 "Европейские оборонные усилия должны проходить в рамках НАТО", - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эксклюзивном интервью DW в понедельник, 12 ноября.

"Европейские оборонные усилия должны проходить в рамках НАТО, усиливая его европейскую основу. Когда европейская армия будет это делать, я буду приветствовать такие действия ЕС по обороне", - сказал Столтенберг. Вместе с тем он призвал не ставить под сомнение связи с Вашингтоном и не ослаблять трансатлантический союз.

На прошлой неделе Макрон заявил о необходимости в создании европейской армии и назвал несколько источников риска в обороне ЕС, в частности, Китай, Россию, а также США. Президент Франции отметил, что Евросоюзу следует уменьшать зависимость от Вашингтона, особенно на фоне решения Белого дома выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим не конфронтации, а диалога с РФ, но Западу нельзя быть наивным, - Столтенберг

Президент США Дональд Трамп назвал предложения Макрона "крайне возмутительными", однако позже Елисейский дворец заявил, что эту реакцию неправильно трактовали.