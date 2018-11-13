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Все про:членство в НАТО (237) членство в ЕС (131) Карчевский (2)

 Система европейской безопасности будет полной и стабильной, если Украина станет членом ЕС и НАТО, - маршал Сената Польши Карчевский

Будущее членство Украины в Европейском Союзе и НАТО усилит систему европейской безопасности, считает маршал Сената Польши Станислав Карчевский.

"Парламентская ассамблея трех наших государств (Украина-Польша-Литва. – Ред.) высказала свою позицию, которая остается неизменной и отражает глубинные интересы наших наций. Система безопасности Польши и Литвы базируется на членстве в Европейском Союзе и НАТО, эта система будет для нас полной и стабильной, если членом ЕС и НАТО станет Украина, что мы горячо поддерживаем", - сказал С.Карчевский во вторник на заседании Сейма Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что Польша и Литва признают нерушимость границ Украины, ее суверенитет. "А какие-либо посягательства на Украину воспринимаем как посягательства на нашу собственную безопасность", - сказал глава польского Сената.

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Как сообщалось, 9-е заседание межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва проходит 12-13 ноября в Вильнюсе.

Источник: https://censor.net.ua/n3096623
 
   
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Правильные слова. Но сначало НАТО. Имея Московию на Востоке нужно вначале думать об обороне, все остальное потом
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Лише НАТО. Утім, мабуть і це -- ні.

США як союзник (як для Кувейту, Ізраїлю...) . Все. Якщо ні, то НАТО взірця 2018р. для України не засіб захисту, а може стати навіть проблемою. До НАТО треба було вступати в обмін на ліквідацію ЯЗ.
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Це правда - тому що , це єдине спасіння від дикого, північного сусіда !!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСистема европейской безопасности будет полной и стабильной, если Украина станет членом ЕС и НАТО, - маршал Сената Польши Карчевский
 
 
 
 
 
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