 В МИД подтвердили гибель четверых украинцев в ДТП в Чехии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Относительно аварии и гибели четверых украинцев в Чехии - консул установил контакт с родными погибших и работает над вопросами, связанными с репатриацией тел. Пятому пострадавшему гражданину оказывается необходимая помощь", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо украинцев-заробитчан погибли в ДТП в Чехии

Как сообщалось ранее, 11 ноября в районе чешского городка Тришинец, микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.

По информации закарпатских СМИ, погибшие – жители Виноградовского и Хустского районов.