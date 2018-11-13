 В архиве СБУ засекречено одно дело - по заявлению диссидента, - директор архива Когут

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор Отраслевого архива СБУ Андрей Когут.

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"Информацию о себе имеют право закрыть те, кто были жертвами режима. К нам поступило до 10 таких заявлений. Временно было закрыто дело только на одного человека - диссидента, не из Киева. Остальные заявления не были удовлетворено, потому что не было оснований. Половина заявлений были поданы от бывших сотрудников спецслужб, но закон запрещает закрывать дела агентов и сотрудников КГБ. В частности нам писал Борис Стеклер, уже покойный ныне работник НКВД и КГБ, с просьбой закрыть его дело. Он даже подал в суд на СБУ, но потом отозвал свой иск, поскольку вероятно осознал, что дело бесперспективное. Остальные заявления подали родственники диссидентов, но оказалось, что у нас нет дел на этих людей, а значит и нечего закрывать. То есть было удовлетворено одно заявление, имевшее под собой основания. Одно дело на сотни тысяч - это даже не процент. Поэтому все остальные дела открыты", - сказал он.

При этом раскрывать имя этого диссидента Когут не имеет права.

По поводу сохранности документов в архиве СБУ Когут сказал, что по некоторым данным в конце 1980-х часть документов была уничтожена или вывезена в Москву.

"Подтвердить, что в 80-х происходил вывоз, сейчас сложно. Но известно, что огромный массив документов был уничтожен согласно приказу № 00150. Были уничтожены агентурные и оперативные дела. И, как говорят наши коллеги из московского "Мемориала", также был приказ № 00111 об уничтожении документов, так же как и предыдущий в 1990 году. Однако мы не имеем этого приказа и не знаем, что в нем было написано. Чтобы понять, что именно было вывезено, а что уничтожено, необходимо провести обстоятельное исследование. Это дело будущего", - сказал он.

Несмотря на это, имеющийся сегодня комплекс документов в архиве СБУ делает его самым большим из доступных сегодня архивов советских репрессивных органов.

"Комплекс сохранившихся документов является уникальным. Потому что тематически это не только уголовные дела, но также приказы, распоряжения, печатные издания, образцовые дела, которые рассылались из Москвы по всем республикам как например для местных кагэбистов. Этот спектр документов касается не только истории Украины, но и всего Советского Союза", - подытожил Когут

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