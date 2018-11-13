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 Потенциал российской разведки серьезно подорван из-за дела Скрипалей, - Мэй

Реакция западных стран об отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери серьезно подорвала потенциал российской разведки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Independent.

​​Мэй отметила, что ответ Запада стал "самой коллективной высылкой российских работников разведки, которая когда-либо происходила". По ее словам, это "нанесло существенный вред возможностям в области разведки на многие последующие годы".

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"Вместе с нашими союзниками, в ответ на атаку в Солсбери, мы скоординировали самую масштабную в истории высылку российских шпионов, существенно подорвав потенциал российской разведки в будущем", - заявила Мэй.

Британский премьер также приветствовала шаги голландского правительства, направленные на пресечение попыток России подорвать международные организации по контролю оружия.

"В ответ на деятельность ГРУ в Европе благодаря сотрудничеству западных спецслужб голландское правительство смогло предотвратить и разоблачить попытки России получить доступ и нанести вред Организации по запрещению химического оружия", - сказала она.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Ранее в Госдепартаменте США анонсировали введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.

Первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3096582
 
 
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подорван или нет но они безнаказано творят беспредел а дегенераты из евросоюза лишь констатируют это
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Потенциал российской разведки серьезно подорван из-за дела Скрипалей, - Мэй - Цензор.НЕТ 3558 Трамп поплескав, наліпив жучка, ВВП відповів тим же. Але Трамп жучка струсив з пальто. Розвідники", васыль бульба

подорван или нет но они безнаказано творят беспредел а дегенераты из евросоюза лишь констатируют это
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Треба звільнити російських шпигунів із ОБСЄ.
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требуй настойчивей,вдруг ОБСЕ прочитает цензор и прислушается к старому человеку
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та отож), було би бажання викинути кацапів, гроші несучих) !!!
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Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте опасливо присел на корточки… (с)
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Ще одна "підривниця_кацапської_ґебні" Потенціал російської розвідки серйозно підірвано через справу Скрипалів, - Мей - Цензор.НЕТ 8419

пані Мей, не смішіть мене. Згадайте ліпше як ви, очолюючи МВС Королівства, гальмували розслідування вбивства Литвиненка.
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Не знаю про потенциал, но Хуйло в очередной раз наплевало на минские договоренности, на лидеров мировых держав и провело выборы на Донбассе. А мировые лидеры только и могут, что проявлять обеспокоенность и жмут руку Хуйлу
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Да не было никакого ПОТЕНЦИАЛА, просто это стало уже очевидным! Дутые мифы и легенды - те же самые БАЙКИ и СКАЗКИ, которыми потчуют БОЯРЕ своих имперских рабов. Не удивлюсь, если МИФ о ядерном вооружении (и мощи ядерного "потенциала" паРашки, тоже лопнет как мыльный пузырь)!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПотенциал российской разведки серьезно подорван из-за дела Скрипалей, - Мэй
 
 
 
 
 
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