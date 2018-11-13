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Все про:день рождения (332) Джемилев (764) поздравление (689) Порошенко (15741)

 "Крепкого здоровья, воодушевления и долголетия", - Порошенко поздравил Джемилева с 75-летием

Президент Украины Петр Порошенко поздравил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева с днем рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, свое поздравление глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня исполняется 75 лет незаурядному человеку, лидеру не только крымских татар, но и несомненному авторитету для всех украинцев - Мустафе Джемилеву", - написал Президент.

Порошенко отметил, что силу духа и стальной характер Джемилева не сломали годы преследований, давления и заключений за "распространение антисоветских взглядов", подчеркнув, что и "сейчас Мустафа не оставляет борьбу за возвращение Крыма, за освобождение всех заложников Кремля пока они не вернутся домой, в украинский Крым".

"Самые искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения и долголетия. Поздравляю с юбилеем, Мустафа-ага!", - написал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все, что марионетки Кремля "национализируют" у Меджлиса, вернем после деоккупации Крыма, - Джемилев

Крепкого здоровья, воодушевления и долголетия, - Порошенко поздравил Джемилева с 75-летием 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096571
 
   
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Вітаємо та бажаємо Мустафі побачити Крим вільним від кацапських окупантів!
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Вітаємо та бажаємо Мустафі побачити Крим вільним від кацапських окупантів!
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Джамилеву пока вдохновляться нечем, его народ в оккупации.
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Старый мой соратник по УГС,Долгие Лета Мустафа ,Здоровья и бодрости Духа !!!
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Легендарный Джемилев Мустафа ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОВЕЛ В БОРЬБЕ. Он всегда будет воевать.
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бояцца - ватники боятся бедного маленького мустафу "Міцного здоров'я, наснаги і довголіття", - Порошенко привітав Джемілєва з 75-річчям - Цензор.НЕТ 8935
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С Днем Варенья "Міцного здоров'я, наснаги і довголіття", - Порошенко привітав Джемілєва з 75-річчям - Цензор.НЕТ 8765
Здоровья и энергии как в детстве
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"Крепкого здоровья, воодушевления и долголетия", - Порошенко поздравил Джемилева с 75-летием
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Крепкого здоровья, воодушевления и долголетия", - Порошенко поздравил Джемилева с 75-летием
 
 
 
 
 
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