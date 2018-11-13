 Порошенко сегодня встретится с епископатом Московского патриархата в Украине, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Об этом сообщил на своей странице в Facebook архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря, передает Цензор.НЕТ.

"Пока из московских источников и их средств массовой провокации напускают туман и сплетни вокруг объединительного процесса и будущего Украинской Церкви, желая будоражить общество и создавать препятствия на пути к Томосу - во вторник, 13 ноября, должно состояться действительно важное событие: встреча Президента Украины с епископатом МПвУ", - написал архиепископ.

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По его словам, Москва через руководство Митрополии пытается сделать все, чтобы продемонстрировать внутри и снаружи - она контролирует и держит в руках епископат в Украине.

Евстратий Зоря пожелал "тем архиереям в МП, которые действительно болеют за Украину и единство Церкви, - мужества сказать об этом вслух на встрече и продемонстрировать: власти Москвы над Киевом действительно пришел конец! Продемонстрировать не словом, а делом".

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.