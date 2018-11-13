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Все про:ЦИК (2771) видеонаблюдение (139) Радченко Евгений (1)

 Выборы в 2019 году пройдут без видеонаблюдения, - ЦИК

Выборы Президента Украины и Верховной Рады в 2019 году пройдут без видеонаблюдения.

Об этом сообщили на пресс-конференции члены Центризбиркома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Закупка, которая проходила, чтобы поставить камеры на участки, была почти миллиард гривен, причем немножко по другому курсу к доллару. Думаю, что это, во-первых, дорого", - заявил член комиссии Евгений Радченко.

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Во-вторых, добавил он, на трансляции в 2012 году было только 260 тысяч заходов. "Это примерно восемь избирателей на один участок. И то, это были заходы, а не постоянный просмотр. Скажите мне, трата миллиарда с таким результатом, она оправдана? Как по мне, не очень", - сказал Радченко.

"И третье: в проекте бюджета на 2019 год закупка или осуществление каких-либо вещей, связанных с трансляцией на участках, не предусмотрено", - добавил член ЦИК.

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Напомним, процесс волеизъявления и подсчета голосов на парламентских выборах 28 октября 2012 года впервые фиксировался с помощью веб-камер. Подрядчиком их установки, то есть фактическим получателем средств, выступило киевское подразделение российской ИТ-корпорации СИТРОНИКС - компания "СИТРОНИКС Информационные Технологии". На видеонаблюдение на выборах 2012 года было выделено 993,6 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3096605
 
 
 Топ комментарии
 
вопрос: - так куда все это за 1 лярд растворилось?????
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Выборы в 2019 году пройдут без видеонаблюдения, - ЦИК - Цензор.НЕТ 811 Прекрасно, хавайте демократычне пакращення по-новому.
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А где старые системы дели,проффесор с собой забрал что ли?,нехило кто то на петровке торганул.....Всё же работало,был комплект оборудования....
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вопрос: - так куда все это за 1 лярд растворилось?????
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Прекрасно, хавайте демократычне пакращення по-новому.
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А в чем прикол - если уже потрачено, значит оно закуплено и есть. Зачем тратиться второй раз???
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Так те камеры папэредники закупали и они, камеры, по закону о люстрации не могут занимать свои должности. Выборы в 2019 году пройдут без видеонаблюдения, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3818
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в них вмонтировано неправильное программное обеспечение... не с теми букавками)))
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Шо,шо? Новая ЦИК вот шо. Желание есть,но как справятся пока не ясно. Вот и подстраховались, а то иди знай как карту вбрасывать ложить придется. Выборы в 2019 году пройдут без видеонаблюдения, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5838
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ну и нехер. там охрану ставить надо, а не камеры. чтобы наблюдатели от конкурирующих партий друг-другу морды не по-разбивали.
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А где старые системы дели,проффесор с собой забрал что ли?,нехило кто то на петровке торганул.....Всё же работало,был комплект оборудования....
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Ну надо же пеце как-то вбрасывать бюлетни
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"Закупка, которая проходила, чтобы поставить камеры на участки, была почти миллиард гривен, причем немножко по другому курсу к доллару. Думаю, что это, во-первых, дорого"

А куда пропали старые камеры? Они же должны были быть аккуратно упакованы после выборов и сложены до следующих выборов, не?
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А зачем закупать? Ведь вбросов и фальсификаций в выборном процессе не ожидается?
Или я ошибаюсь?
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Акуеть!!!! Может ЦИК уже и результат выборов знает?!?...
сидим дома лохи и не провоцируем а то хуйло нападет...
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Милиард там кукрали милиард тут стоит замарачиваться по пустякам Грося сказал же что
Государь за все заплатит не беспокойтесь
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И кто ответит за сп.женные бюджетные средства?
PS. Вопрос риторический. Никто
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в европейських країнах в кожному автобусі 3-5 камер спостереження. в кожному жд вагоні декілька камер, а в Україні, неначе камери були 5 років назад, а сьогодні вженема.. готується масова фальсифакація, інакше таке пояснити неможливо.
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А почему??? Например там, где идет подсчет голосов видеонаблюдение ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, хранить бюллетени надо не меньше 5-6 лет и нещадно наказывать за подделку результатов голосования.
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вскрывали мешки с бюллетенями часто там нарезаная бумага.
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значит вбрасывать левые бюллетени будут массово
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Это потужная 147 реформа! В век цифровых технологий будем голосовать и подсчитывать результаты по старинке! Нужно не забыть освятить избирательные участки, тогда Пэдро победит в первом туре!
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Я так понимаю, это очередное требование МВФ?
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Фальсифікацій , каруселів буде в декілька разів більше ніж в 2004, 10,14рр.


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А всі голоси, що проти банди бариг - то путін вкидав. Тому треба "вкидати" та "каруселити" за "реформаторів")))
Бо якщо не "вкинути" за "реформаторів" - то путін нападе)))
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Старые члены комиссий поставили те камеры у себя дома
Говорят по 8 просмотров было на участок? Так я помню, что туда не возможно было зайти вообще.
И что имеем на сегодня: камер нет, транзитный сервер с Укртелекома переместился в АП. КЛассно готовятся ребята, основательно.
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Як то кажуть прут буром никого не стесняясь Вибори в 2019 році відбудуться без відеоспостереження, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9939
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Ой.. Яка незручна новина для петярастів Вибори в 2019 році відбудуться без відеоспостереження, - ЦВК - Цензор.НЕТ 27 Жодного нема на гілці Вибори в 2019 році відбудуться без відеоспостереження, - ЦВК - Цензор.НЕТ 329 Так куди-ж поділся відєонагляд на на лярд??
p.s. На "папэрєдніков" вже не спишешь.. Вибори в 2019 році відбудуться без відеоспостереження, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5941 Вибори в 2019 році відбудуться без відеоспостереження, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5941 Вибори в 2019 році відбудуться без відеоспостереження, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7170
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Инструкция видеокамер была на русском языке и их пришлось выбросить на свалку.
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Тогда и участки избирательные не нужны, создайте сайт для голосования и пусть люди голосуют в интеренете, но только те , которые платят налоги, а не студенты и пенсионеры.
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Всегда был против голосования пенсионеров или за ограничение по возрасту. За будущее должны голосовать те, кто как минимум будет в нём долго жить. Субсиданты тоже не должны голосовать, они уже куплены с потрохами. И это я на полном серьёзе говорю.
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КОНЕЧНО А ЗАЧЕМ ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ, А ТО РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНИТСЯ
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Правильно!А то ведь может денег на ордена для ЦИК нехватить.
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Ай , ай , ай , яяяяяйай ... Какие же подонки .... Всё уже куплено за лярд денег . Где оно ??? Мразь .... это же лярд ваших денег , мы же хотим вам сэкономить "такие" большие деньги ... Мразидло ... Хочется безнаказанно вбрасывать бюллетени десятками тысяч , лишь бы стадо этих парапитеков осталось у руля ...(((
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Есть подозрение, что после волны возмущения закупят новые камеры но, уже по новым расценкам. Милиарда на три.
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Расцениваю это , как намёк, что если Петра не переизбирать, то ещё дешевле будет)
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нема слів, смердюче, зловонне, жидоолігархічне кодло!!!! як можна терпіти цих блазнів і виродків??? це що значить? обладнання для фіксації виборів треба закуплювати кожного разу, під кожні вибори??? це ж за кого ці покидьки мають людей??? дедалі частіше і частіше робляться подібні заяви від різних владних інституцій, наразі рошено-карманного ЦВК, значить влада переконана - суспільство уже перетворено у повний лохторат, і можна сміливо вішати будь-яку локшину, все проканає. ну нехай думають.... , ціна лише зростає.
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