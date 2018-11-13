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 ВККС провела заседание относительно результатов тестирования кандидатов в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд. ВИДЕО

Сегодня, 13 ноября проходит заседание ВККС по результатам тестирования в рамках конкурса в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ.

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Напомним, 12 ноября ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования во время конкурсов в Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд.

Как сообщалось ранее, в рамках судебной реформы в стране формируются новые суды: Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. В 2017 году по результатам первого публичного конкурса сформирован новый Верховный Суд, который начал действовать в декабре 2017 года. Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 августа 2018 г. объявила второй конкурс на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По состоянию на 24 сентября 2018 г. получено 1001 заявление с пакетом документов, из них 659 - для участия во втором конкурсе в Верховный Суд и 342 - в Высший антикоррупционный суд.

Победители будут определены в первом квартале 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3096622
 
 
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как хорошо живет панамская украина
все цветет пахнет и колосится ВККС провела заседание относительно результатов тестирования кандидатов в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 4787
виллы строяися а брюлики по 70 грн за штуку ВККС провела заседание относительно результатов тестирования кандидатов в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 4787
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Циркова вистава , від великих рехврматорів триває!!!Корупціонери продовжують затяту боротьбу з корупцією !!)))
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Там одні припецьки, запецьки та підпецьки...
🤑
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВККС провела заседание относительно результатов тестирования кандидатов в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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