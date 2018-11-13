 "Ответственность будет на городских головах", - Зубко об отсутствии отопления в Кривом Роге, Шепетовке и Смеле

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "0564", об этом Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV вчера, 12 ноября.
Он отметил, что при разговоре об отопительном сезоне нужно обращать внимание на те 99% городов, которые вовремя запустились.
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"Децентрализация, передав средства, ожидает от них нового качества ответственности", - отметил Зубко.
Он подчеркнул, что в случае продолжения ситуаций с отоплением в Кривом Роге и Смеле, власть вмешается в них. Он также рассказал, что эти проблемы нужно решать в первую очередь местной власти.
"Шепетовка и власть Смелы. Я хотел бы, чтобы избиратели дали оценки городскому голове Смелы, сбежавшему в прошлом отопительном сезоне, а сейчас говорит, что не готов брать на себя долги, я не готов запускать", – сказал Зубко и порекомендовал читать закон о местном самоуправлении.
Если местная власть продолжит морозить людей, то государство вмешается в ситуацию.
"Ответственность будет на городских головах за бездеятельность, за то, что они не вовремя сделали и сегодня морозят людей. Государство обязательно вмешается в эту ситуацию. Но мы точно хотим, чтобы каждый выполнял свою работу. Сегодня ни в кабинете премьер-министра, ни у вице-премьера нет крана перекрытия вентиля", – сказал чиновник.
Он подчеркнул, что 230 млрд грн., которые были переданы с децентрализацией в местные бюджеты, должны работать на людей.
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городские головы - это головы простых горожан? ))
центральне опалення повинно працювати, в холодну пору, - закон є такий!!!
А то мне кажется что все на дураков расчитано - кто то платит кто то не должен платить.
шо не зрозуміло?
Дискриминация какая то.
Нужно всем у кого индивидуальное отопление собраться и подать иск в ЕСПЧ.
Поэтому и интересуюсь если я не буду платить и буду аппелировать к закону что зимой у меня должно быть отопление то так можно?
Дайте мне ссылку на этот закон.
Где их работа? Чего народ молчит и не выходит под гор администации?
В Смеле мер вообще красава, на всякий случай спетлял из города, что бы к нему вопросов не было.
За газ платить надо.
Куда деньги дели туда пусть и едут.
Поищи может найдешь где дешевле.
А теперь давайте все скинемся им, а они продолжат выбирать мудаков.
Хотя про прокурора и авакяна согласен.
Ты сначала плати за газ за себя,а потом за того парня,потому что это гуманитарно.
А вдруг он замерзнет?
Но блин, какого хрена вся Украина должна скидывать, по тому, что эти города по навыбирали бандюков себе, которые тырят на столько МНОГО, что даже за отопление нет денег заплатить.
Сорян, но газ пускать туда где заложники это как-то по кацапски.
А если серьезно, то чего бабло то не перевели нафтогазу? А стырили? Ну так и вопросы к тем кто тырил.
Хотя на 100% уверен, что даже после этого дичайшего косяка с отоплением, его выберут опять.
Не удивлен, что у тебя выбор всегда из чудаков Вилкула и Парасюка
До речі, ті , хто вчора разом з вами палили шини та "штурмували" горгаз насправді виконували їхній сценарій. Падлов та гальченко хто? Вірно, недобиті ригі. І Миколка "куратор" разом з деякими "ватажками патріотів" з ними зараз домовилися та діють разом. А вас в черговий раз просто використали. Тому що ще влітку було відомо, що така ситуація обов'язково буде, і городська влада вирішила розіграти цю карту на свій лад.
У куток поставиш?
Звільнити - не маєш права. Винесеш догану? То срати вони хотіли.
А люди мерзнуть.
Це децентралізація по справжньому. А грось ще хоче в конституції таке зафіксувати.
Люди голосуют за продажную воровитую гниду как мера, получают его.
Не голосовать за гречку попробуйте, может нормального человека выберете
И как его успехи как мера? Смела уже впереди всей страны?
Ааа никак? Так может надо было за компетентного человека голосовать?