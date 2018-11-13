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 Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на Донбассе и в Азовском море 19 ноября, - Точицкий

Министры иностранных дел стран Европейского Союза 19 ноября обсудят ситуацию на Донбассе и в Азовском море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Благодарен Европейской службе внешних связей за включение вопроса о событиях на Донбасс и в Азовское море в повестку дня Совета министров иностранных дел 19 ноября", - написал Точицкий во вторник.

"Ожидаю решительных действий ЕС после так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донбасса, нарушающих Минские договоренности, путем усиления цены для России за агрессию против Украины", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 36 стран на Постоянном совете ОБСЕ осудили незаконные выборы в ОРДЛО, - постпред Великобритании

Источник: https://censor.net.ua/n3096621
 
 
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