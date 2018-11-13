 Система европейской безопасности будет полной и стабильной, если Украина станет членом ЕС и НАТО, - маршал Сената Польши Карчевский

"Парламентская ассамблея трех наших государств (Украина-Польша-Литва. – Ред.) высказала свою позицию, которая остается неизменной и отражает глубинные интересы наших наций. Система безопасности Польши и Литвы базируется на членстве в Европейском Союзе и НАТО, эта система будет для нас полной и стабильной, если членом ЕС и НАТО станет Украина, что мы горячо поддерживаем", - сказал С.Карчевский во вторник на заседании Сейма Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что Польша и Литва признают нерушимость границ Украины, ее суверенитет. "А какие-либо посягательства на Украину воспринимаем как посягательства на нашу собственную безопасность", - сказал глава польского Сената.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня НАТО является единственной организацией, способной дать отпор российской агрессии, - Парубий

Как сообщалось, 9-е заседание межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва проходит 12-13 ноября в Вильнюсе.