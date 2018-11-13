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 В МИД подтвердили гибель четверых украинцев в ДТП в Чехии

В МИД Украины подтвердили гибель четверых украинцев в ДТП в Чехии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Относительно аварии и гибели четверых украинцев в Чехии - консул установил контакт с родными погибших и работает над вопросами, связанными с репатриацией тел. Пятому пострадавшему гражданину оказывается необходимая помощь", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо украинцев-заробитчан погибли в ДТП в Чехии

Как сообщалось ранее, 11 ноября в районе чешского городка Тришинец, микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.

По информации закарпатских СМИ, погибшие – жители Виноградовского и Хустского районов.

В МИД подтвердили гибель четверых украинцев в ДТП в Чехии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096556
 
 
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горе і там знайшло українців...
співчуття родинам
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Дуже шкода людей..
Співчуття родинам загиблих.
Одужання постраждалій.
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Щирі співчуття родинам загиблих ! Сумно .... 😪😪😪
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ МИД подтвердили гибель четверых украинцев в ДТП в Чехии
 
 
 
 
 
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