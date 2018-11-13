 В закон о выборах президента необходимо внести изменения относительно использования ID-карт, госзакупок и предотвращения коррупции, - Слипачук

Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на пресс-конференции во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Мы смотрим, как идет заседание рабочей группы [по Избирательному кодексу], поэтому мы видим необходимость задуматься о внесении точечных изменений. Они действительно необходимы. Некоторые процедуры по старому действующему закону просто будут невозможны к исполнению", - подчеркнула она.

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В качестве примера она привела ID-карту, использование которой не прописано в законе. Также за последнее время было принято новое законодательство о госзакупках, о предотвращении коррупции.

Слипачук добавила, что делать это нужно оперативно, потому что избирательная кампания на выборах президента начинается уже 31 декабря.

Вместе с тем, Центральная избирательная комиссия Украины готова к реализации законопроекта №6240 "Об избирательных правах внутренне перемещенных лиц" в случае его принятия парламентом. Заместитель главы комиссии Евгений Радченко отметил, что у внутреннее перемещенных лиц, которые проживают и зарегистрированы как переселенцы на подконтрольной территории Украины, не будет каких-то особых проблем при голосовании на президентских выборах, пишет Интерфакс-Украина.

"Больше проблем будет с теми лицами, которые только числятся как внутренне перемещенные, но реально проживают на территории, подконтрольной врагу. С ними будут большие проблемы, потому что не факт, что они могут добраться до тех участков, на которых могли бы проголосовать", - отметил он.

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Замглавы ЦИК указал, что можно облегчить процедуру регистрации внутренне перемещенных лиц и голосования для них, но для этого нужно внести изменения в законодательство Украины.

"ЦИК готова к применению закона 6240 (законопроект о внесении изменения в некоторые законы Украины относительно избирательных прав внутреннее перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан. - Ред.), если он будет принят", - подчеркнул он.

Напомним, что Избирательный кодекс, который должен объединить существующие законы о выборах, был принят в первом чтении в ноябре 2017 года.