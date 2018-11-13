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 Политика Украины
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 Путин не собирается отдавать политзаключенных до выборов, - Ирина Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе подчеркнула, что вопрос освобождения украинских заложников "стоит на паузе почти год" по вине россиян.

Президент страны-агрессора Владимир Путин не собирается освобождать заложников и политзаключенных до проведения выборов в Украине. Об этом в эфире ICTV заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У нас остаются в заложниках, наши военные, политзаключенные, которые нам важны, и Путин шантажирует и не собирается отдавать до выборов. Хочет, знаете, торговаться этим с Украиной. И очень важно, что минские соглашения привязаны к санкциям", - отметила Геращенко.

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Отвечая на вопрос, что происходит сейчас с процессом освобождения украинских заложников, Геращенко сказала: "Он на паузе стоит почти год. Кто делает эту паузу – россияне. Они постоянно (в Минске. - Ред.) занимают такую позицию "нас там нет, это - ваша гражданская война".

По ее словам, псевдовыборы во временно оккупированном Донбассе - это один из элементов тактики РФ, "как на паузу поставить весь минский процесс".

"И не только минский процесс, в целом мирный процесс", - подчеркнула Геращенко.

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Фамилия руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского ни разу не звучала с российской стороны в контексте обмена на украинских политзаключенных в РФ, отметила Геращенко, пишет Гордон.

"Часто любят российские журналисты вспоминать фамилию Вышинского. Ни одного раза, абсолютно ответственно заявляю, фамилия Вышинского нигде не звучала от России, что они готовы его забрать и отдать нам или Олега Сенцова, или [Романа] Сущенко", – сказала она.

Геращенко отметила, что Сенцова президент РФ Владимир Путин не отдал, несмотря на усилия в том числе звезд Голливуда и моральных авторитетов.

"Потому что для него человеческие жизни ничего не значат", – подчеркнула первый вице-спикер. 

Источник: https://censor.net.ua/n3096552
 
 
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Эта дура только раздражает. Безрезультатно,пасть не открывай. - Вонь идет.
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Это точно подмечено.Проку от нее нигде нет , сплошная вонь.За одного Медведчука можно было всех освободить.Но как зачехлить партнера по бизнесу.
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Представитель Украины в гуманитарной подгруппе подчеркнула, что вопрос освобождения украинских заложников "стоит на паузе почти год" по вине россиян

И тишина. Сидят себе в подвале и пусть сидят... Будем про великомученика Сенцова горло драть.
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я для вас мої дорогі шоколадні керманичі, варті чогось людські життя?
а мож потрібно шось робити окрім як "закликати звільнити" й висловлювати "занепокоєння"?
ну наприклад скасувати все сполучення з парашою, закрити всі КПП, накласти арешт на всі активи - до моменту звільнення всіх політвязнів й заручників?!
чи вайна вайной а абєд па распарядку?
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Пропагандон Вышинский Кремлю нужен сидячим в украинской тюрьме,как сакральнаый мученик "журналистики",чтобы периодически устраивать истерики на международном уровне.
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Він планує урочисто передати їх тимошенці, розраховує саме на її перемогу.
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А если она не победит то не планирует освобождать.
Это же и так понятно.
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ВИКИПЕДИЯ....«Цензор.Нет» нашёл нового спонсора в 2010 году в лице Всеукраинского объединения «Батькивщина» - политической партии Украины, возглавляемой Юлией Тимошенко,[6] а новым куратором «Цензор.НЕТ», по неподтверждённым данным[7], стал Александр Турчинов. Путін не збирається віддавати політв'язнів до виборів, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2396 Юля поддержала "Цензор НЕТ"в трудные времена...
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У Ирины очень правильная риторика в отношении оккупантов. Но дальше что? Как говорится много говорить - не мешки воротить. Где результаты и откуда ждать эти результаты, если медведчук - наше все?
Говорить одно, а делать ничего - это разве есть работа по освобождению пленных?
На самом деле , механизмов масса . Один из них и есть арест Медведчука с последующей депортацией в качестве обмена.
Но партнером он стал мистера порошенко. Опять бизнес интересы мешают кондитеру стать гетьманом.
Говорите и вы , называется.
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Вы думаете что Медведчук как человек так дорог путину,что он будет его менять?
Мне почему то кажется что Медведчук нужен путину только в той роли в которой он сейчас,а если его взять в заложники для обмена путин менять его не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин не собирается отдавать политзаключенных до выборов, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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