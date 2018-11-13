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Все про:Кривой Рог (571) Нацполиция (8458) отопительный сезон (188)

 Полиция открыла уголовное производство по факту отсутствия тепла в Кривом Роге

Полиция открыла уголовное производство по статье о служебной халатности по факту отсутствия отопления в г.Кривой Рог Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

"Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что сотрудники полиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности во время прошедшего накануне у здания "Криворожгаз" митинга, участники которого требовали подать газ в котельные г.Кривой Рог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в некоторых школах Кривого Рога вводят вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла

Источник: https://censor.net.ua/n3096574
 
   
 Топ комментарии
 
Та не хвилюйтеся. "вілкул" наші "суди" викупив гуртом на 50 років наперед. Якщо справу й доведуть до "суду", то нам, плтникам податків, ще прийдеться виплатити "вілкулу" компенсацію за "вимушений прогул" чи "моральні муки" або "завдану шкоду репутації".
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вилкул не при чем как раз вилкуловская теплосеть давно уже дала тепло половине города,а семенченко и гаврылюка нам в мэры не надо
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Действительно, коммунальное предприятие "Криворожтеплосеть" дало тепло в дома и т.д. Но, ситуация с "Криворожтеплоцентралью" не снимает ответственность с Ю.Вилкула. Он мэр всего Кривого Рога, а не только "Криворожтеплосети".
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Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.
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Нет сочувствия или злорадства.
Просто математика как два плюс два равно четыре так и крепкие хозяйственники в руководстве это разруха.
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Была возможность не выбирать этого гандона вилкула...
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Та не, найдут и посодют реальных организаторов и виновников: Пєтю, Гросю, Ринатика и скупленную ими на корню Верховную Зраду. Слава Рихвормам!
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Судя по заявлениям Александра Вилкула касательно реформы ЖКХ в Днепропетровске, лидер «Оппозиционного блока» вообще слабо понимает суть реформы, и какая реальная помощь сегодня требуется от городского совета и мэра. Об этом написал на своей страничке в социальной сети политолог Андрей Шулика. - Все заявления Вилкула сводятся к тому, что можно снизить тарифы, взяв еще несколько огромных кредитов, которые снова можно будет «освоить». Каким же должен быть «хозяйственник», если он даже модели реформирования предложить не может.
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Та не хвилюйтеся. "вілкул" наші "суди" викупив гуртом на 50 років наперед. Якщо справу й доведуть до "суду", то нам, плтникам податків, ще прийдеться виплатити "вілкулу" компенсацію за "вимушений прогул" чи "моральні муки" або "завдану шкоду репутації".
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Та ні! То не по-хазяйськи: на ньому смальцю чимало...
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А где грося? Почему сурово не хмурит брови? Кто виноват в бардаке? Агентымацквы? Папередники?
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На РАБссии данный вопрос с долгом РАБссиянцев по ЖКХ в 512 миллиардов РЖУблей Путлер решил просто,отдал на откуп КОЛЛЕКТОРАМ РАБссии.Долги будут "выбивать" бейсбольными битами...
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Мэр Кривого Рога стал Рогатым,переизбрать от блока Джулии Тимошиллы и буде порядочок Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом відсутності тепла в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 3306
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Тоже буду вызывать полицию. Выставил на датчике температуру в доме 22 градуса, а жена опустила до 20, мол экономить надо. Мёрзну.
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Сегодня передавали , что оккупантам из гор-газа начали прокалывать шины и закидывать машины камнями.
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Долги Криворожтеплоцентрали именно телоцентрали, а не людей. В свое время единую систему теплоснабжения Кривого Рога разорвали (хотели, как всегда, бабла по-легкому накосить). Ну а страдают люди.
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мусора против вилкула? не смешите. кому-то надо ехать перерезать ленточку в котельной.
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От меня до Кривого Рога 226 км на тачке быстрее.Поеду разберусь,кто кому басни чешет. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом відсутності тепла в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 8049
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я бы открыл уголовное дело Народным судом против самой Полиции...
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вилкул не при чем как раз вилкуловская теплосеть давно уже дала тепло половине города,а семенченко и гаврылюка нам в мэры не надо
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Действительно, коммунальное предприятие "Криворожтеплосеть" дало тепло в дома и т.д. Но, ситуация с "Криворожтеплоцентралью" не снимает ответственность с Ю.Вилкула. Он мэр всего Кривого Рога, а не только "Криворожтеплосети".
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Выходит Вилкул полумэр, половину Кривого Рога отопил, половину нет, да и хрен на них как Вася Бульба говорит.
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Как можно нормально жить в городе в названием Кривой Рог ?
Это всё равно что назвать город Кривая Нога, или Тупой Мозг.
Вон Москва в переводе означает "гнилое болото" или "вонючая река" -
и посмотрите как они живут.
Как яхту назовёшь, так она и утонет.
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Не умничай. Ты сейчас оскорбляешь население крупного промышленного города с населением 600000 человек. А если не знаешь происхождение названия города, то еще и тупица
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Разве их можно оскорбить после того как они избрали себе мера?
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Я криворожанин. За Вилкула не голосовал. И что теперь ты имеешь право вместе с Colt меня оскорбить только потому, что вам не нравится название моего города?
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Украина заплатила Ахметову за электроэнергию которую он поставляет в ордле.
С этой точки зрения жители города Кривой Рог правы.
Долги долгами,а топить надо.
Гуманитарно.
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Смотрел видос в Ютьюбе о системе отпления в США,удивило многое.К примеру что магистральные трубопроводы медные, а не пластиковые,в квартирах и домах тоже самое,только МЕДНЫЕ трубы Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом відсутності тепла в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5699
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У нас медные трубы выкопают и сдадут на металолом
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на Педаля побоялись открыть?... на Пороха еще откройте с Анжелкой, за сдачу Крыма....
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Вибачте за не скромне питання - а чому шоколадний стрічки не розрізає на запуску котелень???
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Да пустили уже отопление всему Кривому Рогу, нужно подождать часов 10 и будет тепло в квартирах!
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Вопрос только куда деньги дели.
Это как и с ордле.
Люди за электроэнергию платят ,а денег нет.
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На депозитах, а відсотки на премії собі.
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двух недобитых рыговских Крыс вилкулов на кичман с полной конфискацией как и всех Ганд...в из ЖопоБлока!!!!
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С нового года в Ощадбанке открют счета всесм Субсидиянтам Украины,на котрый будут поступать живые бабосы,котоые можно снять только на оплату ЖКХ,колбасы с маслом хрен купишь...
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за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - недбальство?

а як на мене спланована диверсія.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция открыла уголовное производство по факту отсутствия тепла в Кривом Роге
 
 
 
 
 
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