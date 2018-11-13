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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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Все про:Киев (16763) Минюст (1349) суд (21505) УПЦ (740) Виолетта Киртока (161)

 Суд решил приостановить производство по делу о постройках УПЦ МП возле руин Десятинной церкви

Окружной административный суд Киева поддержал религиозную общину УПЦ МП, которая построила "монастырь" у самого фундамента Десятинной церкви.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Сегодня в 9.30 раз началось судебное заседание по законности регистрации МАФов. В начале адвокат религиозной общины подал ходатайство относительно письма заместителя министра юстиции, в котором признано, что МАФы были зарегистрированы с нарушениями. Адвокат указывает, что замминистра не имел таких полномочий. Эта зацепка стала предметом нового административного производства против представителя Министерства юстиции. На основании того, что в отдельном судебном процессе оспариваются полномочия замминистра судья Евгений Аблов вынес решение в поддержку религиозной общины, приостановив производство об отмене регистрации права собственности на МАФ на территории Нацмузея.

Суд решил приостановить производство по делу о постройках УПЦ МП возле руин Десятинной церкви 01

Народный депутат Игорь Луценко, подававший иск, так прокомментировал решение: "Конечно, нами будет подаваться апелляция. Данный МАФ был зарегистрирован мошенническим способом, нарушения очевидны. Найдена процессуальную зацепку, которая и позволит рассматривать это дело до бесконечности. Я вижу предвзятое отношение судьи Аблова, вижу влияние людей, которые поддерживают всю эту так называемую религиозную общину. Эти мошенники продолжают влиять на суд ".

Адвокат религиозной общины Попович отметил: "Конечно, я доволен решением суда. С самого начала подчеркивал, что это исключительно политический процесс, который нужен людям, которые его начали, чтобы постоянно быть в телеэфире. Национальный исторический музей понимает, что уже прошел значительный срок. С 2013 года признано право собственности, поэтому иск был подан по политическим мотивам. Мы обжалуем письмо, потому что у заместителя министра юстиции отсутствуют полномочия определять, законно выданное право собственности или нет".

Генеральный директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская заявила, что адвокат религиозной общины манипулирует фактами. "Адвокат Попович сказал, что это политическое решение. На самом деле в 2012 году политическая решением было наблюдать за строительством на территории музея МАФа, у которого не было никаких разрешений и согласований. Адвокат Попович манипулирует фактами, что у них было решение о праве собственности. В 2013 году оно предоставлялось на три временных вагончика. Полученное позднее свидетельство, выданное мошеннически, долго скрывалось. Мой предшественник даже не знал, что оно есть. Это парадоксально, но адвокат предоставляет суду недостоверную информацию! Религиозная община укоренилась на нашей территории. Но мы и дальше будем бороться пытаться избавиться от этого соседства", - сказала она.

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Напомним, иск касается построек, сооруженных УПЦ МП в 2012 году на территориии Национального музея истории Украины. Во владении религиозной общины в феврале 2012-го были переданы три временных сооружения - МАФа (вагончика). Однако в госреестре вещевых прав числится капитальное сооружение вдвое больше по площади, чем МАФы, на которое по факту нет документов о праве собственности. "Монастырь", который здесь действует, отсутствует в госреестре религиозных учреждений.

В январе 2018 года архитекторы-активисты Алескей Шемотюк и Александр Горбань устроили акцию протеста против незаконного сооружения, совершив поджог дверей "монастыря". После этого факт существование построек на территории музея получил новый резонанс. Министерство культуры Украины, Национальный музей истории Украины и народный депутат Игорь Луценко подали иск об отмене регистрации права собственности на МАФы.

Министерство юстиции в суде, который состоялся 10 сентября, поддержало ходатайство религиозной общины, выступающей за сохранение незаконно установленных сооружений возле руин Десятинной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3096584
 
 
 Топ комментарии
 
Сама УПЦ МП незаконна, а ее постройки законны? Поистине неисповедимы дела твои Господни, как и твоя вечно блудящаяцерковь РПЦ, с ее филиалом УПЦ МП
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Мабуть недовго чекати, коли цей суд визнає незаконним надання Томосу Українській Церкві.
Цікаво, а в Україні є українська Влада?
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Такое впечатление, что не церковь отделена от государства, а суды...
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Как-то странно...какой смысл Продану сбегать прям "в багажнике"? Разве ему кто-то запрещал выезжать за границу? Разве он под подпиской о невыезде?
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судова реформа - тут не причому - все по закону?! Суд признал законными постройки УПЦ МП возле руин Десятинной церкви - Цензор.НЕТ 5958
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Поторошиная гнида яйца в разные кошики раскладывает.
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Сама УПЦ МП незаконна, а ее постройки законны? Поистине неисповедимы дела твои Господни, как и твоя вечно блудящаяцерковь РПЦ, с ее филиалом УПЦ МП
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Такое впечатление, что не церковь отделена от государства, а суды...
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Мабуть недовго чекати, коли цей суд визнає незаконним надання Томосу Українській Церкві.
Цікаво, а в Україні є українська Влада?
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ти будку човна) качаєш, хіба пап та гося не щирі Українці?!
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папа и грося это жители панамской украины
к настоящей Украине будки и опг прокуВортуры решальни и прочая - не правосудие!!!
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та отож))), я там, вище, не поставив оце Суд решил приостановить производство по делу о постройках УПЦ МП возле руин Десятинной церкви - Цензор.НЕТ 4514
хоча і так це зрозуміло)))
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А от до цього «щирого» у тебе ніяких питань немає:
«Адвокат религиозной общины Попович отметил: "Конечно, я доволен решением суда. Источник: https://censor.net.ua/n3096584»
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ну это я считаю потужна перемога,а вообще немного ли стало новостей про дела церковные может гниды займутся коррупцией и экономикой
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Идёт к тому, что московские попы просто забьют на Петины пляски вокруг томоса. Как работали, так и будут Суд признал законными постройки УПЦ МП возле руин Десятинной церкви - Цензор.НЕТ 4833 Тем более, что уже прозвучало, что никто их гнобить не планирует.
Смена вывески.
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Судьи портновские как были, так и остались. И вообще вся Украина нашпигована кацапской агентурой везде - в судах, МО, Генпрокуратуре, министерствах и ведомствах, СБУ, всяких разведках, контролируют кацапы и множество предприятий, которые саботируют реформы и децентрализацию в частности (миллиарды тупо лежат на депозитах), а так же облэнерго, таможню, фискальные службы. На должности высокие назначаются рыги и твари с черной репутацией, склады взрываются и всем покуй, минстець - КПД нолевое, даже сам Луцик признал это. В общем, каша у нас. Еще осталось ЖУльку выбрать, чтобы последний гвоздь забила в гроб Украины. Пока не начнет каждый с себя, пока не начнем вешать судей, воров и убийц сами - ничего не изменится. Аминь!
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Аблов - гидота. Ему не жить на украинской земле. Уберите всех этих гадов с нашей святыни -Десятинного храма, построенного Владимиром и корсуньскими священниками, находившимися в оппозиции к официальной византийской церкви. Церкви, с которой киевляне (Бравлин, Оскольд и Дир, Олег, Игорь, Святослав, Владимир) воевали четыре века. Дело в том, что детально проведенные украинскими учеными раскопки откроют завесу тайны над историей украинской церкви - Десятинного храма. Именно этому препятствуют эти мрази
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зданьице само по себе уродливое. Но я вот ничего плохого не вижу чтобы возле места массового захоронения погибших в Десятинной церкви при нападении монголотатар в 1242 году стояла часовня.
стоит его покрасивее сделать -повыше и поменьше. Чисто символическое.
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Монголо - Татары ?​​ Так когда татаро - монголы в 1237 г. завоевали туземное угро - финское Залесье -Моксель буквально все немногочисленные кацапские православные церкви сразу же легли под Орду. Вот почему хан Батый строго запретил уничтожать своих верных холуёв православных священников лапотной. Совсем другая ситуация была на соседней славянской Руси где церковь в 1240 годах после вторжения монгольской Орды и их рабов москалей не перешла на сторону захватчиков а стала на защиту своей Родины Киевской Руси вместе со своим славянским украинским народом. И последним рубежом обороны всегда были церковные храмы где священнослужители не сдавались а мужественно умирали с оружием в руках в бою вместе со своим народом русичей хорошо видно на примере отчаянной защиты стариной Десятинной церкви в Киеве. А омонголенная кацапская церковь она тогда только помогала кровавому татаро - монгольскому игу держать в повиновение свой преданный ней народ рабов москалей лапотников. Да и ещё подло причисляла к лику святых разных монголоидных ордынцев или их верных продажных прихвостней таких как монгольский холуй Иуда половец неврюй якобы невский.....и другие. Церковь Московского Улуса Золотой Орды цементировала устои Ордынского государства. А князей, пытавшихся бунтовать против оккупантов монголо -татар, она отлучала от церкви и проклинала. А всякие измышления придуманных только в 18 - 19 веках москалей не славян но якобы "великороссов" о так называемой независимости Московской церкви от Ханов - это очередная ложь татаро - угро - финской придуманной с потолка в 18 веке ужасной Российской лапотной империи» где кровавя кацапская церковь призывала к убийствам ради ордынских царей и лапотного ордынского отечества. А по сути такая она же и осталась эта уже современная кацапская церковь КГБешного матёрого бандита -беспредельщика и вора Кырыла - Гундоса ужасной РПЦ, только сейчас РПЦ и её филиал в Украине упц московского патриархата верно и предано служит уже не монголам а фашистскому Кремлю.
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У себе за поребриком незаконні гундяєвські МАФи став.
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...пока живут на свете дураки обманом жить нам стало быть с руки...
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ПУРКУА? Что, так и будет стоять смрад от вагончиков в которых живут "святые отцы" - раскольники московского пархата без автокефалии и Томоса?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд решил приостановить производство по делу о постройках УПЦ МП возле руин Десятинной церкви
 
 
 
 
 
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