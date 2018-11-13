 Воевавшего на Донбассе наемника РФ впервые будут судить в Словакии

Об этом сообщает The Slovak Spectator, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Впервые Национальное агентство по борьбе с преступностью выдвинуло обвинения против словака за участие в военном конфликте на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что обвиняемый Марио Г. с июля 2015 года до сегодняшнего дня воюет в составе пророссийских террористов. Он принимал и принимает активное участие в боевой деятельности организованных вооруженных групп во время войны на территории другого государства, в частности в Донецкой области.

По информации словацкой полиции, гражданин Марио Г., если его признают виновным, может провести от трех до восьми лет в тюрьме.