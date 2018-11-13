 Водитель сбил трех украинок на пешеходном переходе в одном из сел Польши, две женщины погибли на месте, - "Польское Радио". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское Радио".

Обвинения в совершении ДТП, в результате которого погибли две женщины и еще одна получила тяжелые травмы, выдвинули 36-летнему водителю, который в субботу, 10 ноября, в селе Сарнув Силезского воеводства сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. Две из них погибли на месте, а третью госпитализировали.



Фото: Польское Радио

По словам представителей полиции, после удара автомобиля одна из женщин упала в канаву, вторая оказалась на противоположной стороне проезжей части, а третья попала под колеса автомобиля марки Volkswagen, который ехал позади Hyundai Tucson. Последнюю, 46-летнюю женщину госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии. На месте погибли 44-летняя и 39-летняя женщины.

Водителю Hyundai Tucson грозит до восьми лет лишения свободы.

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Отмечается, что все жертвы - гражданки Украины.

Водитель Hyundai Tucson был трезв. У него также взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под воздействием наркотиков.

Как сообщалось ранее, 11 ноября в районе чешского городка Тришинец, микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.

По информации закарпатских СМИ, погибшие – жители Виноградовского и Хустского районов.