 Система TruCam: За месяц уже зафиксировали более 8 тысяч превышений скорости движения

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Примерно месяц назад, 15 октября, патрульной полицией было запущено измерение скорости с помощью лазерных измерителей... По состоянию на сегодня меньше чем за месяц использования мы имеем более 8 тысяч зафиксированных случаев превышения разрешенной скорости движения, 8 тысяч составленных материалов относительно превышения разрешенной скорости движения. Еще раз подчеркну - мы делаем это прежде всего для того, чтобы в превентивной степени влиять на это правонарушение, для того, чтобы снизить скорость на наших дорогах", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция за 2018 год поймала более 94 тысяч пьяных водителей

Белошицкий добавил, что Нацполиция опубликовала карту размещения приборов измерения скорости.

Он также напомнил, что месту размещения прибора должен предшествовать предупредительный знак, а рядом использованием прибора должно присутствовать полицейское транспортное средство с включенными проблесковыми маячками.

Как сообщалось, с 8 октября нарушения водителей на дорогах начали фиксировать на радары TruCAM - лазерные приборы для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На балансе МВД нет необходимых сертифицированных устройств", - в Украине приостановлена эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. ВИДЕО