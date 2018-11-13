 Россия не сможет вмешиваться в выборы в Канаде, - Трюдо

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отвечая на вопрос о возможности вмешательства России в парламентские выборы в стране в следующем году.

"В течение прошлых лет мы упорно работали над укреплением демократии в Канаде и предоставлением Центральной избирательной комиссии и политическим партиям средств для защиты граждан и демократии от внешнего вмешательства", - сказал Трюдо.

Он заверил, что Канада и в дальнейшем будет уделять этому вопросу значительное внимание.

"Этот процесс продолжается уже определенное время и мы и в дальнейшем будем работать с экспертами и гражданами, чтобы гарантировать, что выборы следующего года пройдут надлежащим образом", - отметил премьер-министр Канады.

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