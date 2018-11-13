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Все про:выборы (20667) Канада (1167) Россия (71069) Трюдо Джастин (86)

 Россия не сможет вмешиваться в выборы в Канаде, - Трюдо

Канада продолжит прилагать большие усилия к защите своих будущих выборов от любого постороннего вмешательства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отвечая на вопрос о возможности вмешательства России в парламентские выборы в стране в следующем году.

"В течение прошлых лет мы упорно работали над укреплением демократии в Канаде и предоставлением Центральной избирательной комиссии и политическим партиям средств для защиты граждан и демократии от внешнего вмешательства", - сказал Трюдо.

Он заверил, что Канада и в дальнейшем будет уделять этому вопросу значительное внимание.

"Этот процесс продолжается уже определенное время и мы и в дальнейшем будем работать с экспертами и гражданами, чтобы гарантировать, что выборы следующего года пройдут надлежащим образом", - отметил премьер-министр Канады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада осудила действия России по проведению "выборов" на оккупированном Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3096561
 
 
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Брехня, кацапи ВЖЕ втрутились, посприявши "вибрати" нікчемного лівака Трюдо.
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Не може бути, щоб кацапи та десь і не напаскудили.
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Ох и чувствует наш клоун Джастин что пролетит на выборах. Здесь и Сорос не поможет. Лучше раскажы про свой фонд Имени папеньки со своим братиком. Откуда миллиарды после победы либералов в 2015. Неужели Аллах прислал?
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Россия никогда не нападет на Украину, Россия никогда не отожмет Крым, россиюшка матушка не будет влезать в выборы . Россия никогда не будет применят хим оружие на территории другого государства, россиюшка матушка не будет прятать президентов, которых выгнал народ
НУ и конечно же не будет влезать в выборы в Канаде
Даже не знаю, что и сказать
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не сможет вмешиваться в выборы в Канаде, - Трюдо
 
 
 
 
 
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