 САП вызывает экс-главу ГФС Продана на допрос. Он заявил, что поехал на лечение за границу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook экс-главы ГФС.

Отметим, в комментарии "УП" руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что Продана ждут в САП в четверг на 10:00 утра. Холодницкий сообщил, что экс-глава ГФС игнорирует уже второй официальный вызов.

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При этом сам Продан написал, что с июля обращался в ГПУ и САП и предлагал прийти и дать объяснения. Далее приводим его текст полностью.

"С момента увольнения из ГФС ни разу не давал интервью. Принципиально не считал нужным комментировать или опровергать грязные обвинения, которые время от времени бросают в СМИ без ссылок на источник информации. Планировал, что публично отвечу на все вопросы уже после встречи с представителями Генеральной прокуратуры и САП, имея официальную информацию и понимая, какие претензии имеют ко мне правоохранители, поскольку абсолютно уверен, что мои объяснения не оставят основу для дальнейшего распространения слухов, фейков и лжи. Начиная с июля этого года, еще в должности руководителя ГФС, неоднократно обращался в ГПУ и САП. Предлагал, если это, конечно, нужно, прийти и дать объяснения. Никакого ответа. После увольнения из ГФС я постоянно находился в Украине и через адвокатов продолжал обращаться к правоохранителям. Никакой реакции на многочисленные обращения не получил.

В начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, по мнению наших врачей, моя проблема решается хирургическим путем. Долгое время откладывал этот вопрос, после увольнения из ГФС наконец появилось свободное время.

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7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации - 6 ноября. Более того, повестка направлена ​​на адрес, где никогда не проживала моя семья.

Такое впечатление, что вызов намеренно направили на адрес, который не имеет ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, для того чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами. Совсем не удивлюсь, если непонятная игра следственных органов имеет целью объявить меня в розыск, чтобы безосновательно и бездоказательно сделать виновным.

Очень надеюсь, что это стечение обстоятельств или неосторожность исполнителя. После возвращения с лечения я смогу в полной мере предоставить необходимые документы и объяснения. Подчеркиваю, что моя позиция ответственная и честная, а попытки доказать обратное напрасны".

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