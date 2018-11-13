 Система TruCam: За месяц уже зафиксировали более 8 тысяч превышений скорости движения

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"Примерно месяц назад, 15 октября, патрульной полицией было запущено измерение скорости с помощью лазерных измерителей... По состоянию на сегодня меньше чем за месяц использования мы имеем более 8 тысяч зафиксированных случаев превышения разрешенной скорости движения, 8 тысяч составленных материалов относительно превышения разрешенной скорости движения. Еще раз подчеркну - мы делаем это прежде всего для того, чтобы в превентивной степени влиять на это правонарушение, для того, чтобы снизить скорость на наших дорогах", - заявил он.
Белошицкий добавил, что Нацполиция опубликовала карту размещения приборов измерения скорости.
Он также напомнил, что месту размещения прибора должен предшествовать предупредительный знак, а рядом использованием прибора должно присутствовать полицейское транспортное средство с включенными проблесковыми маячками.
Как сообщалось, с 8 октября нарушения водителей на дорогах начали фиксировать на радары TruCAM - лазерные приборы для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.
Но в реальности никак нет, в реальности нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, алколыжничество за рулем и в больших городах дорожные бегуны.
Но с этим сложно бороться, так что занимаются иссключительно иммитацией бурной деятельности и надоями
Где активная борьба с алколыгами за рулем?
Где нормальный закон о дорожных бегунах?
Где хоть какая-то работа по дорожным бегунам?(И вот тут да, даже старые мусора с ними работали, на моего одноклассника в школу приходила бумага о том, что он бегал где не надо)
Где безопасное и адекватное ограничение скорости в городе(Простите но на бажана 50, при нормальных погодных условиях неадекватно мало, а на всяких мелких улочкох возле ахматовой, разрешенные 50 это просто ппц как много)?
Ну и да, в моем родном Киеве есть минимум 2 прибора фотофиксации нарушения скоростного режима, почему не один из них не исспользуется на опасных участках дорог, где даже минимальное привышение может повлечь серьезные последствия?
сторожить надо на опасных участках !!!
Якби метою було зменшення кількості жертв, це вирішується іншими методами. Але то складно. Й може не спрацювати, бо руки з дупи в рехворматорів, а відзвітувати за скількість там тисяч порушників й проволати про «народ плахой» завжди працює.
Мой ответ - тупой завистливый менталитет 90% населения. Все очень просто - эти 90% просто коробит, что какой-нибудь "мажор" (коих сотые доли процента от всего населения) может позволить себе больше чем они. И раз такая же дорогая машина или столь же высокий доход мне недоступен, так хоть "понадкусываю" - буду нарушать также как и он. А если попадусь - буду орать про "социальное неравенство и несправедливость", звать людей митинговать и прочее. Причем не митинговать против "мажоров", а за то, чтобы всем остальным была дана такая же лицензия на беспредел, как и мажорам (вспомните евробляхи). Вот и вся суть и одна из причин, почему Украина пока что живет лишь только в двух состояниях - либо под кем-то, либо в дерьме