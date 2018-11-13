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 "Нет холодомору 2018": Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления в их городах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт smila-ua, возмущенные жители Смелы снова собрались сегодня на центральной площади города на митинг. После этого они решили перекрывать три основные дороги: в районе Загребли около шестой школы, в районе районной больницы и возле ресторана "Затишок".  

Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ответственность будет на городских головах", - Зубко об отсутствии отопления в Кривом Роге, Шепетовке и Смеле

Криворожское издание "0564" сообщает, что сегодня, 13 ноября, группа криворожан приехала в Киев на акцию протеста под стены НАК "Нафтогаз".

Криворожане держат в руках плакаты: "Нет холодомору 2018", "Дайте тепло в дома криворожан!", "Дети и старики замерзают! Коболев - тебе не стыдно?"

Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 02
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 03
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 04
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 05
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 06
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 07
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 08

Издание напоминает, что в понедельник, 12 ноября, криворожане пикетировали "Криворожгаз". Так как переговоры с ними ничего не дали, активисты подожгли шины под зданием Горгаза.

Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 09
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 10
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 11
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 12
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 13
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 14

Источник: https://censor.net.ua/n3096601
 
   
 Топ комментарии
 
КТО ВИНОВАТ?! шоколадный виноват, грося виноват, а папаша Вилкул тут не при чём. Всё соевого пакости, всё тепло из Кривого Рога в офшор вывел. По трубе. Вы, там покопайте вокруг города, как на трубу с указателем "На офшор" наткнётесь, сообщите. "Нет холодомору 2018": Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления - Цензор.НЕТ 8648
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Вилкул это диагноз. Как и криворожанин, который за него голосует
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Везде Пэдро виноват.

Люди просто голосовали за продажных гнид на местных выборах, гниды украли бабло. Это не вина людей, что они не способны проголосовать за честного человека. Во всем виноват нафтогаз и петя!
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Если украли деньги,то где генпрокурор и вся его прокуратура ,почему не привлекают к ответственности виновных?
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А толку от того.
Эти ложкулы и вилкулы поедут на украденные деньги в Велмкобританию и будут просить политического убежища.
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Як бы мыша не взбила молоко в масло,то вылезла б из кувшина.Предлагаешь,вообще ничего не делать? "Ні холодомору-2018": Мешканці Кривого Рогу та Сміли протестують через відсутність опалення - Цензор.НЕТ 7890
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Катюша, а вже забули як Вілкул молодший як щур на пательні крутився за свою депутатську недоторканість?..😕
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А почему кабинет министров не упростит процедуру отказа от центрального отопления? Почему вообще в 21 веке мы платим в том числе и за обогрев атмосферы? Или правительство не заинтересованно в экономии энергоресурсов? А может если там есть мутные схемы за дело возьмётся "суперпрокурор"? Или с этих схем все кормиться? А может всё-таки это всех устраивает - ну кроме мерзнущих жителей?
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Потому, что продавцам газа не выгодно, чтобы экономили. Им выгодно, чтобы люди потребляли газ, отапливая хоть небо, и платили за этот газ. А правительство имеет с этого откаты.
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А может в 21 веке "великим реформаторам" надыбыло помочь населению отказаться от центрального отопления, а не запрещать отрезаться от центрального отопления. Предоставить льготные кредиты на котлы и новые радиаторы можно было бы снять ПДВ на всякие утеплители(пенопласт, мин вату и т.д). А вместо этого только поднятие цен на все и вся.
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Пенопласт ,мин вата не являются утеплителями, это всего лишь материалы с низкой теплопроводностью. Нужен источник тепла, если его нет, ничего не поможет.
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Я в курсе что одеяло и одежда и воздух в стеклопакете тоже не греют. Есть выражение: "Умные мне нравятся, а умники - нет!". Догадайся кто ты!
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титушня какая то....типа папа вилкула тут ни при чем хоть и мер....вот кого для начала надо в мусорный бак бросить....а то к коболеву они взывают
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Там, насколько я поняла, предыдущая контора исчезла, прихватив с собой деньги и не рассчитавшись за газ. Новая контора, коню понятно, не хочет брать на себя чьи-то долги, а нафтогаз не хочет подписывать договор на поставку газа, если новая контора не возьмет на себя обязательств по погашению долгов старой конторы. Если это так, то нафгаз не прав, та даже по закону он не вправе заставлять кого-то оплачивать долги прежних должников. Нафтогаз может подать в суд, и пусть ищут старых должников и взыскивают с них.
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Вот что я нашла:
В Смеле объявлено чрезвычайное положение
Причина та же, что в Кривом Роге. Поставщик тепла в г. Смела - КП «Смілакомунтеплоенерго» имеет многомиллионные долги перед НАК «Нафтогаз», которые до сих пор не были уплачены.
По этой причине отопление города так и не было начато.
Подписчики попросили меня немного в ней разобраться, и я могу поделиться результатами анализа ситуации - которая, уверен, типична для большинства городов страны.
Долги городу достались от предыдущего поставщика ООО «Смела Энергоинвест». Это предприятие якобы украло деньги, которые предназначались для Нефтегаза.
Проблема возникла еще в феврале 2018 года, но до сегодняшнего дня городская власть ее так и не соизволила решить.
Они воспользовались более простым способом - проявили желание работать с частным трейдером - «Газ импекс». Причем, на информационной платформе «Укртрансгаза» про данного трейдера отсутствует какая-либо информация.
В результате сотрудничества КП «Смілакомунтеплоенерго» также стала должна «Газ импекс» порядка 2,5 млн. грн.
Мер г. Смела Алексей Цибко 6 ноября 2018 пытался «впарить» еще одного трейдера -«Евроенерготрейд», при этом заявляя, что у города отсутствуют деньги, а для поставок газа необходим кредит. Под который городские власти готовы заложить коммунальное имущество - и таким нехитрым способом его украсть через формирование еще больших долгов.
Цена, по которой частный трейдер готов поставлять газ - 11,5 тыс. гривен за 1тыс. куб. метров газа. Исходя из такой стоимости газа, стоимость отопления 1м.кв. будет составлять 88-100 грн.
На сегодняшний день, самая минимальная цена для предприятий теплокоммунэнерго предоставляется НАК Нафтогазом и составляет- 8,3 тыс. грн., а конечная цена газа для населения - 8,5 тыс. грн.
Но те, в свою очередь, газ коммунальщикам Смелы поставить не могут по той причине, что долг города не погашен.
https://www.economics-prorok.com/2018/11/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0.html#more-58508
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Странно.Кривой Рог где все получают зарплату,бо есть градообразующие предприятия...И раптом долги.То може вас кинули местные князьки,а вы на Киев бочку катите,як у князьков и задумано.Зараз ще подтянется фарммафия,под шумок вам эпидемию кори устроит,щоб Супрун ще була виновата "Ні холодомору-2018": Мешканці Кривого Рогу та Сміли протестують через відсутність опалення - Цензор.НЕТ 9334
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Гггг у них там кацапездолочь-православная мером - вьібрали кацапьі себе крепкого хозяйственника - теперь кацапьі и мерзнут. И плакатики тому подтверждение хахаха
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На самом деле все очень просто:
Фирмы прокладки покупают газ у государственной (у нас с вами) компании "НАФТОГАЗ" и продают его (газ) населению. По истечению контракта/началу отопительного сезона/приходу другой фирмы-прокладки (не важно) государственная компания "НАФТОГАЗ" требует полностью рассчитаться по старому контракту, чтобы можно было заключать новый. К этому времени, обычно, от старых фирм-прокладок ничего не остается (поменялся собственник, другая фирма и т.д.). Вот теперь риторический вопрос, что делать государственной компании "НАФТОГАЗ"? Или списать долг за государственный счет (то есть каждый должен скинуться) или проявить принципиальность. Вот упрощенное описание ситуации.
В нормальном государстве было бы так:
1. Мер договаривается в поставщиком услуги под гарантии города. Центральная власть активно помогает в этом вопросе.
2. СБУ в течении суток едет за теми кто причастен. Именно едет, так как особо никто не скрывается.
3. КРУ, фин.мониторинг, аудит (не силен, не знаю) разбирается с документацией.
Я, думаю, то что я на писал знают и понимают 80%, а остальные 17% - знаю как сделать еще лучше. А как же оставшиеся 3%?

Оставшиеся 3% это те люди, которые мерзнуть и которые перекрывают дороги и пикетируют "Нафтогаз". Люди просто бараны, а скорее всего они просто проплаченные. Потому, что если у тебя действительно беда, то обычно включаются мозги. Но у нас, все как всегда ...
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Одна проблема по пункту №2 ехать придется в Верховную Раду, всякие министерства и даже к чиновникам из НАФТОГАЗА. Да и пункт №1 проблематичен так как гарантии города это ни о чем.
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нащадки косіора сопочатку випробують на українцях холодомор подивлятья на нашу реакцію і будуть діяти радикальніше якщо ми цього не зупинимо
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жопоблок устраивает диверсии, совсем окуели.
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В Каменском школы и садики без отопления! Сейчас в школах +5-7 в садиках 10-12 градусов!
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Самое страшное, что директора этих заведений отчитываются о показателях температуры как в 15 градусов!
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ДА ВСЕМ ПЛЕВАТЬ, как ты видишь! я написал что у нас в Херсоне до сих пор НЕ включили центральную ТЭЦ и в квартирах 10 градусов - так отправили мой коммент в спам
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индивидуальное отопление ЗАПРЕЩЕНО делать. центрального отопления нет ... УКраина идёт в ЕС.... самая нищая в Европе. В Нигерии препы ВУЗов получают 1100 дол в месяц, в Украине 300-400 дол
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кто виноват? за кого голосовал? почему своим голосованием довел страну до такого?
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ЗА Яроша. а до того против всех. а до того мал был
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Не верная постановкам вопроса, нужно: ДАЙТЕ НАМ САМИМ РЕШИТЬ ВОПРОС с ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ (кто на автономку, кто скооперируется на котельню, а ЧИНУШ послать на Х...)!
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прочитал кучу коментов и стало сумно

Виноват ли Порошенко - да виноват. Виноват в том что создал коррумпированую систему
Виновал ли Викул - да виноват. То что он пидар это не оправдание
Виноваты ли люди - ДА Суды линча еще никто не отменял.

Ответственность каждого складывается и получается государство.

Маємо що маємо !
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На местах остались у власти все те же регионалы из оппоблока. Они перед выборами будут и отопление отключать и воду и вообще могут все что хотят. Потом будут подстрекать народ выходить и перекрывать дороги, и якобы только они помогли в разрешении проблемы, сами же и включат. Этот цирк они всегда разыгрывали и манипулировали народом. Выбрали регионала в своём городе терпите или идите к ним.
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пойдите с село Козин там попробуйте с шинами походить вас сразу увезут в неизвесном направлении
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Какого куя там до сих пор не проводится проверка КРУ, о происхождении долгов?
Какого городской голова до сих пор не сидит и не пишет явку с повинной?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нет холодомору 2018": Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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