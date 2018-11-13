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Все про:Кривой Рог (571) Зубко (381) отопительный сезон (188)

 "Ответственность будет на городских головах", - Зубко об отсутствии отопления в Кривом Роге, Шепетовке и Смеле

Государство обязательно вмешается в ситуацию, которая сложилась с отоплением в Кривом Роге и Смеле.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "0564", об этом Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV вчера, 12 ноября.

Он отметил, что при разговоре об отопительном сезоне нужно обращать внимание на те 99% городов, которые вовремя запустились.

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"Децентрализация, передав средства, ожидает от них нового качества ответственности", - отметил Зубко.

Он подчеркнул, что в случае продолжения ситуаций с отоплением в Кривом Роге и Смеле, власть вмешается в них. Он также рассказал, что эти проблемы нужно решать в первую очередь местной власти.

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"Шепетовка и власть Смелы. Я хотел бы, чтобы избиратели дали оценки городскому голове Смелы, сбежавшему в прошлом отопительном сезоне, а сейчас говорит, что не готов брать на себя долги, я не готов запускать", – сказал Зубко и порекомендовал читать закон о местном самоуправлении.

Если местная власть продолжит морозить людей, то государство вмешается в ситуацию.

"Ответственность будет на городских головах за бездеятельность, за то, что они не вовремя сделали и сегодня морозят людей. Государство обязательно вмешается в эту ситуацию. Но мы точно хотим, чтобы каждый выполнял свою работу. Сегодня ни в кабинете премьер-министра, ни у вице-премьера нет крана перекрытия вентиля", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что 230 млрд грн., которые были переданы с децентрализацией в местные бюджеты, должны работать на людей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096590
 
   
 Топ комментарии
 
Шпигун Лоліта побудував систему колективної безвідповідальності.
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Кривой Рог город не дотационный, а кто там мэром? А мэром там папаша л(п)идера рыгов из Жопоблока Сашки Вилкула , Юрка Вилкул. Ворует видать сынишке на молочишко. "Ответственность будет на городских головах", - Зубко об отсутствии отопления в Кривом Роге, Шепетовке и Смеле - Цензор.НЕТ 4991
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двусмысленно
городские головы - это головы простых горожан? ))
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так на тих головах і так є компромат, може це є схема?!
центральне опалення повинно працювати, в холодну пору, - закон є такий!!!
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Если я не буду платить за газ и буду влючать у себя отопление ,то можно раз закон есть такой.
А то мне кажется что все на дураков расчитано - кто то платит кто то не должен платить.
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та ні це центральне опалення, а як включаєш ти - то індивідуальне !
шо не зрозуміло?
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Так если у меня индивидуальное отопление этот гуманитарный закон на меня не распространяется и если я не буду платить за газ то замерзну зимой?
Дискриминация какая то.
Нужно всем у кого индивидуальное отопление собраться и подать иск в ЕСПЧ.
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Просто у меня индивидуальное отопление и я знаю что когда включаю отопление у меня крутится счетчик и мне надо заплатить за газ.
Поэтому и интересуюсь если я не буду платить и буду аппелировать к закону что зимой у меня должно быть отопление то так можно?
Дайте мне ссылку на этот закон.
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Конечно. Нафтогаз не отпускает газ в регионы. А валят на местные власти. "Відповідальність буде на міських головах", - Зубко про відсутність опалення в Кривому Розі, Шепетівці та Смілі - Цензор.НЕТ 2809
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Так чего гребаные городские головы ничего не делают?
Где их работа? Чего народ молчит и не выходит под гор администации?

В Смеле мер вообще красава, на всякий случай спетлял из города, что бы к нему вопросов не было.
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очнись голова народ вышел под горгаз ,приехали под дом и чуть его не спалили директора горгаза,а сегодня мы в киеве под нак нафтогазом
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Так где деньги? Куда оприходовали? Чего в Киев приехали, если бабло в нафтогаз не передавали?
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та я тебя кормлю со своих налогов и даю 70%экспортной выручки ,ты хоть узнай за кривой рог,СКОЛЬКО ТАМ ПРЕДПРИЯТИЙ,с его денег вы живете пока мы пашим,пока и существуете вы
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Так причем здесь горгаз.
За газ платить надо.
Куда деньги дели туда пусть и едут.
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Адекватную чему?
Поищи может найдешь где дешевле.
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Це Рязань, він до цих пір думаю що облгаз це опалення.
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А там у него для расчёта с НАФТОГАЗОМ прокладка. Прокладка ДОЛЖНА НАФТОГАЗУ, а люди страдают. Вопрос к генпрокурору без диплома и грицакам с аваковыми.
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А ну по классике, выбрали мудаков, деньги с локальной конторы в нафтогаз не передали.
А теперь давайте все скинемся им, а они продолжат выбирать мудаков.

Хотя про прокурора и авакяна согласен.
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А как же, Гройсман из резервного фонда бюджета непременно выделит. И Кривому Рогу выделит. Чего не попиарится за мой счёт перед выборами. А стадо баранов опять тех же выбирать будет.
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На дураков все и расчитано.
Ты сначала плати за газ за себя,а потом за того парня,потому что это гуманитарно.
А вдруг он замерзнет?
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100% выделит.

Но блин, какого хрена вся Украина должна скидывать, по тому, что эти города по навыбирали бандюков себе, которые тырят на столько МНОГО, что даже за отопление нет денег заплатить.
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В Кривом Роге захватили здание Криворожгаза и взяли заложников. Но газа все равно нет. Потому что его не отпускает Киев.
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Ого там заложники?
Сорян, но газ пускать туда где заложники это как-то по кацапски.

А если серьезно, то чего бабло то не перевели нафтогазу? А стырили? Ну так и вопросы к тем кто тырил.
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Кривой Рог город не дотационный, а кто там мэром? А мэром там папаша л(п)идера рыгов из Жопоблока Сашки Вилкула , Юрка Вилкул. Ворует видать сынишке на молочишко. "Ответственность будет на городских головах", - Зубко об отсутствии отопления в Кривом Роге, Шепетовке и Смеле - Цензор.НЕТ 4991
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Ну никто не заставлял людей за него голосовать.

Хотя на 100% уверен, что даже после этого дичайшего косяка с отоплением, его выберут опять.
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нет будем за парасюка и гаврылюка голосовать они умнее ,ты для начала посмотри биогрфию вилкула старшего он мой бывший ректор кну
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васыль бульба - пасть завали любитель рыго-скотов - ватный тампон законтаченный.
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Ну да, ректор, это точно гарантия что тырить и паскудать не будет. А то что рыг, то такое...

Не удивлен, что у тебя выбор всегда из чудаков Вилкула и Парасюка
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Мілобог. Він виявився звичайним трусом, у якого перемогла любов до грошей, які він взяв у ригів та відмовився від участі у перевиборах. Садовий тут нідочого.
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подивись уважно його біографію, але в офіційних хроніках ти не знайдеш дуже цікавих речей.
До речі, ті , хто вчора разом з вами палили шини та "штурмували" горгаз насправді виконували їхній сценарій. Падлов та гальченко хто? Вірно, недобиті ригі. І Миколка "куратор" разом з деякими "ватажками патріотів" з ними зараз домовилися та діють разом. А вас в черговий раз просто використали. Тому що ще влітку було відомо, що така ситуація обов'язково буде, і городська влада вирішила розіграти цю карту на свій лад.
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"Газ городам, где сегодня мерзнут люди, не дает НАК "Нафтогаз". (Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко) А Нафтогаз в Киеве. "Відповідальність буде на міських головах", - Зубко про відсутність опалення в Кривому Розі, Шепетівці та Смілі - Цензор.НЕТ 454
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Ну і що ти їм зробиш?
У куток поставиш?
Звільнити - не маєш права. Винесеш догану? То срати вони хотіли.
А люди мерзнуть.
Це децентралізація по справжньому. А грось ще хоче в конституції таке зафіксувати.
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А что не так?
Люди голосуют за продажную воровитую гниду как мера, получают его.

Не голосовать за гречку попробуйте, может нормального человека выберете
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так в смеле ветеран ато мэр это же патриот или нет что скажешь ватничег
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Ух как ты ватан загнул.
И как его успехи как мера? Смела уже впереди всей страны?
Ааа никак? Так может надо было за компетентного человека голосовать?
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Элементарный саботаж,начало отопительного сезона 14 октября,а подключили 12 ноября,сволочи.
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Горячей воды как не было, так и нет. На носу выборы. Как вы думаете буду я голосовать за "этого и этих"?
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В мене в обласному центрі гарячої води нема з 1995 року, за кого голосувати?
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конечно мы белые и пушистые 0 виноваты они!!!!
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Місцеві голови- це посадові особи місцевого самоврядування. Вони вибираються громадою( в протилежність зубку). Ситуація в названих містах(крім Сміли) практично однотипова: тепло не постачається державними підприємствами, а не комунальними. Комунальні підприємства- це ті підприємства, які стоять на балансі місцевої влади. Це ті підприємства, яким зарплатню платять з місцевого бюджету, а не з державного.Це ті підприємства , якиі сплачують податки в місцеву громаду. Міські голови не несуть відповідальності за бездіяльність( або діяльність) державних підпрємств. Податки від цих підприємств ідуть до державного бюджету, керівництво цих підприємств призначається кабміном.зубко намагається відвести від себе провину. Від себе і від гройсмана. Адже в Смілі підприємство було повернуто з приватної до комунальної власності.Твм приватник залишив борги перед Нафтогазом.Богів не повинно було бути, тому що люди справно сплачували за тепло.Борги в усіх випадках накопичились перед Нафтогазом через не погашення кабміном субсидій.
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Кривий Ріг проголосував за Вілкула. Тепер у нього всі гроші, а не в Києві.
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1987-2003 - старший преподаватель, доцент, начальник научно-исследовательского комплекса, заведующий кафедрой, проректор, первый проректор Криворожского технического университета;2003-2010 - ректор Криворожского технического университета (с перерывом с 30 августа 2006 по 3 июня 2010 года)
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В смысле?- это те несчастные 699 грн за экономию?
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Другого ответа от этих мразей я и не ждал!! типа - вы все в дерьме , а мы все в белом и курим.. "Відповідальність буде на міських головах", - Зубко про відсутність опалення в Кривому Розі, Шепетівці та Смілі - Цензор.НЕТ 6510
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судя по дорогам в Смеле,тамошний мер - просто бессмертный Дункан Маклауд.. "Відповідальність буде на міських головах", - Зубко про відсутність опалення в Кривому Розі, Шепетівці та Смілі - Цензор.НЕТ 7063
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Вилкул это диагноз. И криворожанин, который голосует за него
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ну как вы там на западной ?кривой рог коммунальный транспорт 2.5 гривен,маршрутки 6 гривен,при огромной протяженности города,а вы и дальше хайте и гавкайте на вилкула
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Нафтогаз (Киев) блокирует поставки газа, а виноваты мэры...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ответственность будет на городских головах", - Зубко об отсутствии отопления в Кривом Роге, Шепетовке и Смеле
 
 
 
 
 
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