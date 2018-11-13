 "Нет холодомору 2018": Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт smila-ua, возмущенные жители Смелы снова собрались сегодня на центральной площади города на митинг. После этого они решили перекрывать три основные дороги: в районе Загребли около шестой школы, в районе районной больницы и возле ресторана "Затишок".

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Криворожское издание "0564" сообщает, что сегодня, 13 ноября, группа криворожан приехала в Киев на акцию протеста под стены НАК "Нафтогаз".

Криворожане держат в руках плакаты: "Нет холодомору 2018", "Дайте тепло в дома криворожан!", "Дети и старики замерзают! Коболев - тебе не стыдно?"















Издание напоминает, что в понедельник, 12 ноября, криворожане пикетировали "Криворожгаз". Так как переговоры с ними ничего не дали, активисты подожгли шины под зданием Горгаза.











