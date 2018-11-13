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 Порошенко сегодня встретится с епископатом Московского патриархата в Украине, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Сегодня, 13 ноября, Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с епископатом Московского патриархата в Украине.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря, передает Цензор.НЕТ.

"Пока из московских источников и их средств массовой провокации напускают туман и сплетни вокруг объединительного процесса и будущего Украинской Церкви, желая будоражить общество и создавать препятствия на пути к Томосу - во вторник, 13 ноября, должно состояться действительно важное событие: встреча Президента Украины с епископатом МПвУ", - написал архиепископ.

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По его словам, Москва через руководство Митрополии пытается сделать все, чтобы продемонстрировать внутри и снаружи - она контролирует и держит в руках епископат в Украине.

Евстратий Зоря пожелал "тем архиереям в МП, которые действительно болеют за Украину и единство Церкви, - мужества сказать об этом вслух на встрече и продемонстрировать: власти Москвы над Киевом действительно пришел конец! Продемонстрировать не словом, а делом".

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Порошенко сегодня встретится с епископатом Московского патриархата в Украине, - архиепископ Евстратий (Зоря) 01

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3096560
 
   
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Есть «Армія. Мова. Віра» и светлый путь к возможности безвизово согреться в Венской опереПорошенко сегодня встретится с епископатом Московского патриархата в Украине, - архиепископ Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 7437
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Не пиши дурниць , бо твоя тупість щодо надання томосу для України ( якого украінці чекали понад 300 років) абсурдна !
Підспівуєш кремлю і гундяю- гебісту !
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Значит, на "встречу" пошлют только "пламенных р-революционеров"... Они, по этому поводу, даже ремни для крепления маузеров под полой рясы, отстегнут, и погоны снимут... Хотя, с политической точки зрения, встреча должна быть... И инициатива должна быть именно со стороны Порошенко - "Мы подали руку примирения... Ваше дело - принять её, или оттолкнуть...". И если после этого МП начнёт "бузу" - у власти будет оправдание для применения "жёстких" методов...
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Есть «Армія. Мова. Віра» и светлый путь к возможности безвизово согреться в Венской опере
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Не пиши дурниць , бо твоя тупість щодо надання томосу для України ( якого украінці чекали понад 300 років) абсурдна !
Підспівуєш кремлю і гундяю- гебісту !
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ПоДтянулся , так будет правильно , двоечник 😂
Учи грамматику , малиш !
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ЦЕНЗОР писать надо правильно. Не с представителями московского епископата, а с представителями отдели "РПЦ" 5 идеологического управления ФСБ-КГБ-НКВД-ЧК.
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Так если правильно писать так уже всё писать-С офшорными похитителем фабрики Карла Маркса
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шо,у кацапни кырла мырла отжали? Порошенко сьогодні зустрінеться з єпископатом Московського патріархату в Україні, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 5100правильно,не для комуняк Капитал писался.а для более правильного понимания функционирования капиталистической системы.
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То пиши вже до кінця - з агентом кгб, який отримав від путіна секретне завдання розвалити рашку і успішно з цим завданням вправляється ))
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там правильно написано...МПвУ Порошенко сьогодні зустрінеться з єпископатом Московського патріархату в Україні, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 4352
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причём МП можно расшифровывать как угодно
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продай комп, зубожилый наш. хватит коммуналку оплатить. а если от интернета отключишься, ещё и на хлеб останется. Порошенко сегодня встретится с епископатом Московского патриархата в Украине, - архиепископ Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 803
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Стандартна тактика тролів Великої Кацапії - розмити тему .
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Не, то дремучий совок, свидетель божественности большевиков, местный, с Кропивницкого.
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Не зрозумів . Порошенко зустрінеться з єпікопатом МП , чи з психопатом МП ? 😄
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Пока это выглядит как будто МП нагнул президента на встречу! Посмотрим на результат "переговоров"! и всё станет ясно ....
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Нагнули ху**ла ,так выглядит ситуация с автокефальной церковью для Украины !
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та ні, це вас совкодрочерів нагнули, і грають хто хоче ))
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Ты ведешь себя не как киевский , а как донбасянская гопота: хамишь не разобравшись! Если умеешь читать, то дочитывай до конца , потом думай, а потом всё равно не хами! Украинцы более культурные и вежливые и доброжелательные чем ты себя выставляешь....Хай щастить!
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Значит, на "встречу" пошлют только "пламенных р-революционеров"... Они, по этому поводу, даже ремни для крепления маузеров под полой рясы, отстегнут, и погоны снимут... Хотя, с политической точки зрения, встреча должна быть... И инициатива должна быть именно со стороны Порошенко - "Мы подали руку примирения... Ваше дело - принять её, или оттолкнуть...". И если после этого МП начнёт "бузу" - у власти будет оправдание для применения "жёстких" методов...
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Будет предлагать кнут и пряник...А те будут думать у чей хуй больнее жопу порвет Петин или хуйла
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Можна передбачити, що розмова буде важкою і спільних рішень не буде.
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Луччче б с апостолом Петром...😇
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Не поспішай з ним зустрітися, бо буде радіти Пенсійний фонд
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Президент не должен принимать участие в церковных разборках. Тем более использовать это в своей предвыборной компании.
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Поп московского патриархата, которым он является, может. Он ведь до сих пор не заявил о своем сложении сана попа и выходе из церкви МП.
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Да попом какого то бы не было патриархата он не являлся, как президент, Порошенко не имеет права вмешиваться в дела церкви.
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А где можно почитать ваш гневный пост по поводу заседания Совбез РФ по делам церкви вообще в другом государстве, сравню так сказать эмоции?
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Не брать, но понимание того, что мы только начали процесс отрыва от московитов должно быть, конечно я вас понимаю, вы считаете что как президент он должен просто уничтожить то что имеет в названии "московский", но мы же не россияне и ваши призывы к убийствам не будут поддержаны.
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Не плетіть нісенітниць. Він що їм вказує як бити поклони чи як кадилом махати? Церква - це в першу чергу релігійна громадська організація, попи - громадяни України. Президент має повне право зустрічатись з громадянами і організаціями, а тим більше якщо ці громадяни і організації мають вплив на певну частину суспільства. Скажіть чесно що ви проти надання Томосу Україні бо ви підпали під вплив і зомбування ідеологів "русского міра".
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Не является, зачем уподобляться придуркам с московии и повторять фейки, ни попом ни дьяконом мп он никогда не был, принимал участие в крестном ходе.
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пий бояри менше, у тебе вже галюніки, якого попа, що ти верзеш ))
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Если епископ спросит у Порошенко кто украл фабрику Карла Маркса,то поставит его в тупик
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А кто украл Крым и ведет войну на Донбассе , не скажете ? Вам всё фабрика не даёт покоя !
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Аон в ответ спросит сколько онко больных детей можно вылечить продав авто парт рпц мп сатаната...и их шутовские наряды вышитые золотом!)))
У попико буде полыхать аки вулкан
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Христос ездил на ослике!))
И о ЦЕРЬКВИ вообще не слышал!)))
Так шо торговцы мистическими услугами и свечами идут городами!)))
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У Х**ла украли СССР. Вот это потеря.
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Ошибаешься. Никакой ссср Путлеру не нужен. Их идеология тут и тут По сути - имперский монархический нацизм

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Репліка істинного троля , хоча маю негативну толерантність до всього соєвого і заюлиного .
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А якщо спитає, хто у Карла украв кларнет, то взагалі пипець буде ))
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Провал московского филиала РПЦ-КГБ-ФСБ в Украине! Плешивый в шоке!
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Онуфриевцы давно бы плюнули на гундяева,если бы на компромат гэбни.
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Не только компромат но и полоний с "новичком".
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Знаю что заклеймят соево-шоколадым, но думаю он туда не уговариват идет, а перед фактом ставить, или вы с нами или чемодан-вокза-болото.
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Вряд ли, сначала будет попытка мирного урегулирования, им предложат перейти в украинскую церковь, тем кто захочет остаться в церкви убийц ничего не сделают, потом отменят аренду украинской госсобственности в виде Лавр, а церкви принадлежат людям а не церкви.
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Зачетная новость для всяческих незваных гостей из-за поребрика под чужими флажками и местной зрадофилитической диаспоры.
Порошенко сьогодні зустрінеться з єпископатом Московського патріархату в Україні, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 825
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Больше похоже на съезд диетологов. Порошенко сьогодні зустрінеться з єпископатом Московського патріархату в Україні, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 3027
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У нас тут на форуме свой экзорцист есть. Надо бы ему вместо Пороха на встречу с теми сатанистами прийти. С помощниками и инструментами. Порошенко сьогодні зустрінеться з єпископатом Московського патріархату в Україні, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 194
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Тут только аутодафе поможет. Но за высокое оказанное доверие примите благодарствие.
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Спасибо. Я двумя руками за Ваш способ решения проблемы. Я всегда за то, чтоб сложные вопросы решали только профессионалы.
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Томос для Украіни - це ЗРАДА, кричать з того берега , а наші посіпаки прокремлівські підспівуюють , зрада , зубожіння , голод , скоро всі вимремо .........путін прийди , ти наше фсе , спасай 😂😂😂
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Давайте, совкодрочери, набирайте в рот побільше гівна і починайте плюватися. Побачили прізвище Порошенко який для вас і вашого хазяїна Пуцмана як червона ганчірка ))
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Порох справжній дипломат. Готовий вести переговори з усіма, аби добитися мети.
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какого Х...я с этой правосРальной гундяевской мразотой встречаться?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко сегодня встретится с епископатом Московского патриархата в Украине, - архиепископ Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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