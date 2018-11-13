 Коболев предложил Кабмину ликвидировать правление "Нафтогаза"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления Андрей Коболев.

"Правление предложили убрать и сделать персональную ответственность глав направлений, в том числе и меня",- сказал он на V форуме "Дирижеры изменений" в Киеве во вторник.

"Пока не получили никакого ответа, но, надеюсь, когда-нибудь получим", - добавил глава правления.

Он отметил, что неготовность брать на себя персональную ответственность за принятие решений по-прежнему является для компании проблемой, с которой она намерена бороться в рамках политики трансформации ценностей.

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В то же время А.Коболев подчеркнул важную роль в работе компании сформированного независимого наблюдательного совета.

"Наблюдательный совет - один из главных успехов компании за последние годы",- подчеркнул глава правления.