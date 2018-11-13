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 Политика Украины
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 Эксперты назвали ключевые темы будущих выборов: среди них - война и цена на газ

В регионах же политические силы будут зарабатывать баллы на проблемах, которые являются болезненными для определенной общины, отмечают исследователи.

Официально предвыборная кампания в Украине еще не стартовала, впрочем основные ее тенденции уже наметились, отмечают политические эксперты, сообщает "5 канал".

"Это война - нацбезопасность и оборона, это коррупция, и это блок социальных вопросов. Ну безусловно, еще важной будет тема внешнеполитического вектора развития Украины. Это тоже можно отнести к блоку вопросов, связанных с национальной безопасностью", - сообщил политический эксперт Михаил Бесараб.

Также, среди тем, которые используют политики - тарифы и цена на газ.

В регионах же политические силы будут зарабатывать баллы на проблемах, которые являются болезненными для определенной общины. На юго-востоке это, в частности, экологическая тематика. В Кривом Роге и Мариуполе активизировались эко-протесты с участием отдельных политических сил.

"Экологические проблемы нельзя решить быстро. Здесь нужны инвестиции. Серьезные и технологические и политические решения. И как правило, как минимум несколько лет нужно для того, чтобы начать реализовывать экологические программы. Поэтому обещания быстро решить эту проблему - их можно сделать, но невозможно быстро реализовать", - пояснил глава центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3096580
 
 
 Топ комментарии
 
ключевая тема такая... почему бакс по 28 гривен?
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Ыкспертам - главная тема выборов будет мародерство властей над Народом Украины во время войны Эксперты назвали ключевые темы будущих выборов: среди них - война и цена на газ - Цензор.НЕТ 5067
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Официально предвыборная кампания в Украине еще не стартовала, впрочем основные ее тенденции уже наметились, отмечают политические эксперты, сообщает "5 канал".Источник:https://censor.net.ua/n3096580

та ні це 5канал))), а не борода кролік кулявлоб, це сеня спойлер петра)
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Передвиборча кампанія починається наступного дня після проведених виборів.
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це факт - аксіома, але тут не про це - тут правда) на 5 каналі ))),
як що хтось його дивиться
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ключова це оффшори, причому у кожного з них вони є і кожен з них кричить "лавіть отих оффшорників" відводячі від себе)))
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А ще теми майбутніх виборів -це вічні обіцянки про відкриті списки,депутанську недоторканість,боротьбу з корупцією.
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Ыкспертам - главная тема выборов будет мародерство властей над Народом Украины во время войны Эксперты назвали ключевые темы будущих выборов: среди них - война и цена на газ - Цензор.НЕТ 5067
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как бы не было основной темой рашисткая агрессия и поиск агентов кремля, действительных и воображаемых Эксперты назвали ключевые темы будущих выборов: среди них - война и цена на газ - Цензор.НЕТ 2650 , особенно среди конкурентов Эксперты назвали ключевые темы будущих выборов: среди них - война и цена на газ - Цензор.НЕТ 5965
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Всё бы мог простить ППА , но цена на газ давит на руку , когда надо ставить галочку за него!
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Война пейсатиков с народом Украины и надо сказать их маланцев горсточка но пока они побеждают Скажем в начале каденции офшорника было почти 5 млн пенсов с минимальной пенсией Осталось 3 с хвостиком 18 млн трудоспособного населения Осталось 12 и продолжают позорно бежать от пархатиков со скоростью 2 чел в минуту Но думаю не успеют обрезаные касатики окончательно победить Времени меньше пяти месяцев осталось а для окончательной победы офшорнику надо еще годок полтора и сбудется мечта х\\\а Нет Украины Нет проблемы
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Плюньте на темы и голосуйте за Тимошенко. Если не хотите мерзнуть в своих жилищах. Вспомните веерные отключения и как Тимошенко с ними справилась. Все просто. Отдельно поблагодарите Петра Порошенко за жителей города Смела, которые сейчас изнывают от жары.
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брешуть на 5-му шоколадному..

головна тема - корупція і монополізм (ротердам++++),
відсутність права і судів, і як наслідок
відсутність інвестицій, а внаслідок
відсутність нормальних зарплат




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Декабрьские фьючерсы на природный газ, которые торгуются на бирже NYMEX, достигли в понедельник 12 ноября нового пика на уровне $3.9 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu).

превысил 16%.

Это примерно 140$ за 1000 куб.
Это рыночная цена?.......
Или у нас рыночной м б только самая высокая цена на любую хрень в мире?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭксперты назвали ключевые темы будущих выборов: среди них - война и цена на газ
 
 
 
 
 
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