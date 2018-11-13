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 У нас есть много инструментов, чтобы затормозить строительство "Северного потока-2", - постпред США при ЕС

США имеют большой набор инструментов, чтобы остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2", но пока не намерены их называть.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам постпред США при ЕС Гордон Сондленд.

"У нас есть много инструментов, и мы еще не использовали их все, чтобы затормозить строительство "Северного потока - 2". Мы полагаем, что оппозиция "Северному потоку - 2" в ЕС растет, поскольку европейцы все активнее считают, что зависимость от российской энергии - это нехорошее геополитическое решение", - сказал постпред.

Он заявил, что США "не хотят, чтобы у кого-то газ отключился зимой из-за геополитического кризиса".

Он также пояснил, что Вашингтон поступает так не из любви к европейцам, а потому, что, "когда страны ЕС уязвимы, США тоже уязвимы". Он пригрозил странам Евросоюза, что, "если ЕС не примет эту логику, президент США может использовать множество других инструментов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжают противодействие "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку", - министр энергетики США Перри на встрече с Гройсманом

"Я не буду сейчас их перечислять, чтобы затормозить и остановить этот проект", - добавил Сондленд.

Ранее министр энергетики США Рик Перри неоднократно заявлял, что сжиженный природный газ из США может стать дополнительным источником для диверсификации поставок газа в Европе. 

Источник: https://censor.net.ua/n3096630
 
 
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очень хорошо... что есть много инструментов...
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А шо тут не так? Може підганяють довжину труби для вставки.
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Как уже задолбали этим потоком. Во первых денег с тех труб скока на таможне за месяц крадут, делов то, и потом определитесь, вы торгуете с агрессором или нет?
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Пожалуй самая лучшая новость на сегодняшний день 👍🏻👍🏻👍🏻👏👏👏👏👏
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А разрешение у фрау Рибентроп вы спрашивали?)))
Германия и нео Совок братья на век...
Они в Европе делят сферы и бабло...
Новый 39 уже не за горами!)
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Хоча би спробуйте.
Тоді вже будете себе вихвалювати.
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А не тормозим потому, что xyйло нам заплатил?
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по итогу Украина будет добывать ресурсы для себя и на продажу, а кацапы будут сосать лапу.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУ нас есть много инструментов, чтобы затормозить строительство "Северного потока-2", - постпред США при ЕС
 
 
 
 
 
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