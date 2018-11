 Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на Донбассе и в Азовском море 19 ноября, - Точицкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Благодарен Европейской службе внешних связей за включение вопроса о событиях на Донбасс и в Азовское море в повестку дня Совета министров иностранных дел 19 ноября", - написал Точицкий во вторник.

"Ожидаю решительных действий ЕС после так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донбасса, нарушающих Минские договоренности, путем усиления цены для России за агрессию против Украины", - добавил он.

Grateful to @eu_eeas for including developments in Donbas & the Sea of Azov into FAC agenda on 19.11. Anticipate strong EU actions after so-called "elections" in occupied Donbas in violation of Minsk by raising costs for RU for its aggression agst Ukraine https://t.co/iySvSUHKhk