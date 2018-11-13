 Полиция открыла уголовное производство по факту отсутствия тепла в Кривом Роге

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области.
"Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что сотрудники полиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности во время прошедшего накануне у здания "Криворожгаз" митинга, участники которого требовали подать газ в котельные г.Кривой Рог.
Просто математика как два плюс два равно четыре так и крепкие хозяйственники в руководстве это разруха.
Это всё равно что назвать город Кривая Нога, или Тупой Мозг.
Вон Москва в переводе означает "гнилое болото" или "вонючая река" -
и посмотрите как они живут.
Как яхту назовёшь, так она и утонет.
С этой точки зрения жители города Кривой Рог правы.
Долги долгами,а топить надо.
Гуманитарно.
Это как и с ордле.
Люди за электроэнергию платят ,а денег нет.
а як на мене спланована диверсія.