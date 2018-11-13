 Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", "Оппоблок", БПП, Радикальная партия, - опрос

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследования.

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Кроме того, 9% опрошенных готовы проголосовать за партию "Оппозиционный блок", 8% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 7% - за Радикальную партию.

Для 48% опрошенных главным мотивом при выборе партии является поддержка социально-экономических инициатив этой политической силы. 18% голосуют исходя прежде всего из симпатий к ее лидеру, 12% - из-за идеологических принципов.

Голосование за социально-экономические инициативы доминирует среди избирателей практически всех рейтинговых политических сил.

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Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг был проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской обл. Статистическая погрешность составила не более 1%.