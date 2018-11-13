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 895 заключенных в тюрьмах в ОРДЛО просят о переводе, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 895 заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах так называемых "ДНР" и "ЛНР" (в отдельных районах Донецкой и Луганской областей), обращаются к ней с просьбой о переводе на подконтрольную Киеву территорию, и Украина готова их забрать.

"С конца 2014 года и по настоящее время в секретариат омбудсмена поступили обращения от 895 граждан (заключенных "ЛНР"-"ДНР". - Ред.), из которых 470 – из Донецкой области и 425 – из Луганской области", - сказала Л.Денисова во вторник в ходе заседания "круглого стола" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Омбудсмен подчеркнула, что "Украина готова забрать всех заключенных".

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По ее словам, эти заключенные используются на оккупированных территориях в качестве бесплатной рабочей силы, а также в боевых действиях.

Источник: https://censor.net.ua/n3096577
 
 
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Треба все перевірити до того, як забирати в'язнів із ОРДЛО.
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ну давайте еще зеков с Лугандона приютим ,ппц . оно там беспредельничало а по освобождению у нас начнет лугандонить ,и хер шо сделаеш гражданин же ш Украины .капец б"я
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Цікаво, а якби в'язні з колоні, скажімо, в Житомирі попросили перевести їх у Львів? Чи так само до них прислухалася б "дЄнІсова"?

kurwa, їй робити нема чого?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины895 заключенных в тюрьмах в ОРДЛО просят о переводе, - Денисова
 
 
 
 
 
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