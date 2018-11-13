 Потенциал российской разведки серьезно подорван из-за дела Скрипалей, - Мэй

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Independent.

​​Мэй отметила, что ответ Запада стал "самой коллективной высылкой российских работников разведки, которая когда-либо происходила". По ее словам, это "нанесло существенный вред возможностям в области разведки на многие последующие годы".

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"Вместе с нашими союзниками, в ответ на атаку в Солсбери, мы скоординировали самую масштабную в истории высылку российских шпионов, существенно подорвав потенциал российской разведки в будущем", - заявила Мэй.

Британский премьер также приветствовала шаги голландского правительства, направленные на пресечение попыток России подорвать международные организации по контролю оружия.

"В ответ на деятельность ГРУ в Европе благодаря сотрудничеству западных спецслужб голландское правительство смогло предотвратить и разоблачить попытки России получить доступ и нанести вред Организации по запрещению химического оружия", - сказала она.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Ранее в Госдепартаменте США анонсировали введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.

Первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа.