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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 Президентский рейтинг: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос

Более 20% опрошенных украинцев на выборах президента Украины готовы поддержать лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Кроме того, она побеждает во всех электоральных парах при выходе во второй тур.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

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Так, согласно данным опроса, за Тимошенко готовы проголосовать на президентских выборах 21% респондентов из тех, кто определился и имеет намерение принять участие в голосовании.

В первой тройке также шоумен Владимир Зеленский (11%), действующий президент Украины Петр Порошенко и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (по 10%).

Далее следует один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко (9%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (8%), рок-музыкант Святослав Вакарчук (6%), народный депутат Евгений Мураев (5%).

При этом, Порошенко возглавляет антирейтинг – более половины украинцев не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

По результатам моделирования второго тура Тимошенко побеждает во всех возможных электоральных парах. Зато Порошенко проигрывает всем возможным кандидатам при выходе во второй тур.

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Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг был проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской обл. Статистическая погрешность составила не более 1%.

Источник: https://censor.net.ua/n3096607
 
 
 Топ комментарии
 
Юля все эти опросы создаёт и оплачивет Президентский рейтинг: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос - Цензор.НЕТ 5928 а реально потом на выборах и 1-3% не наберёт
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У потроха 10%? Брехня - накрутили.
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Весь істеблішмент України, без жодних винятків , це єдине Кучмівське кубло гельмінтів -політиканів !!!))
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Этот фуфел составлял какой нибудь очередной "гражданин украины канстантин"...
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Вана працює
Президентський рейтинг: Тимошенко, Зеленський, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опитування - Цензор.НЕТ 6737
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Вірю, що рейтинг правдивий , правильний.
Чому? Та поки "проти" будуть топить виключно російською..
Гаспада, смєнітє мєтадічкі!
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Каким боком в рейтинге Бойко ? Он должен быть в рейтинге первым на отправку в тюрьму на долгие посиделки !!! Этого ублюдка взять бы за ноги , да головой об вышки !!!
ПИПЕЦ ! ЭТО КАКИМИ НАДО БЫТЬ ИДИОТАМИ , ЧТОБЫ ГОЛОСОВАТЬ ЗА БОЙКО !?


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Украинцы !
Вы наконец-то поймёте , что маланец у власти , что козёл в огороде с капустой !
Пожрёт же всю капусту ! Так Вы опять маланчика норовите в Зеленский огород !
У ВАС МОЗГИ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ ? ИЛИ ВАША ГОЛОВА ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО , ЧТОБЫ ЕСТЬ ?!
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Ну почему же только чтобы есть - еще шапку на чем-то носить нада!😀
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На каждую шапку найдётся свой Янукович.
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7 (сім) років, як Тимошенко реально відсторонена від будь якого впливу на політичну та економічну ситуацію в Україні.. Але, о диво, тільки при згадуванні імені Юлі, шоколадна братія обсцикається. а персонально ПеПо ходить "па бальшому" в штани...
Вам не здається, панове, що десь, щось не так в нашій "консерваторії"?
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Откуда такая осведомленность о содержимом штанов??? 😏
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Очередная МАНИПУЛЯЦИЯ.....а Украина еще не знает за кого будет голосовать....ну уж точно не за ПЕРЕЧИСЛЕННИХ....
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А кого там не перерахували? ... Вірно - немає Рабіновічя з Мертведчуком...
Вот оно чЕ, Міхалич...😁😁😁
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А я бы проголосовал за Вакарчука а ещё лучше за Яроша, но они не пойдут Президентський рейтинг: Тимошенко, Зеленський, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опитування - Цензор.НЕТ 1379
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Я вже голосував за Яроша.. більше мене цей маланець не на~бе
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Один боец Яроша напал на Гандзюк и получил медалльку от петручио
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Кошулинский !
а інші хай смокчуть ...
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Діло за малим... Об'єднати націоналістичні сили і висунути єдиного кандидата... Вангую, шо про&бемо і ці вибори..
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10% у Порошенка?!!! Якщо перенести кому вліво на два знаки буде 0,1-це більше схоже на правду.
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Хворий, лікуйся. Буде правдою 25%, надіюсь, що в країні ще є така кількість розумних адекватних, людей.
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С таким раскладом,Пете прийдётся вводить военный стан
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Остряк нашелся...да к тому же безграмотный
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писав вже про це десятки разів. Виборів не буде, якщо ПеПо на 100% не буде впевнений в перемозі на виборах.
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А як вiн объяснит Меркель и Трампу,що в нас вже не ООС,а вiйна.Бо,щоб ввести военный стан,треба обозначить ворога
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замовні рейтенги основа для фальшування..

педра готує підгрунтя для застосування адмін.ресурсу
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Замовити рейтинг де він лише третій і ні в якому разі не перемагає? Де логіка, Карл?
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Замовити рейтинг де він лише третій і в ніякому разі не перемагає? Де логіка, Карл?
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та ладно, лучше про корешей порошенки - охметова и мертвяка
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про юлю все ясно
а де кошулинський, який іде єдиним кандидатом трьома колонами?
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Да подставил он сам себя с этой партией... Но чтоб у него, с его послужным списком, было меньше чем у зеленки - тюлька жжет, называется
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Классс!!!... Обговорення теми рейтингів обігнало всі рейтинги КВН і Ліги Сміху...
👏👏👏👏😁😁😁
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Рейтинг показал:
ЛохТорат он и в Украине Лох.
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У політиці Порошенка, як і в нього самого, а також в його злодійської команди безліч недоліків. Але помітив ось який парадокс: чим більше в ЗМІ нав*язують нам брехливими рейтингами несамовиту Юлю, клоуна Зеленського та відомого 3,14дрилу Олежку шЛяшка, тим більше хочеться проголосувати за Порошенка. Хоча мені він не подобається.
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Согласна, такие как тюльки и бойки просто не дают у нас оппозицию... это просто забег клоунов до корыта, а не выборы - поэтому однозначно Порох
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Так найбільше ЗМІ нав"язують саме рейтинг Порошенка,за якого ти так ненавязчиво хочеш проголосувати...
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Порохоботам нову методичку прислали?
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Самое интересное только начинается !
Ежели вы обратили внимание - Наши (Мураева) очень потеснили За життя (Чука) !
Один из шмулей (Рабинович) сильно просел ! И Кацман не помог !
Что касаемо Тимошенко, то «ка`клы» за нее горой.
Порошенку антирейтинг не переломить !
Рейтинги НАТО и ЕС просели !!
Суммарный объем ваты всех мастей (включая «ка`клов») составляет 40 % от общего
количества определившихся в голосовании.
Откровенных трайбалистов не более 1 %.
Так, что все нормально !
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Боже, спаси Україну від косатої чуми! Прошу тебе дуже((((
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С тимошенко будет опять откат к "мышебратьям"
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Если украинцы выберут Тимошенко?!будет заявление,что это вмешательство РФ?
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всё печально, восемь за ублюдка ляшка и восемь за подонка вакарчука,
у барыг высокие шансы
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Юлька не кандидат полюбасу. Петя воодь свой план пора вже цю блядоту у Гондурас курьерами
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Какое же ждет разочарование юлеботов после выборов, когда она получит 2% и будет верещать "Всі на майдан" но на майдан придут лишь десяток бабулек в маразме Президентський рейтинг: Тимошенко, Зеленський, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опитування - Цензор.НЕТ 4238
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пете только победа в войне поможет выиграть выборы.
ну или петя во втором туре с сидявым рабиновичем
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Самое смешное, что все ненавидящие "косатую" основывают свои суждения на пропагандистских фильмах про нее, неизвестно кем оплаченные и показанные на олигархических тв каналах. Лично я еще не определился за кого буду голосовать, но уверен, что выбор нужно делать осознанно и на основании реальных данных, а не выдуманных.
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Один опрос дает Тимошенко 13%
Второй опрос через несколько дней уже 21%
Видимо рейтинг зависит от того какую сумму занесет тот или иной кандидат Президентський рейтинг: Тимошенко, Зеленський, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опитування - Цензор.НЕТ 2897

За Юлию Владимировну - 100 тысяч долларов
За Зеленского - 60 тысяч долларов
За Порошенко - 50 тысяч долларов
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Жулька швидше вдавиться, а ніж за когось ще і платити буде.. Та і грошей в неї немає стільки. ВАНА ж безхатченко і в суцільних злиднях живе нещасна..😁😁😁
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Ой -- будет Пани Президентом! -- Фрау Канцлер позаботится... -- всем напамять о Роли Женщины в Мировых Революциях... ...между херрами и мужиками! ... *)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидентский рейтинг: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос
 
 
 
 
 
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