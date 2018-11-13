 САП вызывает экс-главу ГФС Продана на допрос. Он заявил, что поехал на лечение за границу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook экс-главы ГФС.
Отметим, в комментарии "УП" руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что Продана ждут в САП в четверг на 10:00 утра. Холодницкий сообщил, что экс-глава ГФС игнорирует уже второй официальный вызов.
При этом сам Продан написал, что с июля обращался в ГПУ и САП и предлагал прийти и дать объяснения. Далее приводим его текст полностью.
"С момента увольнения из ГФС ни разу не давал интервью. Принципиально не считал нужным комментировать или опровергать грязные обвинения, которые время от времени бросают в СМИ без ссылок на источник информации. Планировал, что публично отвечу на все вопросы уже после встречи с представителями Генеральной прокуратуры и САП, имея официальную информацию и понимая, какие претензии имеют ко мне правоохранители, поскольку абсолютно уверен, что мои объяснения не оставят основу для дальнейшего распространения слухов, фейков и лжи. Начиная с июля этого года, еще в должности руководителя ГФС, неоднократно обращался в ГПУ и САП. Предлагал, если это, конечно, нужно, прийти и дать объяснения. Никакого ответа. После увольнения из ГФС я постоянно находился в Украине и через адвокатов продолжал обращаться к правоохранителям. Никакой реакции на многочисленные обращения не получил.
В начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, по мнению наших врачей, моя проблема решается хирургическим путем. Долгое время откладывал этот вопрос, после увольнения из ГФС наконец появилось свободное время.
7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации - 6 ноября. Более того, повестка направлена на адрес, где никогда не проживала моя семья.
Такое впечатление, что вызов намеренно направили на адрес, который не имеет ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, для того чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами. Совсем не удивлюсь, если непонятная игра следственных органов имеет целью объявить меня в розыск, чтобы безосновательно и бездоказательно сделать виновным.
Очень надеюсь, что это стечение обстоятельств или неосторожность исполнителя. После возвращения с лечения я смогу в полной мере предоставить необходимые документы и объяснения. Подчеркиваю, что моя позиция ответственная и честная, а попытки доказать обратное напрасны".
шо петралексеичу придётся "клетчатое одеяло насировское" примерять...
жуть...
олигафры - враги УКРАИМЫ...
Александр Дубинский с Олександром Дубінським и Евгением Плинским.
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Друзья! Объявляю конкурс на поиск сбежавшего из Украины экс-главы ГФС Мирослава Продана.
По данным его пресс-секретаря Наталья Непряхина он находится на лечении в Германии.
По нашим данным, бежал через Молдавию в Польшу.
И там и там много наших. Поэтому тому, кто первым сфотографирует Продана в новой среде обитания - приз от проекта DubinskyPro в 1000€
Отправляйте фото в личные сообщения (пресс-служба в конкурсе не участвует).
На фоне информации о том, что еще один наш, местный "реформатор" (Мирослав Продан) смылся в Молдову чуть ли не в багажнике "евробляхи", прорисовывается образ типичного причастного к власти в Украине функционера. Цикл жизни достаточно простой:
- прийти к власти;
- войти в схемы;
- пожить несколько лучших своих лет половой жизни;
- рано или поздно отправиться в бега, скрываться от Интерпола, заявить о политических преследованиях.
Самые умные откладывают деньги на покупку своих криминальных дел у нового генпрокурора.
Вот, в принципе, и всё. Все остальное - декорации.