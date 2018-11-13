 Жебривский о "выборах" на Донбассе: Путин хотел унизить статус Европы и показать, что будет разговаривать только с Трампом

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Почему Россия так спешила с выборами в Донецкой и Луганской областях? Первое – чтобы унизить статус Европы и чтобы показать, что нормандский формат, который включает Меркель и Макрона, ничего не дает. Россия хотела показать, что Путин будет разговаривать исключительно с Трампом. Возможно, еще с китайцами, но по другим вопросам", – сказал он.
По словам экс-главы Донецкой ОГА, еще одной причиной для проведения "выборов" стало желание Москвы усадить боевиков за стол переговоров, о чем говорит Путин "устами" своего кума, Виктора Медведчука.
А в Крыму экологическая катастрофа в Армянске, и с водой напряженка.
Вот в 2014 (еще ходили поезда) я был летом, и соседи по даче рассказали ситуацию - с желающими приобрести дачные участки вышел облом. Покупателям с деньгами не нужны халупы советского периода, а только земля. Но строить им получается недешево, и парадоксально цена недвижимости поползла вниз. Насчет городских квартир не скажу, не знаю.
Поток отдыхающих превратился в ручеек. Откуда доходы?
Продукты в Крыму гавно, но пусть хоть радуются, что квартиры у них подорожали
.
.
1:17.https://www.youtube.com/watch?v=8gf2Oh8NHVA
Добавить в плейлист "Посмотреть позже"
Масса отремонтированных дорог, постриженная трава на чистых обочинах, ухоженные чистые коровы с огромным выменем, побеленные деревья и покрашенные дома. Ни одного брошенного или невозделанного поля." (с)
===
Це ви, "інно"? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))