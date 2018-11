 После принятия закона о доступе к архивам репрессивных органов количество людей, обратившихся в архив СБУ, выросло втрое

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор Отраслевого архива СБУ Андрей Когут.

Читайте также: Пособие "Архивы КГБ для медиа" презентовали во Львове

"Если в 2014 году количество обращений составляло 1329 человек, то в 2017-м - более 3500. То есть кривая посещаемости постоянно идет вверх. С одной стороны, она нас мотивирует и радует. С другой - воспринимаем ее с оговоркой, потому что нам нужно отвечать на все обращения, которые к нам идут. Не всегда бывает легко вовремя ответить всем, кто к нам обратился", - сказал он.



По словам Когута, больше половины обратившихся в архив СБУ людей ищут информацию о своих родных. Треть - это исследователи. Остальные - журналисты и те, кто ищет информацию пенсионного характера.

Директор учреждения сообщил о том, что растет и количество ученых, обратившихся в архив СБУ, в том числе, иностранных:



"В 2015 году у нас было 42 иностранных исследователя. В 2016-м - более 80, а в 2017-м - более 90... К нам даже из Австралии приезжали. Польша, Россия, Беларусь, Германия, Франция, Израиль, Канада, США, Италия, Швеция, Грузия, Молдова, три страны Балтии - география широка. Писали исследователи из Индии, но не приезжали. Часть тех, кто нам пишет, потом не приезжают, потому что оказывается, что документы, которые их интересуют, мы успели оцифровать. Поэтому мы отправляем их в электронном варианте".

Читайте также: Центр исследований освободительного движения и Архив СБУ обнародовали свидетельства о трагедии в Бабьем Яру, собранные КГБ

Отраслевой архив СБУ по рейтингу Institute for Development of Freedom of Information является самым открытым архивом спецслужб на постсоветском пространстве. Когут уточнил, что украинский архив является еще и самым большим архивом спецслужб.



"Мы являемся крупнейшим доступным и самым открытым архивом КГБ. Не воспользоваться этим было бы преступлением со стороны украинской науки и Украины как государства. Есть шанс показать исследовательскому сообществу, что Советский Союз - это не только то, что стоит анализировать сквозь призму истории России, но и Украины, Белоруссии и многих других стран. Это шанс показать другую перспективу истории и частично сместить центр исследовательского внимания с Москвы на Киев".

Полное интервью с Андреем Когутом читайте ЗДЕСЬ.