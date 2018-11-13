 Киев в среду накроет дождь и мокрый снег: ожидается до 6 см осадков

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.

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"14 ноября в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. В западной части Украины ожидается преимущественно дождь... На остальной территории - без существенных осадков", - пишет она.

В ГосЧС, в свою очередь, сообщили со ссылкой на "Укргидрометцентр" об образовании в среду в Киеве снежного покрова до 6 сантиметров. В связи с этим спасатели призвали водителей "переобуть" летнюю резину на автомобилях.

Сегодня, 13 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем 0…+2 градуса.