 Пролет неустановленного беспилотника над военным арсеналом предотвращен на Кировоградщине, - Генштаб ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Так, по данным ведомства, вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области, средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата. Средствами РЭБ был предотвращен пролет БПЛА над военным арсеналом.
"Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов. Также о происшествии было сообщено представителям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области", - сказано в сообщении.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность
По этому факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
"был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата"
А может это сигнал рации, а может автосигнализации, а может просто сигнализации, может погодной станции, а может ребенку подарили игрушку на радиоуправлении, а может кто то в караоке пел через радиомикрофон, а может радиотелефон а может радиошейник на собаке, а может....
У Вас есть частота на которой принимает команды "неустановленный беспилотного летательного аппарата", НЕТ, потому "а может", это плод Ваших фантазий подкрепленный отсутствием элементарных знаний в радиотехнике.
1. Если был зафиксирован, то известна как минимум частота передатчика дрона, а раз так, известна и частота приемника (передатчика пульта) По крайней мере приблизительно, что уже более чем достаточно для обнаружения. Откуда известна?! Да оттуда, что приемник и передатчик всегда делают в одном частотном диапазоне (ибо антенна обязывает), а если это не военный дрон, то вообще приемо-передающая часть изготовлена на одном чипе!
2. Частотный диапазон и характер передаваемых данных позволяет четко отличать сигнал дрона от сигналов радиостанций и караоке-микрофонов. Но игрушкой, это таки могло быть (причем тем же дроном)
"был зафиксирован, то известна как минимум частота передатчика дрона", т.е. его зафиксировали визуально, а потом по справочнику дронов искали на какой частоте он работает ?
"что приемник и передатчик всегда делают в одном частотном диапазоне"
1.В устройствах ценой дороже 10$ используется дуплексный режим, т.е. частоты раздельны для одновременного приема/передачи.
2. А зачем дрону вообще что то передавать ?
"а если это не военный дрон, то" то он принимает на частоте 101.2 Fm, и не передает вообще ничего, или передает на частотах УТ-1.
"Частотный диапазон и характер передаваемых данных позволяет четко отличать сигнал"
Это перл, характер данных в 2018 очень простой, что Т-2 ТВ что Шатла 1010100101010101010....
Вам бы за диссертацию сесть, но только после прочтения учебника физики за 8 класс.
1. различайте частоту и ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (я писал о частотном диапазоне- приемник и передатчик в 99% случаях имеют один диапазон хоть и разную частоту). Станции обнаружения как правило широкополосные и точные частоты им знать не нужно
2. Дрону, надо передавать, что бы не лететь вслетую! Дроны, которые летят в автономном режиме по GPS и тупо ведут запись на флешку уже далеко не попадают в ценовой диапазон типа "игрушка"
Вам такое понятие, как "анализ сигнала", незнакомо в принципе, иначе бы не морозили гуйню про 1010100101010101010. Для справки: всем известная "Кольчуга" по раиосигналу определяет тип цели (класс и марку ракеты, самолета), но и режим в котором она находится.
Правильнее ставить вопрос "А был ли это беспилотник", а не сработала автосигнализация.
После кучи взрывов пошла бурная имитация чудес для безграмотного пипла.
2- По чему не сбит посторонний объект над режимным складом .
да хоть и целый дельтаплан для перехвата ? Засекли дрон, догнали, захватили - там и пальчики снять можно, и по комплектующим и синей изоленте видно, кто собирал.
Это в тысячи раз дешевле, чем потерять склад боприпасов ценой сотни миллионов долларов. Свои хатынки в Пуще наши можновладци охраняют куда лучше.