 У нас есть много инструментов, чтобы затормозить строительство "Северного потока-2", - постпред США при ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам постпред США при ЕС Гордон Сондленд.

"У нас есть много инструментов, и мы еще не использовали их все, чтобы затормозить строительство "Северного потока - 2". Мы полагаем, что оппозиция "Северному потоку - 2" в ЕС растет, поскольку европейцы все активнее считают, что зависимость от российской энергии - это нехорошее геополитическое решение", - сказал постпред.

Он заявил, что США "не хотят, чтобы у кого-то газ отключился зимой из-за геополитического кризиса".

Он также пояснил, что Вашингтон поступает так не из любви к европейцам, а потому, что, "когда страны ЕС уязвимы, США тоже уязвимы". Он пригрозил странам Евросоюза, что, "если ЕС не примет эту логику, президент США может использовать множество других инструментов".

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"Я не буду сейчас их перечислять, чтобы затормозить и остановить этот проект", - добавил Сондленд.

Ранее министр энергетики США Рик Перри неоднократно заявлял, что сжиженный природный газ из США может стать дополнительным источником для диверсификации поставок газа в Европе.