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 Киев в среду накроет дождь и мокрый снег: ожидается до 6 см осадков

В среду, 14 ноября, во многих областях Украины ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. В западных областях Украины дожди.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.

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"14 ноября в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. В западной части Украины ожидается преимущественно дождь... На остальной территории - без существенных осадков", - пишет она.

В ГосЧС, в свою очередь, сообщили со ссылкой на "Укргидрометцентр" об образовании в среду в Киеве снежного покрова до 6 сантиметров. В связи с этим спасатели призвали водителей "переобуть" летнюю резину на автомобилях.

Сегодня, 13 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем 0…+2 градуса.

Киев в среду накроет дождь и мокрый снег: ожидается до 6 см осадков 01

Киев в среду накроет дождь и мокрый снег: ожидается до 6 см осадков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3096615
 
 
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Киев в среду накроет дождь и мокрый снег: ожидается до 6 см осадков - Цензор.НЕТ 3927
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Интересно какой процент ещё на летней катается.
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ща вдруг как без предупреждения коварная погода как насыпет..
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Весенние паводки (каждый год на одних и тех же местах, что не дает повода к переносу строений и строительству ливнёвок, ведь в следующем году точно не будет).
Наступает зима. Каждый год. ВНЕЗАПНО. Коммунальщики же к такой неожиданности всякий раз ожиданно не готовы.
В сельском хозяйстве посевная и уборочная страда наступают ВНЕЗАПНО.

(с) Лурк, статья ВНЕЗАПНО
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Як би це було в червні, я би сказав, оце новина! а у чому новина в середині листопаду?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиев в среду накроет дождь и мокрый снег: ожидается до 6 см осадков
 
 
 
 
 
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