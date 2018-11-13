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 Двух патрульных, отобравших с помощью шантажа автомобиль у мужчины, будут судить в Харькове, - прокуратура

Прокуратура направила в Дзержинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении двух сотрудников патрульной полиции, подозреваемых в том, что шантажом отобрали у мужчины машину и разобрали ее на запчасти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

"24-летнему и.о. командира патрульной роты инкриминируется превышение служебных полномочий, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28 ч.3 ст.365 УК Украины), его 29-летней коллеге - пособничество в совершении указанного преступления (ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.3 ст.365 УК Украины)", - сообщает прокуратура.

По данным досудебного следствия, подозреваемый узнал, что у его соседа марка машины, цвет и номерные знаки полностью совпадают с другим автомобилем, владелец которого живет в Киеве. Вместе с двумя коллегами он выследил соседа, на служебном автомобиле остановил его Hyundai в малолюдном месте и сказал водителю, что его машина якобы находится в розыске, а потому ее должны изъять и поместить на штрафплощадку. Патрульные угрожали, что мужчина вообще может остаться без автомобиля, если не заплатит $1 тыс.

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Поскольку у пострадавшего не было с собой нужной суммы, полицейские предложили ему отдать им авто вместе с ключами и документами и пообещали сообщить, где находится машина, только после того, как тот передаст деньги. Мужчина согласился. Он передал патрульным аванс в 6,5 тыс. грн, после этого полицейские длительное время не выходили на связь с потерпевшим, но все же сообщили ему, где находится Hyundaі. Когда мужчина приехал за машиной, он обнаружил ее полностью разукомплектованной. По данным следствия, ущерб потерпевшему превышает 400 тыс.грн.

В результате обысков, проведенных в рамках уголовного производства, у и.о. командира роты был найден сигнальный пистолет, переделанный под отстрел боевых патронов. Сейчас полицейскому инкриминируется также незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

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В отношении третьего подозреваемого, 23-летнего патрульного инспектора, расследование проводится по ч.2 ст.28 ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Сейчас он находится в розыске. По данным следствия, он скрывается на территории РФ. Суд дал разрешение на его задержание и избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время все фигуранты уголовного производства по требованию прокуратуры отстранены от занимаемых должностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3096555
 
 
 Топ комментарии
 
Реформы на лицо. Менты остались ментами и стали даже хуже. Да и как могло быть иначе,если их шеф сам сказал - менты не люди !
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Так это бывшие "злочинные" или нынешние "реформированные"?
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Судить и сидеть при нынешней власти ,это разные понятия.
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Ну ведь мужчина живой остался? В чем проблема? Все равно у украинцев скоро все отберут через долги за ЖКХ.
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Так это бывшие "злочинные" или нынешние "реформированные"?
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Судить и сидеть при нынешней власти ,это разные понятия.
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Реформы на лицо. Менты остались ментами и стали даже хуже. Да и как могло быть иначе,если их шеф сам сказал - менты не люди !
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Так, стоп машина, не всі "менти" однакові, я знаю десятки людей які прийшли в міліції в одному костюмі - так і пішли на пенсію.
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По большому счету я не ментов ругаю,а систему сделавших их такими.
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А сколько еще понабирали такого го... в патрульную. А все потому, что отбор часто проводили всего по двум критериям, сколько ты занес и симпатишная ли у тебя мордашка. Остальные качества конкурсантов не интересовали. И теперь из-за таких вот мудаков, все будут думать, что вся патрулная полиция такая. Хотя там есть отличные честные ребята, которые пошли туда по идейным соображениям, а не за баблом.
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Зарплата в полиции маленькая,а жить как то надо
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нельзя реформировать палыцыю не реформировав народ...а это бесконечная история((( лучче всем разьехаться по западным нянькам и хоть чему то научится по одиночке)))
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Система злякалась у 2014-му,тому почала імітувати реформи заради збереження.Потім,оговташись від переляку,господарі зрозуміли,що такого не можна більше допустити,тому загнали людей у бідність,та закрутили гайки.Щоб ви крім виживання ні про що більше не думали.
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Аваківськи подонки. Це все результат безглуздого керування і покривання злочинів працівниками моніторінгу і керівництва. Так по всій Україні. Замість реформи ми маємо безліч подонків, хабарників, шахраїв,мадистів і вбивць. Зато керівництво патрульної поліції залишається ніхто не несе відповідальності. А головна причина там. Жукови, білошицьки брехливі собаки. Одеса Рибак корупціонер, Київ дебіл Зозуля, Кропивницький Цюцюра подонок і т.п.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвух патрульных, отобравших с помощью шантажа автомобиль у мужчины, будут судить в Харькове, - прокуратура
 
 
 
 
 
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