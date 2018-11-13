 Сейм Литвы единогласно осудил незаконные выборы в ОРДЛО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за резолюцию "О нелегальных, так называемых выборах на оккупированных Россией территориях Украины" проголосовали единогласно 109 членов парламента, находящихся в зале заседаний во вторник в Вильнюсе.

В Сейме Литвы 141 депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против организаторов "выборов" в оккупированном Донбассе надо ввести санкции, - Линкявичюс

Решение было принято в присутствии председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия и маршалка Сената Польши Станислава Карчевского, которые принимают участие в 9-м заседании в межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

В то же время официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".