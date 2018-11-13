EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  758  18
Материалы по теме:
Все про:Венгрия (751) выборы (20667) Донбасс (17431) Непоп (19)

 Непоп призвала власти Венгрии сурово осудить действия члена партии "Йоббик", ездившего "наблюдателем" на "выборы" на Донбасс

Член венгерской партии "Йоббик" Гергьо Тамаш Шама приезжал в качестве так называемого наблюдателя на фейковые "выборы" в ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"В связи с информацией об участии члена партии "Йоббик", представителя Областного совета Бекеш в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Гергьо Тамаша Шама в так называемом "наблюдении" за фейковых выборами на Востоке Украины обратилась к Председателю партии "Йоббик", Областному совету Бекеш и Министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии", - написала она.

Посол отметила, что Украина высоко ценит поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине, однако подчеркнула, что такие действия отдельных "политиков" заслуживают сурового осуждения и надлежащей реакции с тем, чтобы предотвратить их повторение.

"Такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от продолжающейся российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, а и просто глубоко аморально", - написала Непоп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призвал РФ немедленно прекратить подпитывать конфликт на Донбассе

Непоп призвала власти Венгрии сурово осудить действия члена партии Йоббик, ездившего наблюдателем на выборы на Донбасс 01

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

В то же время официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3096553
 
 
 Топ комментарии
 
Йоббик и в африке Йоббик.. какое название такие и члены)
 показать весь комментарий
 
І хто тепер буде заперечувати мету дій йоббиків на Закарпатті? Вони хочуть зробити там свій дамбас, їздять консулттуються з моцьквою.
 показать весь комментарий
 
а по-моему все логично - йоббик на выборах долбо...йоббиков...
тут даже не вижу какого-то... несоответствия... (потянулся к своим...)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Йоббик и в африке Йоббик.. какое название такие и члены)
 показать весь комментарий
 
 
Слава Богу ,здравомыслие просыпается у Запада. Видно после угроз хуйла.
 показать весь комментарий
 
...здравомисліЄ поки що лише у ...написала посол України в Угорщині Любов Непоп...
А самі мадяри нібито й не знають про цю поїздку.
 показать весь комментарий
 
 
І хто тепер буде заперечувати мету дій йоббиків на Закарпатті? Вони хочуть зробити там свій дамбас, їздять консулттуються з моцьквою.
 показать весь комментарий
 
 
а по-моему все логично - йоббик на выборах долбо...йоббиков...
тут даже не вижу какого-то... несоответствия... (потянулся к своим...)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уйоббик,
одним словом.
 показать весь комментарий
 
 
Отделить ентого Члена от члена!
Чик и ...усьо...

 показать весь комментарий
 
Треба законодавчо заборонити в'їзд в Україну всім представникам партії Йоббік, та ввести санкції щодо фірм, які пов'язані з цією партією.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, это ты "перегнул"... Смешал "тёплое" с "твёрдым", а белое" с "летающим"... для того, чтобы "запретить", нужно, сначала, признать деятельность этой партии чужой страны преступной и угрожающей безопасности Украины... Но, во-первых, "преступного", то есть совершающего действия, предусмотренные УК Украины, эта партия на территории Украины не совершала - действия отдельных её членов, даже подпадающие под это определение, могут не быть связанными с самой партией, а, во-вторых, эта партия - официальная политическая сила соседнего государства, а не нашего... И если мы начнём вводить подобные "санкции", это может быть расценено, как попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства...(это я насчёт "фирм" - я так понимаю, ты не об украинских субъектах предпринимательства говоришь...)
 показать весь комментарий
 
 
Якщо мати бажання, то у діяльності "Йоббіків" знайдуть те, що загрожує безпеці України. А дійсно говорив про фірми, що належать "йоббікам".
 показать весь комментарий
 
эти цыгане только сами себя в отбросы записали- хай ставят себя в ровень с террорюгами, нам это как раз в плюс)
 показать весь комментарий
 
 
Сколько можно только призывать. Врезать бы этому йобику по его йоблу.
Каждый день мы получаем известия о гибели наших воинов, молодых , здоровых парней, - а эта тварь едет принимать участие в постановке путена.
 показать весь комментарий
 
 
Единственное, что Украина может сделать - запретить въезд этому "наблюдателю" на свою территорию... (В случае, если он пересёк границу, въезжая в ОРДЛО вне украинских КППП - применять, при очередном его въезде в Украину, новый закон...).
 показать весь комментарий
 
Это все, что нужно знать про мадяр.Этим фактом они просто еще раз подтвердили свой статус кацапских подстилок.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНепоп призвала власти Венгрии сурово осудить действия члена партии "Йоббик", ездившего "наблюдателем" на "выборы" на Донбасс
 
 
 
 
 
 вверх