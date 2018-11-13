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 "Европейские оборонные усилия должны проходить в рамках НАТО", - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании европейской армии может усилить оборонительную способность Европы, но должно дополнять НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эксклюзивном интервью DW в понедельник, 12 ноября.

"Европейские оборонные усилия должны проходить в рамках НАТО, усиливая его европейскую основу. Когда европейская армия будет это делать, я буду приветствовать такие действия ЕС по обороне", - сказал Столтенберг. Вместе с тем он призвал не ставить под сомнение связи с Вашингтоном и не ослаблять трансатлантический союз.

На прошлой неделе Макрон заявил о необходимости в создании европейской армии и назвал несколько источников риска в обороне ЕС, в частности, Китай, Россию, а также США. Президент Франции отметил, что Евросоюзу следует уменьшать зависимость от Вашингтона, особенно на фоне решения Белого дома выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим не конфронтации, а диалога с РФ, но Западу нельзя быть наивным, - Столтенберг

Президент США Дональд Трамп назвал предложения Макрона "крайне возмутительными", однако позже Елисейский дворец заявил, что эту реакцию неправильно трактовали.

Источник: https://censor.net.ua/n3096610
 
 
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ПУСТЫЕ СЛОВА ЕВРОЧИНОВНИКОВ...
дайте бабла на зарплаты...
и пошлите ихнахуй...
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??? А дополнение к дополнению нельзя сделать, по -предварительному дополнению, после предыдущего дополнения? Хочется немножко уточнить.... "Європейські оборонні зусилля мають відбуватися в рамках НАТО", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4223
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Европейские оборонные усилия должны проходить в рамках НАТО", - Столтенберг
 
 
 
 
 
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