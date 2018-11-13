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Все про:Киевстар (29) Mobile ID (2)

 "Киевстар" первым из мобильных операторов запустил Mobile ID в опытную эксплуатацию, - заявление компании

Киевстар первым из мобильных операторов Украины запустил услугу Mobile ID в опытную эксплуатацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом завляют в компании "Киевстар".

""Киевстар" первым из мобильных операторов запустил услугу Mobile ID в опытную эксплуатацию для части корпоративных абонентов еще в декабре 2017 года. В ближайшее время услуга станет доступной для всех абонентов компании", - отмечает пресс-служба оператора.

Ранее Офис реформ Харькова заявил, что совместно с компанией Vodafone впервые в Украине запустил в городе технологии Mobile ID.

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Mobile ID или мобильный паспорт – это инновационная технология, которая позволяет осуществлять электронную идентификацию личности. В перспективе Mobile ID может применяться везде, где сегодня нужно предъявить паспорт. Личные данные и цифровая подпись человека записываются на SIM-карту, поэтому систему можно использовать вместо паспорта и идентификационного кода.

Источник: https://censor.net.ua/n3096624
 
 
 Топ комментарии
 
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эта электронная оптимизация вылезет потом боком "Киевстар" первым из мобильных операторов запустил Mobile ID в опытную эксплуатацию, - заявление компании - Цензор.НЕТ 9372
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Совет форумчанПравила форума
 
мда - ек\\не знаю как вы а я вымпелкому не доверяю
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Так или иначе, при желании, о человеке можно узнать все, даже онлайн его место нахождения при наличии смартфона у него в кармане. Любой человек так или иначе пересекался с тем или иным банком, оформлял кредит, недвижимость переоформлял или покупал, наконец выезжал за границу, этого достаточно для определения личности. Так, что про нас уже давно все все знают кому это нужно. Так Шо доверяй не доверяй как говориться, поздно пить боржоми когда почки отвалились "Киевстар" первым из мобильных операторов запустил Mobile ID в опытную эксплуатацию, - заявление компании - Цензор.НЕТ 8078
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а потом базочка уедет хозяевам в солнечную кацапию))))
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так они по-любе имеют доступ ко всем операторам.
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эта электронная оптимизация вылезет потом боком "Киевстар" первым из мобильных операторов запустил Mobile ID в опытную эксплуатацию, - заявление компании - Цензор.НЕТ 9372
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в ЕСии зделали бесплатный роуминг по ЕС
тч я с немецкой карточкой по нмецким тарифам магу званить и в Польше и в Греции
если Украина член ЕС то пачему укр провайдеры не абеспечивают бесплатный роуминг а
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ахахаха киевстар запустил...дадада ...в поем селе 3000 население и КС в квартире не ловит Водафон отлично ловит все на Водафоне а кс так держат потому как там тариф 35 грн в месяц
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Ах.... обиделась девочка! Опытная эксплуатация - только опытная, не больше.
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Сначало АйДи, потом банкинг и практически полная инфа о человеке, его перемещениях, его покупках и поступлениях, предпочтениях будет имется в ФСБ.
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Но есть маленький подвох,потом твой номер заблокируют без суда и следствия,да еще напишут ваш номер не полежит восстановлению,вот и вся радость от этих проходимцев,пострадавших море от их беспредела.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Киевстар" первым из мобильных операторов запустил Mobile ID в опытную эксплуатацию, - заявление компании
 
 
 
 
 
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