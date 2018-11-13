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 Украина и НАТО не планируют совместные учения в Азовском море, - Пристайко

НАТО не намерен проводить совместные учения с Украиной в Азовском море, чтобы не провоцировать Россию, сообщил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"Совместные учения или операция в Азовском море, безусловно, будут восприняты РФ как провокация. Альянс же не планирует провоцировать Россию… Пока планов с НАТО по проведению учений в Азовском море мы не имеем", - сказал В.Пристайко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вхождение военных кораблей в Азовское море на данный момент является проблематичным.

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В.Пристайко уточнил, что особый интерес для партнеров Украины представляют суда, которые принадлежат странам-членам НАТО и были задержаны в Азовском море.

"Ни Альянс, ни Украина не заинтересованы в дальнейшем углублении конфликта. И мы на сегодняшний день больше заботимся о том, как нам защитить наше побережье, как нам усилить наши возможности, в частности, строим небольшую военно-морскую базу в Азовском море, усиливаем ракетное и артиллерийское вооружение. Недавно мы проводили свои собственные учения – ракетные", - рассказал посол.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096562
 
 
 Топ комментарии
 
Херово работаешь. Нужно было убедить,что это крайне нужно.
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А "как можно защитить" не вмешиваясь?
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Ещё лучше будет "дата старта совместных учений не разглашается". Україна і НАТО не планують спільних навчань в Азовському морі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9943
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Херово работаешь. Нужно было убедить,что это крайне нужно.
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Учения возможны только если прокопать проход кораблям, понятно что под мостом корабли НАТО рашка не пропустит. Так что тут дело не в намерениях а в возможностях. Ну или разорвать договор по Азову тогда согласие рашки будет необязательно на проход..
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Какой договор по Азову? Крым остается не признанным в составе России, а Керченская протока де юре подчинена Украине. Кого нужно спрашивать разрешение? Украина и НАТО не планируют совместные учения в Азовском море, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1460
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Название звучит совсем не так я даю правильный вариант:
"Украина и НАТО не планируют совместные учения в Азовском море, в ближайшее время." Украина и НАТО не планируют совместные учения в Азовском море, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7505
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Название звучит совсем не так я даю правильный вариант:"Украина и НАТО планируют совместные учения в Азовском море, в ближайшее время." Україна і НАТО не планують спільних навчань в Азовському морі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6506
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Ещё лучше будет "дата старта совместных учений не разглашается". Україна і НАТО не планують спільних навчань в Азовському морі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9943
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Азовское море для натовских караблей очень мелкое
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и НАТО не планируют совместные учения в Азовском море, - Пристайко
 
 
 
 
 
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