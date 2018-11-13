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Все про:ПДД (306) Нацполиция (8458) Белошицкий (5)

 Система TruCam: За месяц уже зафиксировали более 8 тысяч превышений скорости движения

С момента внедрения системы TruCam на дорогах страны правоохранители зафиксировали уже более 8 тысяч превышений скоростного режима.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Примерно месяц назад, 15 октября, патрульной полицией было запущено измерение скорости с помощью лазерных измерителей... По состоянию на сегодня меньше чем за месяц использования мы имеем более 8 тысяч зафиксированных случаев превышения разрешенной скорости движения, 8 тысяч составленных материалов относительно превышения разрешенной скорости движения. Еще раз подчеркну - мы делаем это прежде всего для того, чтобы в превентивной степени влиять на это правонарушение, для того, чтобы снизить скорость на наших дорогах", - заявил он.

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Белошицкий добавил, что Нацполиция опубликовала карту размещения приборов измерения скорости.

Система TruCam: За месяц уже зафиксировали более 8 тысяч превышений скорости движения 01

Он также напомнил, что месту размещения прибора должен предшествовать предупредительный знак, а рядом использованием прибора должно присутствовать полицейское транспортное средство с включенными проблесковыми маячками.

Как сообщалось, с 8 октября нарушения водителей на дорогах начали фиксировать на радары TruCAM - лазерные приборы для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096558
 
 
 Топ комментарии
 
Ну по гнилой статистике аввакяна да.

Но в реальности никак нет, в реальности нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, алколыжничество за рулем и в больших городах дорожные бегуны.

Но с этим сложно бороться, так что занимаются иссключительно иммитацией бурной деятельности и надоями
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лучше бы статистику мощного снижения ДТП после введения великих реформаторских правил ))
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ЗАСАДИ повернулись, стоять за поворотами на трасах, ПОЗА ЗОНОЮ дії попереджувальних знаків про фото/відеофіксацію. Всі красиві слова про ПРОФІЛАКТИКУ - лише слова. Мета - ДОЇТИ водіїв. Відео з реєстратора можу додати
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три тысячи погибших в дтп уже за этот год.таки реформа нужна.основная причина -превышение скорости.пьянство-на последнем месте.
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Ну по гнилой статистике аввакяна да.

Но в реальности никак нет, в реальности нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, алколыжничество за рулем и в больших городах дорожные бегуны.

Но с этим сложно бороться, так что занимаются иссключительно иммитацией бурной деятельности и надоями
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даже по той же физике,момен силы равен эмвэ квадрат пополам.и это спасибо еще сказать надо,что пополам-а то было бы хуже.маневрирование на скорости 20-40 это одно.а потеря управления на скорости за сто-совершенно другое.
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Так где камеры фиксирующие нарушение порядка проязда перекрестков?
Где активная борьба с алколыгами за рулем?
Где нормальный закон о дорожных бегунах?
Где хоть какая-то работа по дорожным бегунам?(И вот тут да, даже старые мусора с ними работали, на моего одноклассника в школу приходила бумага о том, что он бегал где не надо)
Где безопасное и адекватное ограничение скорости в городе(Простите но на бажана 50, при нормальных погодных условиях неадекватно мало, а на всяких мелких улочкох возле ахматовой, разрешенные 50 это просто ппц как много)?

Ну и да, в моем родном Киеве есть минимум 2 прибора фотофиксации нарушения скоростного режима, почему не один из них не исспользуется на опасных участках дорог, где даже минимальное привышение может повлечь серьезные последствия?
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увы, много буковок для петерастов ))
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Тупое, ты хоть понимаешь разницу между кинетической энергией и моментом силы? На каких помойках вас собирают?
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mv квадрат пополам - не момент силы, а кинетическая энергия Хотя, сути дела это не меняет - чем быстрее - тем опаснее. Но беда не от тех, кто ездит быстро, а от тех, кто ездят нагло, но неумело: "права купыл, машын купыл - ездять нэ купыл, а вы всэ - быдло".
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Ватан, ты считаешь превышение скорости нормой?
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согласен 100500%
сторожить надо на опасных участках !!! Система TruCam: За месяц уже зафиксировали более 8 тысяч превышений скорости движения - Цензор.НЕТ 1142
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Хотелось бы узнать статистику, сколько водителей из тих "более 8 тысяч" наказаны- вот это и будет реальный показатель работы нашей правоохранительной системы.
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лучше бы статистику мощного снижения ДТП после введения великих реформаторских правил ))
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ЗАСАДИ повернулись, стоять за поворотами на трасах, ПОЗА ЗОНОЮ дії попереджувальних знаків про фото/відеофіксацію. Всі красиві слова про ПРОФІЛАКТИКУ - лише слова. Мета - ДОЇТИ водіїв. Відео з реєстратора можу додати
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Не превышай, или хочешь вести себя как быдло?
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Не, погодите... Так с какой скоростью можно летать по дорогам Украины забесплатно? Или -- ну их, те ПДД, я тороплюсь, мне надо быстрее?
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тру - кам - это инструмент мониторинга, а чтобы граждане соблюдали пдд, думаю, нужна регулярная рекламно-информационная политика со стороны полиции в сфере безопасности дорожного движения.
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Никогда не понимала водил, которые ноют из-за камер на дорогах и штрафов за превышение скорости. Это же, бл..ть, так просто - едь с нормальной, разрешенной скоростью и тебе пох будет на камеры, засады, патрули и прочее. Но нет, мы хотим втопить педальку в пол и ныть про злое государство, оббирающее бедных водителей
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Факт остается фактом. В Украине гибнет на дорогах огромное колличество людей. Показатель один из худших в Европе, если не худший. Виной тому и плохие дороги, и корыта на которых люди ездят, но главное не соблюдение ПДД и скоростного режима в том числе. Со всем этим необходимо что-то делать. Начинать надо с себя.
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Обмеження, що ввели, якщо не погіршать ситуацію, то не покращать вже точно. В зимовий період не діє 80 км/год на основних міських магістралях, а діє 50 км/год. Штрафи, не штрафи, перевищення це не ліквідую, а лише призведе до дисперсії потоку на гонщиків-мажорів, кому на штраф не шкода, й законослухняне гальмо.

Якби метою було зменшення кількості жертв, це вирішується іншими методами. Але то складно. Й може не спрацювати, бо руки з дупи в рехворматорів, а відзвітувати за скількість там тисяч порушників й проволати про «народ плахой» завжди працює.
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Почему в Германии есть и камеры и ограничения движения в населенных пунктах до 55 км/ч (а кое-где - и до 30 км/ч) и прогрессивная таблица штрафов за превышение? А еще есть эвакуаторы, причем не где-то там, а постоянно ездят и мониторят ситуацию. Припарковался не там - будь добр приехать на штрафстоянку, оплатить штраф за парковку и стоимость эвакуации. А это весьма заметные деньги даже на фоне немецких зарплат. А в Украине это обязательно не сработает и только чтобы деньги выкачивать придумано - так все считают.
Мой ответ - тупой завистливый менталитет 90% населения. Все очень просто - эти 90% просто коробит, что какой-нибудь "мажор" (коих сотые доли процента от всего населения) может позволить себе больше чем они. И раз такая же дорогая машина или столь же высокий доход мне недоступен, так хоть "понадкусываю" - буду нарушать также как и он. А если попадусь - буду орать про "социальное неравенство и несправедливость", звать людей митинговать и прочее. Причем не митинговать против "мажоров", а за то, чтобы всем остальным была дана такая же лицензия на беспредел, как и мажорам (вспомните евробляхи). Вот и вся суть и одна из причин, почему Украина пока что живет лишь только в двух состояниях - либо под кем-то, либо в дерьме
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСистема TruCam: За месяц уже зафиксировали более 8 тысяч превышений скорости движения
 
 
 
 
 
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