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Все про:Кабмин (10723) Нафтогаз (2581) Коболев (266) правление (1)

 Коболев предложил Кабмину ликвидировать правление "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" в рамках трансформации по переходу от коллективной ответственности к персональной предложила Кабинету министров оставить в компании только наблюдательный совет и ликвидировать правление.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления Андрей Коболев.

"Правление предложили убрать и сделать персональную ответственность глав направлений, в том числе и меня",- сказал он на V форуме "Дирижеры изменений" в Киеве во вторник.

"Пока не получили никакого ответа, но, надеюсь, когда-нибудь получим", - добавил глава правления.

Он отметил, что неготовность брать на себя персональную ответственность за принятие решений по-прежнему является для компании проблемой, с которой она намерена бороться в рамках политики трансформации ценностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Облгазы суммарно должны "Нафтогазу" примерно 2 млрд долларов, - Коболев

В то же время А.Коболев подчеркнул важную роль в работе компании сформированного независимого наблюдательного совета.

"Наблюдательный совет - один из главных успехов компании за последние годы",- подчеркнул глава правления.

Источник: https://censor.net.ua/n3096587
 
   
 Топ комментарии
 
Правление мешает Кобелеву воровать?!
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- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!(с)
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- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!(с)
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Коболев хочет управлять, получать миллионы зарплаты и премии, а отвечают пусть другие.
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предлагаю ликвидировать нафтогаз...вместе с правлением.
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стесняюсь спросить, а ликвидировать чем? взрывом? ядом? катастрофой?
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Посадити в бочку з гівном і возити по києву з яничаром забрати награбоване і у мами теж і хай живе
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А так хорошо начиналась фраза "предлагаю ликвидировать"......
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хм...готовится к побегу.. или забегу... но от снайпера бежать безполезно - умрешь уставшим.. Коболев предложил Кабмину ликвидировать правление "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3758
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКоболев предложил Кабмину ликвидировать правление "Нафтогаза"
 
 
 
 
 
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