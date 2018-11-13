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 Политика Украины, Общество
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Все про:Гражданская позиция (43) Батькивщина (1740) Блок Петра Порошенко (1545) оппозиционный блок (310) Радикальная партия (320)

 Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", "Оппоблок", БПП, Радикальная партия, - опрос

По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и Киевским международным институтом социологии (КМИС), на выборах в Верховную Раду 22% респондентов готовы проголосовать за политическую партию "Батькивщина", 11% - за партию "Слуга народа" и 10% - за "Гражданскую позицию".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследования.

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Кроме того, 9% опрошенных готовы проголосовать за партию "Оппозиционный блок", 8% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 7% - за Радикальную партию.

Для 48% опрошенных главным мотивом при выборе партии является поддержка социально-экономических инициатив этой политической силы. 18% голосуют исходя прежде всего из симпатий к ее лидеру, 12% - из-за идеологических принципов.

Голосование за социально-экономические инициативы доминирует среди избирателей практически всех рейтинговых политических сил.

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Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг был проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской обл. Статистическая погрешность составила не более 1%.

Источник: https://censor.net.ua/n3096631
 
 
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еще рейтинги...
и еще...
а ведь избирательная компашка начинается только в конце декабря
(задолбаемся)
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МЕСТЬ ЗА ТАРИФЫ ! ПОРОЩЕНКУ ЗА ТАРИФЫ -БОЛТЯРУ НА РЫЛО!!!
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тролли на зарплате плохо стараются,рейтинг Порошенко и БПП совсем никакой,вся Украина кацапы и агенты кремля
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чого у тімошенко самий високий. значить норм стараються).
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НАБУ закрыло дело о взятке Порошенко за встречу с Трампом, не проведя ни одного следственного действияНоябрь 13, 2018.

Рейтинги партій: "Батьківщина", "Слуга народу", "Громадянська позиція", "Опоблок", БПП, Радикальна партія, - опитування - Цензор.НЕТ 7524Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о взятке, которую Петр Порошенко передал бывшему адвокату и доверенному лицу президента США Майклу Коэну за организацию первой встречи с Трампом.
Об этом со ссылкой на собственный источник в Генпрокуратуре сообщили сегодня «Украинские новости».
Источник сообщает, что дело по статье 369 УК Украины НАБУ открыло еще в августе, после заявления нардепа Виталия Куприя.
Речь шла о том, что Петр Порошенко передал 600 тысяч долларов Коэну за то, что он организует первую встречу между президентами Украины и США.
- Позорище! Порошенко тайно заплатил $400-600 тысяч за встречу с Трампом ради пиара - Би-би-си
- Почему информация о взятке от Порошенко за встречу с Трампом похожа на правду - Deutsche Welle
Расследование продолжалось три месяца, за которые, по данным источника, не было проведено ни одного следственного действия.
Дело было закрыто 5 ноября.
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Подельники Рафика вполне ожидаемо сказали, шо Рафик ниучом неувиноуват.
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Коломойскому нужно формировать мнение о своих кандидатах, а социологам нужно жрать. Почему бы не договориться
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"Голосование за социально-экономические инициативы доминирует среди избирателей практически всех рейтинговых политических сил.
Источник:https://censor.net.ua/n3096631"

Реформы?
Нет! Нет! Нет! Нет! Всё хотим сегодня, всё хотим сейчас...
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беларашка-подстилка рашки. поэтому мнение какого-то драного беларашо-колхозника украинцев не интересует!
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Свинособака, повтори: Путин - Хуйло. Рейтинги партій: "Батьківщина", "Слуга народу", "Громадянська позиція", "Опоблок", БПП, Радикальна партія, - опитування - Цензор.НЕТ 7847
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Народ упорно не хочет учиться на чужих ошибках. Венесуэла нас заждалась.
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Роформи або проводяться душе швидко, їх одразу всі помічають, або не проводяться взагалі.

Петро Порошенко, 2014
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Ты сначала ответь - что ты понимаешь под словом реформы?
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Всі знову мєня нєправільно пойняли... (с) Рейтинги партій: "Батьківщина", "Слуга народу", "Громадянська позиція", "Опоблок", БПП, Радикальна партія, - опитування - Цензор.НЕТ 9785
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Мощная битва... Даешь у кого круче билборд, и дешевле газ для плебса!!! Перегоним весь мир по количеству затаренной гречки!!!
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дешевый газ для населения не устраивает всего двух человек владельца ДТЭК Ахметова и Президента Украины Порошенко,который скупил акции ДТЭК через подставные фирмы,всех остальных дешевый газ устраивает
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Почему там где газ дорогой люди живут хорошо, а у нас 100 лет как дешевый газ а все через жопу? Не задумывался? Вот сколько ты платишь за газ в своем лондонском замке?
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Вот в Украине газ дорогой и люди живут хорошо,те кто с платежек от населения получает,эти люди: Порошенко,дети в Лондоне учатся и Ахметов отпрыск в Швейцарии
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В Венесуэле газ бесплатный, чего никто туда не едет? Сколько за замок платишь то?
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В какой крупной газодобывающей стране газ дорогой для собственного населения?
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что ты ждешь от тролля,ему платят за то что бы убеждал людей что дорогой газ это хорошо,а не хочет ли Петя и Грося сделать такую же зарплату как в Англии....наверное нет,только цену на газ такую же сделают
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Сер, вам задали вопрос, или вы в воронежской коммуналке кизяками топите? До юлиного контракта газ был дешевый, так где экономический прорыв?
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Потому, что там где газ дорогой, там зарплаты высокие и сложились они исходя из экономических условий, а не "нарисованы" директором базара. Там где газ дорогой, он по покупательной способности населения совсем не дорогой и скачками, в цене, в разы не растет.
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Уже рыгоблок опережает по рейтингу шоколаднейшего и его рехформаторов кононенко-грановских.
Если ошибиться за выборах и протянуть этих на второй срок - рыгоблок наберет еще больше, и тогда следующими будут именно они.
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Вопрос, даже два. Это среди всех опрошенных или только тех "кто определился"?
Что за партия такая "Слуга народа" - "За звітом партії за другий квартал 2018 року, вона користується офісом на 4 (чотири) м² в Києві (яку надає в користування спонсор), вона не володіє жодними коштами і не проводить жодних виплат?"
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те кто проводит рейтинги тоже жрать хотят, а Беня не против и покормить
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Все гавно. Чуть лучше,чуть хуже. Но суть,та же.
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После провала Порошенко на выборах БПП перестанет существовать, как Наша Украина Ющенко. Два кума - два брехуна.
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Рад что несуществование БПП тебя будет радовать в очереди за туалетной бумагой, когда победят популисты
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Солоденькі будуть вести безкомпромісну потужну боротьбу з радиКалами за почесне шосте місце.. Дореформувалися потужні реформатори..
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порожняки все эти слуги народа и всякие за жиддя
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Жопоблок навіть обійшов БеПеПе. Рейтинги партій: "Батьківщина", "Слуга народу", "Громадянська позиція", "Опоблок", БПП, Радикальна партія, - опитування - Цензор.НЕТ 8419 ВІН працює допрацювався.
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Это не научная фантастика и/или КалоМоский Бред!!!
Бутусов вы извратили сайт который мы читали с Майдана!!!
Отвратительно понимать, что сайт который иы считал глотком воздуха!!! Реально пойло он Бени КалоМоского!!!
Надо искать другой сайт, где можно получать объективную информацию и обмениваться мнения о, не ватой, тролиями от Бени и быдлом из народа!
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Непосильным трудом и сладкой ложью действующий Президент и его команда добились таких результатов.
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Ліга Сміху другий сезон серія 2 " Рейтинги партій"😁😁😁😁😁😁😁😁
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Сижу и ржу с некоторых комментаторов:
1. Батькивщина 21% - значит, агенты кремля.
2. Зеленский 11% - значит, агенты кремля.
3. Гриценко 10% - значит, агенты кремля.
И т.д...
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Скоро путин скажет что в Украине все кроме Порошенко и Медведчука агенты кремля,а те двое патриоты Украины
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Зеленский и Гриценко - щуры от олигархов на электоральном поле.Напёрсточники никогда не ложат яйца в одну корзину!
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"Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!"

М.В.Гоголь Комедія " Ревізор"😉😉😉
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С Зеленским надо быть поосторожнее. Желательно, чтобы президент был не ниже 175 см. Низкорослые руководители опасны - они мстительные, злые и обидчивые. Вон Сенцов обозвал Пыню лилипутом и получил 20 лет.
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Таки да! А как Зеленя вопил , когда артистов с рф запретили и он потерял на фильме! Чуть гражданство не поменял, только конкуренция с уральскими пельменями испугала его!
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Не все так страшно. Когда хочешь узнать рост президента Зеленского измеряй рост Коломойского
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Откуда у Охендовского такой дворец? Думаете Слипачук такой же не хочет? Всё будет в шоколаде!
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УСё лайно ломанулось типерь в Батькивщину.!Со всех упадочных партий!
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Голосование за социально-экономические инициативы доминирует среди избирателей практически всех рейтинговых политических сил.Источник: https://censor.net.ua/n3096631

Короче опять все ведутся на то, кто сколько наобещает.
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Радує лише одне - для 48% визначальним є соціально-економічна програма, а не ідеологія чи симпатії. От лише питання, хто і як ті програми реалізує і який буде результат. А тут все так сумнівно...

5
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Если Разумкову заплатить 1 000 долларов,то первым в рейтинге будет Попандопало.Рейтинг зависит от занесённой налички
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Даже не читал, но вопрос у меня возник - у нас есть такая партия "Слуга народа"?
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Як колись заявив В.І.Лєнін - "Есть такая партия!" 😁😁😁
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"Вешать, непГеменно вешать, батенька" - тоже его слова.
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Как можно голосовать за партию состаящую из актеров и режиссеров юмористической передачи?
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А у нас основная масса населения голосует каком к верху.
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ну зубожилу йулю рисуют на первом месте я уже привык, хотя не знаю ни одного адекватного человека живого, кто за неё голосовать будет - но бля кто такие слуга народа? )) как новые попсовые группы, кто жти люди ? х.з.
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Странно, а че барыгоботы не поливают лайном как обычно структуру, которая проводила соцопрос? Всегда ж так делали...
Методичка рекомендует приберечь этот козырь поближе к выборам?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", "Оппоблок", БПП, Радикальная партия, - опрос
 
 
 
 
 
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