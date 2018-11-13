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 Сейм Литвы единогласно осудил незаконные выборы в ОРДЛО

Сейм Литвы осудил проведение незаконных выборов на оккупированных Российской Федерацией территориях Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за резолюцию "О нелегальных, так называемых выборах на оккупированных Россией территориях Украины" проголосовали единогласно 109 членов парламента, находящихся в зале заседаний во вторник в Вильнюсе.

В Сейме Литвы 141 депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против организаторов "выборов" в оккупированном Донбассе надо ввести санкции, - Линкявичюс

Решение было принято в присутствии председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия и маршалка Сената Польши Станислава Карчевского, которые принимают участие в 9-м заседании в межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

В то же время официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3096596
 
 
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Осудил? Мы просто счастливы. А ещё можно бумажного журавлика сделать в знак солидарности с нами. Сейм Литвы единогласно осудил незаконные выборы в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7754
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А ваше мнение кому интересно? За Косово не ко мне, а к почётному пчеловоду и горшколепу Ющенко.
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у нас бы и то наверно не единогласно))))
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Кто- то единогласно осуждает, а йоббики ещё и едут участвовать в путенском балагане. Одно радует, что первых гораздо больше
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