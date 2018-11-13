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 ЦИК готовится к "гибридным атакам" на выборах-2019 и продумывает контрмеры, - Слипачук

Центральная избирательная комиссия Украины готовится к отражению возможных "гибридных" и кибератак на предстоящих выборах президента страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", это отметила глава ЦИК Татьяна Слипачук на первой пресс-конференции нового состава Комиссии во вторник в Киеве.

"Мы думаем не только над киберзащитой, но и над тем, что может быть такая "гибридная атака" на ЦИК. И пытаемся продумать наши контрмеры", - сказала она.

Слипачук указал, что Комиссия уже общалась на эту тему с зарубежными партнерами, имеющими соответствующий опыт, а также с главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

"Мы хотим подписать соответствующий меморандум с МВД. Надо также понимать, что есть новая полиция, многие сотрудники которой еще не принимали участие в таких глобальных избирательных кампаниях", - отметила глава Центризбиркома.

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Она считает, что предстоящие выборы будут "наверное такими, какими не были никогда в истории Украины". В том числе потому, что есть территории, который находятся в зоне военных действий.

Слипачук подчеркнула, что для ЦИК очень важно надлежащее обеспечение прав избирателей на свободное волеизъявление и их безопасность, ситуацию с которой Комиссия будет выяснять у соответствующих органов.

Проведение очередных выборов президента Украины запланировано на весну 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096628
 
 
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Головне щоб вірус Пєця не взявв ЦВК під контроль
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По-моему, судя по фото, у цієї жіночці - намагання тільки вподобатися до сексу...
похотливая - значит продажняя...
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да уж! Опасаюсь, что ЦИК и без хакерских атак насчитает всё, что прикажут
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Будут происходить невиданные доселе фальсификации в условиях ришучей потужности и гибридности.
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Агггга, галасуй нє галасуй підрахує Підрахуй??
Ню і Ахрендовський...
🤑
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сопартийніки по ПР петралексеича...
ворон ворону глаз не виклює...
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Ви подивіться на ці очі, на це чесне обличчя! Хіба вона зможе не обслужити петрика по-повній?
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