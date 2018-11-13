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 Тарифы на тепло в столице до конца года расти не будут, - "Киевтеплоэнерго"

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на тепловую энергию для населения до конца этого года.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

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"В связи с повышением цены на природный газ "Киевтеплоэнерго" инициировало общественное обсуждение по корректировке действующих тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ на декабрь 2018 года. Проект касался тарифов на производство тепловой энергии для категории "население" и "религиозные организации". Однако, учитывая длительную процедуру рассмотрения проекта тарифов в НКРЭКУ, 30 календарных дней, "Киевтеплоэнерго" приняло решение, что до конца 2018 года тарифы меняться не будут", - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что после повышения цены на газ, 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо (природный газ). Поэтому, когда цена на газ меняется - пропорционально к ней корректируется и стоимость производства тепловой энергии.

Источник: https://censor.net.ua/n3096600
 
 
 Топ комментарии
 
Т.е. только месяц расти не будут?
А пока их усиленно подкармливают, для интенсивного роста.
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Два месяца. А потом влупят с их учетом. Благодетели.
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Т.е. только месяц расти не будут?
А пока их усиленно подкармливают, для интенсивного роста.
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и это правильно ?№лядь! Пусть регионы за все заплатят, там у народа денег как у дурака фантиков! Тарифы на тепло в столице до конца года расти не будут, - "Киевтеплоэнерго" - Цензор.НЕТ 170
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Два месяца. А потом влупят с их учетом. Благодетели.
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А ото Херло хіба внесли до того списку?
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А жаль. Украинцев надо взбодрить, что бы булки не расслабляли.
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Юйуля потратила на "новый курс" 100млн... Где танки, жуль?
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Наверно взорвались с большей частью боеприпасов на наших военных складах, добрая женщина.
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А если владельцев Киевтеплоэнерго и их хозяев повесить на Майдане, тарифы - о чудо! - начнут резко падать!
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В то же время отмечается, что после повышения цены на газ, 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо (природный газ)Источник: https://censor.net.ua/n3096600
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А владельцы этих тепловых станций много установили современных с высоким кпд котлов, чтоб уменьшить потребление газа?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиТарифы на тепло в столице до конца года расти не будут, - "Киевтеплоэнерго"
 
 
 
 
 
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