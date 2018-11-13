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 Водитель сбил трех украинок на пешеходном переходе в одном из сел Польши, две женщины погибли на месте, - "Польское Радио". ФОТО

В Польше водитель автомобиля Hyundai Tucson сбил на пешеходном переходе в селе Сарнув Силезского воеводства трех гражданок Украины. Две из них погибли на месте, а третью госпитализировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское Радио".

Обвинения в совершении ДТП, в результате которого погибли две женщины и еще одна получила тяжелые травмы, выдвинули 36-летнему водителю, который в субботу, 10 ноября, в селе Сарнув Силезского воеводства сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. Две из них погибли на месте, а третью госпитализировали.

Водитель сбил трех украинок на пешеходном переходе в одном из сел Польши, две женщины погибли на месте, - Польское Радио 01
Фото: Польское Радио

По словам представителей полиции, после удара автомобиля одна из женщин упала в канаву, вторая оказалась на противоположной стороне проезжей части, а третья попала под колеса автомобиля марки Volkswagen, который ехал позади Hyundai Tucson. Последнюю, 46-летнюю женщину госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии. На месте погибли 44-летняя и 39-летняя женщины.

Водителю Hyundai Tucson грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД подтвердили гибель четверых украинцев в ДТП в Чехии

Отмечается, что все жертвы - гражданки Украины.

Водитель Hyundai Tucson был трезв. У него также взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под воздействием наркотиков.

Как сообщалось ранее, 11 ноября в районе чешского городка Тришинец, микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.

По информации закарпатских СМИ, погибшие – жители Виноградовского и Хустского районов.

Источник: https://censor.net.ua/n3096604
 
 
 Топ комментарии
 
а недовольные процветанием всеравно едут в польшу!!!
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Цензор учись - грузина назвали "грузин", а не "иностранец".
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Что безвиз животворящий делает! Украинцев в батраков и нищих превратили. Наблюдаю, как закрываются повально бары, небольшие магазины и торговые точки. У людей нет денег. Раньше возле ЗАГСа стояла куча свадебных кортежей. Сегодня два-три за день. Народ перестал создавать семьи, радоваться жизни и заводить детей - происходит геноцид нации. Плюс каждый день гибнут патриоты на фронте, а властные барыги гребут бабло, повышая цены и тарифы. Сегодня в ОРДЛО меньше тарифы, чем у нас. Как это уже надоело! Порошенко нам под нос тычет Томосом, а пенсионеры вымирают. Олигархи во главе с Порошенко грабят страну.
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а недовольные процветанием всеравно едут в польшу!!!
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под Одессой была найдена группировка, организовавшая рабство. Главными организаторами стали супруги. 38-летняя украинка и 38-летний муж-грузин создали своеобразное сельхозхозяйственное предприятие, на котором на протяжении нескольких лет работала почти сотня людей. При чем, за это никто не получил ни копейки.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_incidents/full/1311-v-odesskoj-oblasti-semya-uderzhivala-v-rabstve-94-cheloveka-policiya-video
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Цензор учись - грузина назвали "грузин", а не "иностранец".
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Задрали уже. С Новостями о ДТП. ДТП есть везде во всём мире всегда кого-то кто-то сбивает. Я считаю что такие новости вообще не заслуживают публикации
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і ви лишень на хвилиночку уявіть -він був на євробляхах!
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коли народ звіріє він починає ставити смайли на гілках там де загибель українців, може дійсно
багато публікацій про смерть звикають.
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увы да - война идет всетаки - кто не помнит - напоминаю
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бедные женщины...
соболезнование их семьям...
жизнь человеческая... ничто...
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Что безвиз животворящий делает! Украинцев в батраков и нищих превратили. Наблюдаю, как закрываются повально бары, небольшие магазины и торговые точки. У людей нет денег. Раньше возле ЗАГСа стояла куча свадебных кортежей. Сегодня два-три за день. Народ перестал создавать семьи, радоваться жизни и заводить детей - происходит геноцид нации. Плюс каждый день гибнут патриоты на фронте, а властные барыги гребут бабло, повышая цены и тарифы. Сегодня в ОРДЛО меньше тарифы, чем у нас. Как это уже надоело! Порошенко нам под нос тычет Томосом, а пенсионеры вымирают. Олигархи во главе с Порошенко грабят страну.
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тролиус кацапсиниус зрадофилус вулгарис
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Почему-то на зароботки в европу не едут прокурорские мусорские и судейские и всякие там чинуши!!!
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Знаки " Ограничение до70 " и "Прочие опасности". Это где-то в поле. Явно что и переход был не освещен.
У нас тут такая же сельская дорога вся крестами и свечами обставлена. Жалко людей. И водителей тоже.
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А водій знав,що це - українки?..Ні?...Ну тоді якого хрєна?..Може,варто писати,що роблять з українками в Україні?..
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Соболезнования.Но вообще,ДТП в Европе не редкость.Не надо акцентировать,что сбил украинец.Автомобиль национальности не имеет.
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Извиняюсь,невнимательно прочел статью.
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после двух аварий езжу очень осторожно,не превышаю скорость,чего и всем желаю
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодитель сбил трех украинок на пешеходном переходе в одном из сел Польши, две женщины погибли на месте, - "Польское Радио". ФОТО
 
 
 
 
 
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