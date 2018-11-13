 Более 36 стран на Постоянном совете ОБСЕ осудили незаконные выборы в ОРДЛО, - постпред Великобритании

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при международных организациях в Вене Шан Маклауд (Sian MacLeod).
"Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ обсуждает вчерашние незаконные "выборы" в Донецкой и Луганской областях: 28 стран-членов ЕС, Канада, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан + другие осуждают нарушение международного права, украинского суверенитета и Минских соглашений", - написала дипломат в своем аккаунте в соцсети.
В свою очередь постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук в своем заявлении подчеркнул, что незаконные "выборы" на территории ОРДЛО нанеси серьезный удар по усилиям ОБСЕ по установлению мира и безопасности в регионе.
"Помимо серьезного подрыва реализации Минских соглашений, действия России нанесли серьезный удар по усилиям диалога доверия и сотрудничества в рамках ОБСЕ в нынешней опасной и непредсказуемой обстановке безопасности", - говорится в заявлении постпреда Украины.
По его словам, Россия осуществила преднамеренные действия на территории ОРДЛО в нарушение Конституции и национального законодательства Украины. Также такие действия противоречат букве и духу Минских соглашений.
"Проведение этих незаконных действий категорически неприемлемо, и мы решительно осуждаем их. Эти незаконные так называемые "выборы" не признаются ни Украиной, ни международным сообществом, их результаты недействительны", - подчеркнул И.Прокопчук.
Он отметил, что Украина осудила преследование и запугивание украинцев на оккупированных территориях с целью привлечения их к незаконным "выборам".
"Методы запугивания были многочисленными, факты известны и документируются соответствующими правоохранительными органами Украины. Мы рассматриваем это как еще одно преступление, совершенное против Украины и украинского народа. Украинские власти приложат все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности", - уточнил постпред.
Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.
Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.
В то же время официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".
Бойовику загрожує позбавлення волі терміном від двох до восьми років.
У Словаччині вперше висунули обвинувачення за участь у збройному конфлікті на Донбасі громадянину країни, який воював на боці бойовиків. Про це 12 листопада повідомила поліція Словаччини.
Так, слідчий Національного кримінального агентства Міністерства внутрішніх справ Словаччини звинуватив громадянина Маріо Р. у злочинній участі в бойових діях у складі організованої незаконної збройної групи на території іншої держави.
Як зазначається, це перший випадок, коли громадянина Словаччини звинуватили в участі у боях на Донбасі проти української армії.
Згідно з повідомленням, обвинувачений Маріо Р. з липня 2015 року до сьогодні воює у складі проросійських сепаратистів. Він "брав та бере активну участь у бойовій діяльності організованих збройних груп під час війни на території іншої держави, зокрема в Донецькій області на Донбасі".
У Словаччині бойовику загрожує позбавлення волі терміном від двох до восьми років.
За даними видання Denník N, Маріо Р. - колишній скінхед з м. Банська Бистриця, судимий у Словаччині за сім злочинів.
Як повідомили волонтери InformNapalm, нову статтю про "участь у бойових діях у складі організованого збройного формування на території іноземної держави" додав до Кримінального кодексу парламент Словаччини після того, як виявилося, що до лав російських терористів на сході України долучилися й словаки.
Нагадаємо, 20 липня Служба інформації та безпеки Молдови (СІБ) повідомила, що 56 громадян країни воювали на боці незаконних збройних формувань на Донбасі.
Європейська правда , Informnapalm Порівняйте дії Словаччини та Сербії
Новости » Политика 13.11.2018 - 11:23 Новина українською
Фото: Гергьо Тамаш Шама (Facebook.com/NepopLiuba)
По мнению посла Украины в Венгрии, такое поведение "просто аморально"
Член венгерской партии "Йоббик" и представитель областного совета Бекеш в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Гергьо Тамаш Шама посетил оккупированный Донбасс 11 ноября для "наблюдения" за "выборами". Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, информирует РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
Дипломат отметила, что уже обратилась к главе партии "Йоббик", в областной совет Бекеш и Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии.
"Мы высоко ценим поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине", - подчеркнула посол.
По ее словам, такие действия отдельных "политиков" заслуживают серьезного осуждения и надлежащую реакцию для того, чтобы предотвратить их повторение.
"Такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от продолжающейся российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, а и просто глубоко аморально", - подчеркнула Любовь Непоп.
Напомним, что 11 ноября на территории ОРДЛО состоялись "выборы" главарей так называемых "Л/ДНР". Явка на "выборах" составляла 80,1% в "ДНР", и 77% - в "ЛНВ". По предварительным результатам, новым вожаком "ЛНВ" стал Леонид Пасечник, а "ДНР" - Денис Пушилін.
В ЦИК заявили, что "выборы" в ОРДЛО не имеют никаких правовых последствий, так как были проведены с нарушениями Конституции Украины и избирательного законодательства.
Как сообщало РБК-Украина, высокий представителя европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что "выборы" на оккупированном Донбассе являются недействительными и Евросоюз не признает их результатов. Ответственность за проведение этого "голосования" ЕС возлагает на Россию. https://www.rbc.ua/rus/news/vengerskiy-deputat-nablyudal-vyborami-ordlo-1542099256.html