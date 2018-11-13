 "Нет холодомору 2018": Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт smila-ua, возмущенные жители Смелы снова собрались сегодня на центральной площади города на митинг. После этого они решили перекрывать три основные дороги: в районе Загребли около шестой школы, в районе районной больницы и возле ресторана "Затишок".
Криворожское издание "0564" сообщает, что сегодня, 13 ноября, группа криворожан приехала в Киев на акцию протеста под стены НАК "Нафтогаз".
Криворожане держат в руках плакаты: "Нет холодомору 2018", "Дайте тепло в дома криворожан!", "Дети и старики замерзают! Коболев - тебе не стыдно?"
Издание напоминает, что в понедельник, 12 ноября, криворожане пикетировали "Криворожгаз". Так как переговоры с ними ничего не дали, активисты подожгли шины под зданием Горгаза.
Эти ложкулы и вилкулы поедут на украденные деньги в Велмкобританию и будут просить политического убежища.
В Смеле объявлено чрезвычайное положение
Причина та же, что в Кривом Роге. Поставщик тепла в г. Смела - КП «Смілакомунтеплоенерго» имеет многомиллионные долги перед НАК «Нафтогаз», которые до сих пор не были уплачены.
По этой причине отопление города так и не было начато.
Подписчики попросили меня немного в ней разобраться, и я могу поделиться результатами анализа ситуации - которая, уверен, типична для большинства городов страны.
Долги городу достались от предыдущего поставщика ООО «Смела Энергоинвест». Это предприятие якобы украло деньги, которые предназначались для Нефтегаза.
Проблема возникла еще в феврале 2018 года, но до сегодняшнего дня городская власть ее так и не соизволила решить.
Они воспользовались более простым способом - проявили желание работать с частным трейдером - «Газ импекс». Причем, на информационной платформе «Укртрансгаза» про данного трейдера отсутствует какая-либо информация.
В результате сотрудничества КП «Смілакомунтеплоенерго» также стала должна «Газ импекс» порядка 2,5 млн. грн.
Мер г. Смела Алексей Цибко 6 ноября 2018 пытался «впарить» еще одного трейдера -«Евроенерготрейд», при этом заявляя, что у города отсутствуют деньги, а для поставок газа необходим кредит. Под который городские власти готовы заложить коммунальное имущество - и таким нехитрым способом его украсть через формирование еще больших долгов.
Цена, по которой частный трейдер готов поставлять газ - 11,5 тыс. гривен за 1тыс. куб. метров газа. Исходя из такой стоимости газа, стоимость отопления 1м.кв. будет составлять 88-100 грн.
На сегодняшний день, самая минимальная цена для предприятий теплокоммунэнерго предоставляется НАК Нафтогазом и составляет- 8,3 тыс. грн., а конечная цена газа для населения - 8,5 тыс. грн.
Но те, в свою очередь, газ коммунальщикам Смелы поставить не могут по той причине, что долг города не погашен.
https://www.economics-prorok.com/2018/11/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0.html#more-58508
Фирмы прокладки покупают газ у государственной (у нас с вами) компании "НАФТОГАЗ" и продают его (газ) населению. По истечению контракта/началу отопительного сезона/приходу другой фирмы-прокладки (не важно) государственная компания "НАФТОГАЗ" требует полностью рассчитаться по старому контракту, чтобы можно было заключать новый. К этому времени, обычно, от старых фирм-прокладок ничего не остается (поменялся собственник, другая фирма и т.д.). Вот теперь риторический вопрос, что делать государственной компании "НАФТОГАЗ"? Или списать долг за государственный счет (то есть каждый должен скинуться) или проявить принципиальность. Вот упрощенное описание ситуации.
В нормальном государстве было бы так:
1. Мер договаривается в поставщиком услуги под гарантии города. Центральная власть активно помогает в этом вопросе.
2. СБУ в течении суток едет за теми кто причастен. Именно едет, так как особо никто не скрывается.
3. КРУ, фин.мониторинг, аудит (не силен, не знаю) разбирается с документацией.
Я, думаю, то что я на писал знают и понимают 80%, а остальные 17% - знаю как сделать еще лучше. А как же оставшиеся 3%?
Оставшиеся 3% это те люди, которые мерзнуть и которые перекрывают дороги и пикетируют "Нафтогаз". Люди просто бараны, а скорее всего они просто проплаченные. Потому, что если у тебя действительно беда, то обычно включаются мозги. Но у нас, все как всегда ...
Виноват ли Порошенко - да виноват. Виноват в том что создал коррумпированую систему
Виновал ли Викул - да виноват. То что он пидар это не оправдание
Виноваты ли люди - ДА Суды линча еще никто не отменял.
Ответственность каждого складывается и получается государство.
Маємо що маємо !
Какого городской голова до сих пор не сидит и не пишет явку с повинной?