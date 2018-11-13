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Все про:ГФС (2883) Холодницкий (565) САП (915) Продан Мирослав (32)

 САП вызывает экс-главу ГФС Продана на допрос. Он заявил, что поехал на лечение за границу

Бывший исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан получил повестку от Специализированной антикоррупционной прокуратуры, однако находится за границей на лечении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook экс-главы ГФС.

Отметим, в комментарии "УП" руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что Продана ждут в САП в четверг на 10:00 утра. Холодницкий сообщил, что экс-глава ГФС игнорирует уже второй официальный вызов.

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При этом сам Продан написал, что с июля обращался в ГПУ и САП и предлагал прийти и дать объяснения. Далее приводим его текст полностью.

"С момента увольнения из ГФС ни разу не давал интервью. Принципиально не считал нужным комментировать или опровергать грязные обвинения, которые время от времени бросают в СМИ без ссылок на источник информации. Планировал, что публично отвечу на все вопросы уже после встречи с представителями Генеральной прокуратуры и САП, имея официальную информацию и понимая, какие претензии имеют ко мне правоохранители, поскольку абсолютно уверен, что мои объяснения не оставят основу для дальнейшего распространения слухов, фейков и лжи. Начиная с июля этого года, еще в должности руководителя ГФС, неоднократно обращался в ГПУ и САП. Предлагал, если это, конечно, нужно, прийти и дать объяснения. Никакого ответа. После увольнения из ГФС я постоянно находился в Украине и через адвокатов продолжал обращаться к правоохранителям. Никакой реакции на многочисленные обращения не получил.

В начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, по мнению наших врачей, моя проблема решается хирургическим путем. Долгое время откладывал этот вопрос, после увольнения из ГФС наконец появилось свободное время.

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7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации - 6 ноября. Более того, повестка направлена ​​на адрес, где никогда не проживала моя семья.

Такое впечатление, что вызов намеренно направили на адрес, который не имеет ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, для того чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами. Совсем не удивлюсь, если непонятная игра следственных органов имеет целью объявить меня в розыск, чтобы безосновательно и бездоказательно сделать виновным.

Очень надеюсь, что это стечение обстоятельств или неосторожность исполнителя. После возвращения с лечения я смогу в полной мере предоставить необходимые документы и объяснения. Подчеркиваю, что моя позиция ответственная и честная, а попытки доказать обратное напрасны".

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Источник: https://censor.net.ua/n3096617
 
 
 Топ комментарии
 



Александр Дубинский с Олександром Дубінським и Евгением Плинским.
3 мин. ·

Друзья! Объявляю конкурс на поиск сбежавшего из Украины экс-главы ГФС Мирослава Продана.
По данным его пресс-секретаря Наталья Непряхина он находится на лечении в Германии.
По нашим данным, бежал через Молдавию в Польшу.

И там и там много наших. Поэтому тому, кто первым сфотографирует Продана в новой среде обитания - приз от проекта DubinskyPro в 1000€
Отправляйте фото в личные сообщения (пресс-служба в конкурсе не участвует).
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Бывайте, ихтиандры. Рыло пожило по-новому и уехало тратить "заработанное". Не скучайте САП вызывает экс-главу ГФС Продана на допрос. Он заявил, что поехал на лечение за границу - Цензор.НЕТ 8826
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Sergey Naumovich

На фоне информации о том, что еще один наш, местный "реформатор" (Мирослав Продан) смылся в Молдову чуть ли не в багажнике "евробляхи", прорисовывается образ типичного причастного к власти в Украине функционера. Цикл жизни достаточно простой:
- прийти к власти;
- войти в схемы;
- пожить несколько лучших своих лет половой жизни;
- рано или поздно отправиться в бега, скрываться от Интерпола, заявить о политических преследованиях.
Самые умные откладывают деньги на покупку своих криминальных дел у нового генпрокурора.
Вот, в принципе, и всё. Все остальное - декорации.
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недалёк тот час, чур меня чур,
шо петралексеичу придётся "клетчатое одеяло насировское" примерять...
жуть...
олигафры - враги УКРАИМЫ...
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Появление Михаила Александровича в сумасшедшем доме объяснялось делами довольно простыми, житейскими. Он был крупный нэпман, невзначай не доплативший сорока трех тысяч подоходного налога. Это грозило вынужденной поездкой на север, а дела настойчиво требовали присутствия Михаила Александровича в Черноморске.(с)
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Все продал и свалил... - Петушок назначал ?
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Петушок, это - ты. Сутками кукарекешь не по теме. Сколько платит раися?
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Еще один слуга народа. Одна рожа чего стоит! Обратите внимание - у всех рожи жирные, как у гаранта и премьера. Витя, вернись вместе с Крымом!
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Александр Дубинский с Олександром Дубінським и Евгением Плинским.
3 мин. ·

Друзья! Объявляю конкурс на поиск сбежавшего из Украины экс-главы ГФС Мирослава Продана.
По данным его пресс-секретаря Наталья Непряхина он находится на лечении в Германии.
По нашим данным, бежал через Молдавию в Польшу.

И там и там много наших. Поэтому тому, кто первым сфотографирует Продана в новой среде обитания - приз от проекта DubinskyPro в 1000€
Отправляйте фото в личные сообщения (пресс-служба в конкурсе не участвует).
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Не, ну реально! Фамилия, Продан, соответствует действиям.
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Бывайте, ихтиандры. Рыло пожило по-новому и уехало тратить "заработанное". Не скучайте САП вызывает экс-главу ГФС Продана на допрос. Он заявил, что поехал на лечение за границу - Цензор.НЕТ 8826
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У наших чинуш прям комплекс самоуничтожения: как только начинает пошаливать здоровье, так сразу во власть лезут. И как только ими начинают заниматься компетентные органы - сразу обостряются и появляются всевозможные смертельно опасные болезни. которые дремали до первого вызова в прокуратуру. Насиров, Розенблять, Продан, Мосийчук и прочие любители клетчатых одеялок не дадут соврать.
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Продан им скромно ответил: Спасибо! Не хочу Вас расстраивать, но у меня все хорошо! И вышмыгнул за бугор! Всё расписано, как по нотам - когда кто смывается и куда и когда нужно объявлять пидозру!
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Кстати, фискалы возмущены упрощенной системой налогобложения, и считают что мы должны платить больше. Облагать, облагать и еще раз облагать, как товарищ Насиров завещал.
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Sergey Naumovich

На фоне информации о том, что еще один наш, местный "реформатор" (Мирослав Продан) смылся в Молдову чуть ли не в багажнике "евробляхи", прорисовывается образ типичного причастного к власти в Украине функционера. Цикл жизни достаточно простой:
- прийти к власти;
- войти в схемы;
- пожить несколько лучших своих лет половой жизни;
- рано или поздно отправиться в бега, скрываться от Интерпола, заявить о политических преследованиях.
Самые умные откладывают деньги на покупку своих криминальных дел у нового генпрокурора.
Вот, в принципе, и всё. Все остальное - декорации.
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Ну, собственно, это все, что нужно знать о бескомпромиссной борьбе с коррупцией...
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Повестку специально так оформили, чтобы дать ему возможность свалить. Кто ж своих вязать будет.
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Реформатор боится реформаторов? Так одна ж команда! Вместе ж с коррупцией борются, не покладая рук.
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Впіймати, привезти і віддати на лікування особисто Супрун! Більш страшної кари ми йому не вигадаємо...
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Пишут в Молдову сбежал... Наверное там лучшие лечебницы в Европе...
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Волки позорные дышали в затылок, вот и пришлось в спешке ехать на оздоровление в Молдову.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП вызывает экс-главу ГФС Продана на допрос. Он заявил, что поехал на лечение за границу
 
 
 
 
 
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