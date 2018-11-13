 Президентский рейтинг: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.
Так, согласно данным опроса, за Тимошенко готовы проголосовать на президентских выборах 21% респондентов из тех, кто определился и имеет намерение принять участие в голосовании.
В первой тройке также шоумен Владимир Зеленский (11%), действующий президент Украины Петр Порошенко и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (по 10%).
Далее следует один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко (9%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (8%), рок-музыкант Святослав Вакарчук (6%), народный депутат Евгений Мураев (5%).
При этом, Порошенко возглавляет антирейтинг – более половины украинцев не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.
По результатам моделирования второго тура Тимошенко побеждает во всех возможных электоральных парах. Зато Порошенко проигрывает всем возможным кандидатам при выходе во второй тур.
Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг был проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской обл. Статистическая погрешность составила не более 1%.
Чому? Та поки "проти" будуть топить виключно російською..
Гаспада, смєнітє мєтадічкі!
ПИПЕЦ ! ЭТО КАКИМИ НАДО БЫТЬ ИДИОТАМИ , ЧТОБЫ ГОЛОСОВАТЬ ЗА БОЙКО !?
Вы наконец-то поймёте , что маланец у власти , что козёл в огороде с капустой !
Пожрёт же всю капусту ! Так Вы опять маланчика норовите в Зеленский огород !
У ВАС МОЗГИ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ ? ИЛИ ВАША ГОЛОВА ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО , ЧТОБЫ ЕСТЬ ?!
Вам не здається, панове, що десь, щось не так в нашій "консерваторії"?
Вот оно чЕ, Міхалич...😁😁😁
а інші хай смокчуть ...
педра готує підгрунтя для застосування адмін.ресурсу
а де кошулинський, який іде єдиним кандидатом трьома колонами?
👏👏👏👏😁😁😁
ЛохТорат он и в Украине Лох.
Ежели вы обратили внимание - Наши (Мураева) очень потеснили За життя (Чука) !
Один из шмулей (Рабинович) сильно просел ! И Кацман не помог !
Что касаемо Тимошенко, то «ка`клы» за нее горой.
Порошенку антирейтинг не переломить !
Рейтинги НАТО и ЕС просели !!
Суммарный объем ваты всех мастей (включая «ка`клов») составляет 40 % от общего
количества определившихся в голосовании.
Откровенных трайбалистов не более 1 %.
Так, что все нормально !
у барыг высокие шансы
ну или петя во втором туре с сидявым рабиновичем
Второй опрос через несколько дней уже 21%
Видимо рейтинг зависит от того какую сумму занесет тот или иной кандидат
За Юлию Владимировну - 100 тысяч долларов
За Зеленского - 60 тысяч долларов
За Порошенко - 50 тысяч долларов