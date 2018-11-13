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 Пролет неустановленного беспилотника над военным арсеналом предотвращен на Кировоградщине, - Генштаб ВСУ

12 ноября возле одного из военных арсеналов ВСУ в Кировоградской области средствами РЭБ был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, по данным ведомства, вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области, средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата. Средствами РЭБ был предотвращен пролет БПЛА над военным арсеналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов, - Генштаб. ФОТОрепортаж

"Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов. Также о происшествии было сообщено представителям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области", - сказано в сообщении.

Пролет неустановленного беспилотника над военным арсеналом предотвращен на Кировоградщине, - Генштаб ВСУ 01

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3096563
 
   
 Топ комментарии
 
Это конечно замечательно, что "средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата", но меня интересует другое: а что сигнал от пульта управления было влом ловить или как кацапам, кривизна земли не позволяет?
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Кацапам чуток подрезали их вяличие.Браво
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и каким хуем это к перехвату беспилотника?
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Кацапам чуток подрезали их вяличие.Браво
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Тобто на Кіровоградщині теж планували підірвати військові склади?
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По факту отсутствия тепла в Кривом Роге полицейские открыли уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность
По этому факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
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и каким хуем это к перехвату беспилотника?
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"Открыли" уголовное дело? Папа юрист?
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Это конечно замечательно, что "средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата", но меня интересует другое: а что сигнал от пульта управления было влом ловить или как кацапам, кривизна земли не позволяет?
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некоторые РЭБ могут и фиксировать, только вот непонятно почему не зафиксировали чувака с пультом управления, который точно так же излучает сигнал
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Фиксировать что ? Вот зачем писать ахинею выдавая себя за специалиста ?
"был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата"
А может это сигнал рации, а может автосигнализации, а может просто сигнализации, может погодной станции, а может ребенку подарили игрушку на радиоуправлении, а может кто то в караоке пел через радиомикрофон, а может радиотелефон а может радиошейник на собаке, а может....
У Вас есть частота на которой принимает команды "неустановленный беспилотного летательного аппарата", НЕТ, потому "а может", это плод Ваших фантазий подкрепленный отсутствием элементарных знаний в радиотехнике.
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Вот как раз элементарные познания электроники у меня есть, поэтому:
1. Если был зафиксирован, то известна как минимум частота передатчика дрона, а раз так, известна и частота приемника (передатчика пульта) По крайней мере приблизительно, что уже более чем достаточно для обнаружения. Откуда известна?! Да оттуда, что приемник и передатчик всегда делают в одном частотном диапазоне (ибо антенна обязывает), а если это не военный дрон, то вообще приемо-передающая часть изготовлена на одном чипе!
2. Частотный диапазон и характер передаваемых данных позволяет четко отличать сигнал дрона от сигналов радиостанций и караоке-микрофонов. Но игрушкой, это таки могло быть (причем тем же дроном)
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Бред полнейший !!!

"был зафиксирован, то известна как минимум частота передатчика дрона", т.е. его зафиксировали визуально, а потом по справочнику дронов искали на какой частоте он работает ?
"что приемник и передатчик всегда делают в одном частотном диапазоне"

1.В устройствах ценой дороже 10$ используется дуплексный режим, т.е. частоты раздельны для одновременного приема/передачи.
2. А зачем дрону вообще что то передавать ?
"а если это не военный дрон, то" то он принимает на частоте 101.2 Fm, и не передает вообще ничего, или передает на частотах УТ-1.
"Частотный диапазон и характер передаваемых данных позволяет четко отличать сигнал"
Это перл, характер данных в 2018 очень простой, что Т-2 ТВ что Шатла 1010100101010101010....

Вам бы за диссертацию сесть, но только после прочтения учебника физики за 8 класс.
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Ой дурак!
1. различайте частоту и ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (я писал о частотном диапазоне- приемник и передатчик в 99% случаях имеют один диапазон хоть и разную частоту). Станции обнаружения как правило широкополосные и точные частоты им знать не нужно
2. Дрону, надо передавать, что бы не лететь вслетую! Дроны, которые летят в автономном режиме по GPS и тупо ведут запись на флешку уже далеко не попадают в ценовой диапазон типа "игрушка"
Вам такое понятие, как "анализ сигнала", незнакомо в принципе, иначе бы не морозили гуйню про 1010100101010101010. Для справки: всем известная "Кольчуга" по раиосигналу определяет тип цели (класс и марку ракеты, самолета), но и режим в котором она находится.
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И эта кацапская гнида где то же рядом окопалась с пультом,курву найти и повторить трюк менхаузена в сторону раиси!!!
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После Ични мы будем часто это слыышать. Одни обнаруживают безпилотник,пока в соседней комнате другие им управляют. Генштаб на страже Родины,не волнуйтесь.
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Так збили чи просто посадили безпілотник? Чи він просто змився?
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"ыл зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата"
Правильнее ставить вопрос "А был ли это беспилотник", а не сработала автосигнализация.
После кучи взрывов пошла бурная имитация чудес для безграмотного пипла.
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Жителям окрестных сел пора уносить ноги? Вы прямо скажите.
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Во всех этих ЧП со складами поражает не сколько "совковое по-старинке" отношение высших чинов к охране стратегических объектов, а стремление кацапов максимально обезоружить постепенно становящуюся сильным и опасным противником для мордора украинскую армию!
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Два вопроса : 1- Почему не арестован оператор ,
2- По чему не сбит посторонний объект над режимным складом .
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Что, так трудно держать при каждом крупном складе снайперов,
да хоть и целый дельтаплан для перехвата ? Засекли дрон, догнали, захватили - там и пальчики снять можно, и по комплектующим и синей изоленте видно, кто собирал.
Это в тысячи раз дешевле, чем потерять склад боприпасов ценой сотни миллионов долларов. Свои хатынки в Пуще наши можновладци охраняют куда лучше.
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Ну и почему наши истребители на перехват не пошли.Учебная тревога наверное.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПролет неустановленного беспилотника над военным арсеналом предотвращен на Кировоградщине, - Генштаб ВСУ
 
 
 
 
 
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