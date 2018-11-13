 Эксперты назвали ключевые темы будущих выборов: среди них - война и цена на газ

Официально предвыборная кампания в Украине еще не стартовала, впрочем основные ее тенденции уже наметились, отмечают политические эксперты, сообщает "5 канал".

"Это война - нацбезопасность и оборона, это коррупция, и это блок социальных вопросов. Ну безусловно, еще важной будет тема внешнеполитического вектора развития Украины. Это тоже можно отнести к блоку вопросов, связанных с национальной безопасностью", - сообщил политический эксперт Михаил Бесараб.

Также, среди тем, которые используют политики - тарифы и цена на газ.

В регионах же политические силы будут зарабатывать баллы на проблемах, которые являются болезненными для определенной общины. На юго-востоке это, в частности, экологическая тематика. В Кривом Роге и Мариуполе активизировались эко-протесты с участием отдельных политических сил.

"Экологические проблемы нельзя решить быстро. Здесь нужны инвестиции. Серьезные и технологические и политические решения. И как правило, как минимум несколько лет нужно для того, чтобы начать реализовывать экологические программы. Поэтому обещания быстро решить эту проблему - их можно сделать, но невозможно быстро реализовать", - пояснил глава центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.