 Конкретной информации о состоянии здоровья Сенцова нет: адвокат встретится с ним только в конце ноября, - Денисова

"У меня информация от Москальковой (уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. - Ред.) и Федотова (главы Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова. - Ред.) о том, что всё нормально, он (О.Сенцов. - Ред.) практически вышел из последствий голодовки, во что верится с трудом, так как и до голодовки он был нездоров", - сказала Л.Денисова журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли информация о состоянии О.Сенцова во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом она подчеркнула, что той информации, которою она получает о состоянии здоровья украинца, "верить невозможно".

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"Мы надеемся, что скоро, в конце ноября, туда поедет на очередное свидание, адвокат. Может быть, от него получим более точную информацию", - отметила омбудсмен.

По ее словам, О.Сенцов продолжает находиться в медицинской палате. "По крайней мере, нас так информируют", - добавила Л.Денисова.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из–за его критического состояния.