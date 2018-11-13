 Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", "Оппоблок", БПП, Радикальная партия, - опрос

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследования.
Кроме того, 9% опрошенных готовы проголосовать за партию "Оппозиционный блок", 8% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 7% - за Радикальную партию.
Для 48% опрошенных главным мотивом при выборе партии является поддержка социально-экономических инициатив этой политической силы. 18% голосуют исходя прежде всего из симпатий к ее лидеру, 12% - из-за идеологических принципов.
Голосование за социально-экономические инициативы доминирует среди избирателей практически всех рейтинговых политических сил.
Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг был проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской обл. Статистическая погрешность составила не более 1%.
и еще...
а ведь избирательная компашка начинается только в конце декабря
(задолбаемся)
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о взятке, которую Петр Порошенко передал бывшему адвокату и доверенному лицу президента США Майклу Коэну за организацию первой встречи с Трампом.
Об этом со ссылкой на собственный источник в Генпрокуратуре сообщили сегодня «Украинские новости».
Источник сообщает, что дело по статье 369 УК Украины НАБУ открыло еще в августе, после заявления нардепа Виталия Куприя.
Речь шла о том, что Петр Порошенко передал 600 тысяч долларов Коэну за то, что он организует первую встречу между президентами Украины и США.
- Позорище! Порошенко тайно заплатил $400-600 тысяч за встречу с Трампом ради пиара - Би-би-си
- Почему информация о взятке от Порошенко за встречу с Трампом похожа на правду - Deutsche Welle
Расследование продолжалось три месяца, за которые, по данным источника, не было проведено ни одного следственного действия.
Дело было закрыто 5 ноября.
Источник:https://censor.net.ua/n3096631"
Реформы?
Нет! Нет! Нет! Нет! Всё хотим сегодня, всё хотим сейчас...
Петро Порошенко, 2014
Если ошибиться за выборах и протянуть этих на второй срок - рыгоблок наберет еще больше, и тогда следующими будут именно они.
Что за партия такая "Слуга народа" - "За звітом партії за другий квартал 2018 року, вона користується офісом на 4 (чотири) м² в Києві (яку надає в користування спонсор), вона не володіє жодними коштами і не проводить жодних виплат?"
працюєдопрацювався.
Бутусов вы извратили сайт который мы читали с Майдана!!!
Отвратительно понимать, что сайт который иы считал глотком воздуха!!! Реально пойло он Бени КалоМоского!!!
Надо искать другой сайт, где можно получать объективную информацию и обмениваться мнения о, не ватой, тролиями от Бени и быдлом из народа!
1. Батькивщина 21% - значит, агенты кремля.
2. Зеленский 11% - значит, агенты кремля.
3. Гриценко 10% - значит, агенты кремля.
И т.д...
М.В.Гоголь Комедія " Ревізор"😉😉😉
Короче опять все ведутся на то, кто сколько наобещает.
5
Методичка рекомендует приберечь этот козырь поближе к выборам?