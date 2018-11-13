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 Жебривский о "выборах" на Донбассе: Путин хотел унизить статус Европы и показать, что будет разговаривать только с Трампом

Фейковыми "выборами" на Донбассе Россия пытается продемонстрировать, что Владимир Путин будет общаться только с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Почему Россия так спешила с выборами в Донецкой и Луганской областях? Первое – чтобы унизить статус Европы и чтобы показать, что нормандский формат, который включает Меркель и Макрона, ничего не дает. Россия хотела показать, что Путин будет разговаривать исключительно с Трампом. Возможно, еще с китайцами, но по другим вопросам", – сказал он.

По словам экс-главы Донецкой ОГА, еще одной причиной для проведения "выборов" стало желание Москвы усадить боевиков за стол переговоров, о чем говорит Путин "устами" своего кума, Виктора Медведчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После признания "выборов" в ОРДЛО Россией может последовать тезис Медведчука "Услышьте Донбасс", - Тука

Источник: https://censor.net.ua/n3096569
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по фоткам,плешивый пообщался лишь с ширинкой Трампа.
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Киев тоже с переполненными магазинами и в тепле. И с водой.
А в Крыму экологическая катастрофа в Армянске, и с водой напряженка.
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нет не запустили придем к вам в столицу греться,познакомишся с шахтерами и металлургами криворожья,очень хорошие,добрые люди
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да оно так и есть !европа имеет сейчас очень жалкое зрелище,путин им не по зубам,ни армии дееспособной,ни волевых военных чиновников,одни подкупленные еврочиновники иногда так между прочим осуждают россию
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нет не запустили придем к вам в столицу греться,познакомишся с шахтерами и металлургами криворожья,очень хорошие,добрые люди
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Самолайк + познакомишься, кацап что ли? Не знаешь русского пиши на родном, а в столицу милости просим, сводят к мэру, который знает как обогреть город.
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му уже в столице приходи к зданию нафтогаза но купленный сайт не показывает этого
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У мене своїх металургів вистачає. На відміну від ваших використовують доменний газ для підігріву води, яку подають в котельні міста.
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Судя по фоткам,плешивый пообщался лишь с ширинкой Трампа.
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Где ж ты был Витя в 1942-43, ты же клад для Геббельса, а проблема одна, как не допустить возврата дынырийцев в правовое поле Украины.
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Киев тоже с переполненными магазинами и в тепле. И с водой.
А в Крыму экологическая катастрофа в Армянске, и с водой напряженка.
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территория на дотации - и зарплаты, и пенсии. В Севастополе повсюду плакаты с приглашениями на работу в России. Я последний раз был прошлым летом, ситуацию знаю.
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нет, не самодостаточный.
Вот в 2014 (еще ходили поезда) я был летом, и соседи по даче рассказали ситуацию - с желающими приобрести дачные участки вышел облом. Покупателям с деньгами не нужны халупы советского периода, а только земля. Но строить им получается недешево, и парадоксально цена недвижимости поползла вниз. Насчет городских квартир не скажу, не знаю.
Поток отдыхающих превратился в ручеек. Откуда доходы?
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це які "другіє культури" бояришнік і ягель?
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Я заманишь? Они мне нахрен тут не сдались, мне просто интересно, почему квартира в Жсеринке вдруг стала дороже квартиры в Донецке, и почему 2 млн донбасят рвануло к бандеровцам, а на рашку всего 0,4 млн? Если не волнуют проблемы Украины, зачем сюда вообще заходить, перечисли 50 рублей сахалинцам, они дома свои разбирают на отопление.
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Тебе уже ответили, они нахрен не сдались.
Продукты в Крыму гавно, но пусть хоть радуются, что квартиры у них подорожали Жебрівський про "вибори" на Донбасі: Путін хотів принизити статус Європи і показати, що буде розмовляти тільки з Трампом - Цензор.НЕТ 7737
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Если бы Вы хоть раз были бы в Жмеринке, то знали бы как правильно пишется название этого населенного пункта. И писали бы так: "Вот в Жмеринке бывал."
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Харе "заливать " Жебрівський про "вибори" на Донбасі: Путін хотів принизити статус Європи і показати, що буде розмовляти тільки з Трампом - Цензор.НЕТ 7005 .. Все тут прекрасно и без тебя знают какая в Крыму "жиснь - малина ".
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Да уж . Скромно ,, и главное -достойно . Жебрівський про "вибори" на Донбасі: Путін хотів принизити статус Європи і показати, що буде розмовляти тільки з Трампом - Цензор.НЕТ 3991 .
Жебрівський про "вибори" на Донбасі: Путін хотів принизити статус Європи і показати, що буде розмовляти тільки з Трампом - Цензор.НЕТ 8727 .
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.Вот те - здрасте . ! Фотожаба говоришь . Хех .. Жебрівський про "вибори" на Донбасі: Путін хотів принизити статус Європи і показати, що буде розмовляти тільки з Трампом - Цензор.НЕТ 1444 . Ну тогда держи ещё и видеожабу . В догонку .


Жебрівський про "вибори" на Донбасі: Путін хотів принизити статус Європи і показати, що буде розмовляти тільки з Трампом - Цензор.НЕТ 4188

1:17.https://www.youtube.com/watch?v=8gf2Oh8NHVA

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"..."Вот что я увидела в своей родной стране.

Масса отремонтированных дорог, постриженная трава на чистых обочинах, ухоженные чистые коровы с огромным выменем, побеленные деревья и покрашенные дома. Ни одного брошенного или невозделанного поля." (с)
===
Це ви, "інно"? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Лучше бы Жебривский рассказал как его Фарком с кацапами торгует.
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А може він кацапам пресовану крейду замість "аспірину"?
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А ещё- как его "опорные школы" работают. Например- 66-я в Мариуполе. Сколько он людям мозги компостировал. Молодца новый губернатор Куць- таки открыл. Чекист- смог. А этот, фармацевт... вор и болтун.
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Хэбривский решил поработать спикером кремлёвского недомыслителя.
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Стоять рядом с Пуйлом це вже унижение Жебрівський про "вибори" на Донбасі: Путін хотів принизити статус Європи і показати, що буде розмовляти тільки з Трампом - Цензор.НЕТ 1949
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖебривский о "выборах" на Донбассе: Путин хотел унизить статус Европы и показать, что будет разговаривать только с Трампом
 
 
 
 
 
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