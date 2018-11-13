 Двух патрульных, отобравших с помощью шантажа автомобиль у мужчины, будут судить в Харькове, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

"24-летнему и.о. командира патрульной роты инкриминируется превышение служебных полномочий, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28 ч.3 ст.365 УК Украины), его 29-летней коллеге - пособничество в совершении указанного преступления (ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.3 ст.365 УК Украины)", - сообщает прокуратура.

По данным досудебного следствия, подозреваемый узнал, что у его соседа марка машины, цвет и номерные знаки полностью совпадают с другим автомобилем, владелец которого живет в Киеве. Вместе с двумя коллегами он выследил соседа, на служебном автомобиле остановил его Hyundai в малолюдном месте и сказал водителю, что его машина якобы находится в розыске, а потому ее должны изъять и поместить на штрафплощадку. Патрульные угрожали, что мужчина вообще может остаться без автомобиля, если не заплатит $1 тыс.

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Поскольку у пострадавшего не было с собой нужной суммы, полицейские предложили ему отдать им авто вместе с ключами и документами и пообещали сообщить, где находится машина, только после того, как тот передаст деньги. Мужчина согласился. Он передал патрульным аванс в 6,5 тыс. грн, после этого полицейские длительное время не выходили на связь с потерпевшим, но все же сообщили ему, где находится Hyundaі. Когда мужчина приехал за машиной, он обнаружил ее полностью разукомплектованной. По данным следствия, ущерб потерпевшему превышает 400 тыс.грн.

В результате обысков, проведенных в рамках уголовного производства, у и.о. командира роты был найден сигнальный пистолет, переделанный под отстрел боевых патронов. Сейчас полицейскому инкриминируется также незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

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В отношении третьего подозреваемого, 23-летнего патрульного инспектора, расследование проводится по ч.2 ст.28 ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Сейчас он находится в розыске. По данным следствия, он скрывается на территории РФ. Суд дал разрешение на его задержание и избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время все фигуранты уголовного производства по требованию прокуратуры отстранены от занимаемых должностей.