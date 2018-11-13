 Все котельные "Криворожской теплоцентрали" запущены в работу, - пресс-служба предприятия

Об этом пресс-служба предприятия сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью была запущена последняя котельная № 5 "Криворожской теплоцентрали", к которой были ограничены поставки газа. Наконец проблема решена и жители Долгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в настоящее время поставки газа осуществляются на все объекты Криворожской ТЭЦ.
"По состоянию на 13 ноября все котельные "Криворожской теплоцентрали" стабильно работают и выходят на номинальный режим", - отметили в пресс-службе предприятия.
Следует отметить, что теплоснабжение города осуществляют две компании - КП "Криворожтеплосеть" и АО "Криворожская теплоцентраль". Первая компания начала отопительный сезон в городе без проблем, второй - из-за долгов НАК "Нафтогаз Украины" не выделял лимиты на газ. На предприятии "Криворожтеплоцентрали" заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, однако "Криворожгаз" блокирует поставки газа.
В понедельник, 12 ноября, криворожане пикетировали "Криворожгаз". Так как переговоры с ним ничего не дали, активисты подожгли шины под зданием Горгаза.
Кроме того, сегодня, 13 ноября, группа криворожан приехала в Киев на акцию протеста под стены НАК "Нафтогаз".
А если за отопление Кривого Рога из бюджета заплатят,то это уже через край.
Пусть ищут куда деньги делись.
теперь ждем когда реформаторы будут квартиры забирать за неуплату за отопление..
Смотрю, такими темпами, очень скоро донесут всем гражданам, что быть честным человеком не гожее дело.
Деньги украли и вымагали еще.
І часом там стирчать не вуха сімейки Вілкулів ?😕😕😕
Деньги с бабок собрали и украли,а потом выгнали бабок с плакатами про холодомор и Грося отдал деньги из бюджета.
Тут полиции уголовное дело надо возбуждать по статье мошеничество.
Если даже в Киеве, по окончанию сезона и перед началом, ездят газовики и делают сверку если не уплачено то дают пару дней на оплату,нет оплаты отрезают газ. Потом подключайся по новому.
Откуда большие долги?
Если нет денег платить- субсидия, есть деньги но не хочешь платить- отрезают газ.
Вернее можно,но экономически не выгодно если половина дома будет отрезана,то отопление второй половины получается очень дорого.
По этой причине и запретили индивидуальное отопление.
Дивно, що на Цензорі про це ані пари з вуст.