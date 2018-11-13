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Все про:Кривой Рог (571) теплосеть (89) отопительный сезон (188)

 Все котельные "Криворожской теплоцентрали" запущены в работу, - пресс-служба предприятия

АО "Криворожская теплоцентраль" запустила в работу все свои котельные в городе.

Об этом пресс-служба предприятия сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня ночью была запущена последняя котельная № 5 "Криворожской теплоцентрали", к которой были ограничены поставки газа. Наконец проблема решена и жители Долгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время поставки газа осуществляются на все объекты Криворожской ТЭЦ.

"По состоянию на 13 ноября все котельные "Криворожской теплоцентрали" стабильно работают и выходят на номинальный режим", - отметили в пресс-службе предприятия.

Следует отметить, что теплоснабжение города осуществляют две компании - КП "Криворожтеплосеть" и АО "Криворожская теплоцентраль". Первая компания начала отопительный сезон в городе без проблем, второй - из-за долгов НАК "Нафтогаз Украины" не выделял лимиты на газ. На предприятии "Криворожтеплоцентрали" заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, однако "Криворожгаз" блокирует поставки газа.

В понедельник, 12 ноября, криворожане пикетировали "Криворожгаз". Так как переговоры с ним ничего не дали, активисты подожгли шины под зданием Горгаза.

Кроме того, сегодня, 13 ноября, группа криворожан приехала в Киев на акцию протеста под стены НАК "Нафтогаз".

Все котельные Криворожской теплоцентрали запущены в работу, - пресс-служба предприятия 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096625
 
 
 Топ комментарии
 
Как только ворье чует аромат верёвки из пеньки и берёзы с фонарным столбом - он сразу потеет в области ануса и начинает работать с регулярными выкриками "Слава Украине".
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Ну то что из бюджета за ордле заплатили я еще стерплю,все таки люди не виноватые что путин их взял в заложники.
А если за отопление Кривого Рога из бюджета заплатят,то это уже через край.
Пусть ищут куда деньги делись.
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ща гроцман відрапортує про ще одну перемогу!
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Ну и слава Богу! "Холодомор" в Кривом Роге: все котельные "Криворожской теплоцентрали" запущены в работу - Цензор.НЕТ 8895 Только вот в других городах с этим похуже...
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ща гроцман відрапортує про ще одну перемогу!
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Ну то что из бюджета за ордле заплатили я еще стерплю,все таки люди не виноватые что путин их взял в заложники.
А если за отопление Кривого Рога из бюджета заплатят,то это уже через край.
Пусть ищут куда деньги делись.
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Маю надію що торговка з переходу таки не замерзла.))
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усе расходимся...це перемога адназначно лохи!!! Все котельные "Криворожской теплоцентрали" запущены в работу, - пресс-служба предприятия - Цензор.НЕТ 1415

теперь ждем когда реформаторы будут квартиры забирать за неуплату за отопление..
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Как только ворье чует аромат верёвки из пеньки и берёзы с фонарным столбом - он сразу потеет в области ануса и начинает работать с регулярными выкриками "Слава Украине".
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Ну и теперь вопрос, кто заплатил долг? Таки города? Или опять из центрального бюджета, то есть все остальные "лохи", которые платили за себя, скинулись опять неплательщикам?

Смотрю, такими темпами, очень скоро донесут всем гражданам, что быть честным человеком не гожее дело.
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навеяло.... продолжение пословицы "....а чистят ее с хвоста."))))
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Що там гадати? Ригападли, обрані ватодовб.бами, влаштували свідому провокацію, але у зв'язку із виборами, Шоколадні, змушені були взяти кошти платників податків і "розрулити" проблему за наш рахунок.
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Что это было ? Я не понял. Ради чего была создана эта проблема ? И как люди могут с этим мириться ? На будущее. - Не страшно ?
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То и было.
Деньги украли и вымагали еще.
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Це влада так легенько прощупала ситуацію...А що як відключити людям опалення,може вони так тихенько позамерзають і поздихають?...Виявилось що ні,українці ще до того не готові...
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АТ Криворіжська теплоцентраль.... Тепер запитання - Хто реальні власники і де ті кошти, які вони вже отримали від споживачів тепла і десь зникли?..
І часом там стирчать не вуха сімейки Вілкулів ?😕😕😕
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Так это удобно как.
Деньги с бабок собрали и украли,а потом выгнали бабок с плакатами про холодомор и Грося отдал деньги из бюджета.
Тут полиции уголовное дело надо возбуждать по статье мошеничество.
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Господа,у нас конечно диктатура,но за такие выебоны-кое кто из правительства лишился бы должностей,а виноватые пошли бы на зону..Потому как Лука морозить свой народ не будет,за это прилететь может нехило)
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У нас отвечает мер, а не правительство. Это у вас один придурок в Минске решает все проблемы в стране.
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У нас небольшая страна)И за заморозку регионов-отвечали бы все,от мэра до главы правительства.
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Хорошо манипулируют регионалы из оппоблока народом. Почему на идёте перекрывать кислород тем, кого выбрали в своём городе? Соображать нужно или платить за то что потребляете.
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Что за бред про люди не платили?
Если даже в Киеве, по окончанию сезона и перед началом, ездят газовики и делают сверку если не уплачено то дают пару дней на оплату,нет оплаты отрезают газ. Потом подключайся по новому.
Откуда большие долги?
Если нет денег платить- субсидия, есть деньги но не хочешь платить- отрезают газ.
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Газ можно отрезать,а отопление нельзя.
Вернее можно,но экономически не выгодно если половина дома будет отрезана,то отопление второй половины получается очень дорого.
По этой причине и запретили индивидуальное отопление.
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Після такого протесту в Кривому розі вугілля на ТЕЦ розгорілось іще краще!
Дивно, що на Цензорі про це ані пари з вуст.

Усі котельні "Криворізької теплоцентралі" запущено в роботу, - прес-служба підприємства - Цензор.НЕТ 7452
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Проблема не решена. Кто украл деньги,не выяснили. Или не захотели. Списали на "амортизацию". Все в шоколаде.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВсе котельные "Криворожской теплоцентрали" запущены в работу, - пресс-служба предприятия
 
 
 
 
 
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