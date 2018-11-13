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 Уровень доверия украинцев к судам с 2015 года вырос в 3,2 раза, - опрос USAID

Доверие к судебной власти украинцев, которые были участниками судебных заседаний, вдвое больше, чем в целом у украинцев, которые преимущественно получают информацию о судебной власти из новостей. Вместе с тем 42% граждан, имевших опыт участия в судебных процессах, признают, что у них возникали проблемы и они вынуждены были использовать свои связи, знакомства и другие средства воздействия, что значительно выше чем в 2017 году, когда этот показатель составил 33%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз по результатам опроса.

"В августе-октябре 2018 г. программа USAID "Новое правосудия" осуществила очередной круг национальных опросов населения Украины и юристов, которые являются участниками судебных разбирательств, но не работают в судебной системе. Эти опросы проводятся в сотрудничестве с Советом по вопросам судебной реформы, Высшим советом правосудия и Государственной судебной администрацией Украины и способствуют достижению запланированных результатов программы по поддержке судейской независимости и подотчетности, противодействия коррупции, администрирования судебной системы и доступности правосудия. Опрос населения проводится один раз в год, а опрос юристов, которые являются участниками судебных разбирательств (в основном адвокатов и прокуроров) - дважды в год, что позволяет отслеживать достигнутый прогресс, а также разрабатывать рекомендации для правительственных и неправительственных партнеров программы. Кроме того эти исследования призваны способствовать ветвям власти Украины в обеспечении мониторинга выполнения Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 годы, а также Стратегии устойчивого развития "Украина 2020", одобренных указами Президента Украины.  В национальном опросе населения Украины приняли участие 2478 респондентов, выборка является репрезентативной согласно демографическим данным Государственной службы статистики Украины. Во всеукраинском опросе юристов, участвующих в судебных производств, приняли участие 400 респондентов, среди которых адвокаты, прокуроры, юристы, выполняющие функции адвокатов для государственных органов власти и предприятий, следователи Министерства внутренних дел. Выборка рассчитана в соответствии с количеством дел, находившихся на рассмотрении в местных общих судах в 2017 году", - говорится в пресс-релизе.

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"Основные результаты опросов:

Доверие к судебной власти

  • Уровень доверия общества к судебной власти демонстрирует заметный рост в последние годы - 16% респондентов общенационального опроса населения признали, что доверяют полностью или скорее доверяют судебной власти, это в три раза больше по сравнению с критически низкими 5% в 2015 году. 21% респондентов выразили позицию нейтрального восприятия судебной власти, выбирая вариант ответа "и доверяю и не доверяю", а 59% респондентов признали, что скорее не доверяют или совсем не доверяют судебной власти.
  • В этом году впервые в опросе была дополнительно применена шкала системы "Евробарометр", где отсутствует возможность респонденту отметить нейтральное восприятие. Согласно этой шкале, 20% респондентов склонны доверять судам, а 71% - склонны не доверять.
  • Уровень доверия юристов к судебной власти вырос с 38% в 2017 году до 41% в 2018 году. Между тем 47% юристов оказали доверие отдельным судам, где они осуществляют представительство сторон.

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Осведомленность о судебной реформе и оценка ее положений

  • 62% юристов считают себя хорошо осведомленными со всеми положениями Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 гг., 41% опрошенных юристов в основном положительно оценивают ход судебной реформы. Эти показатели демонстрируют определенные положительные тенденции, поскольку в 2017 году они были заметно ниже.
  • 16% респондентов национального опроса населения признали себя полностью или в основном осведомленными о ходе судебной реформы, этот показатель заметно вырос по сравнению с 2017 годом, когда он составлял лишь 9%.
  • Отвечая на вопрос относительно положительного влияния судебной реформы на повышение уровня доверия граждан к судебной власти и независимости судей, около 70% юристов называют основными результатами обновление судейского корпуса и оценки судей. В частности положительным результатом считают конкурсный отбор в Верховный Суд (78%), введение квалификационной оценки судей (76%), ограничение объема судейской неприкосновенности до функциональной (68%), возвращение к трехзвенной системе судоустройства (64%), отмена полномочий Президента Украины относительно перевода и назначения судей (60%). 64% опрошенных юристов поддерживают создание нового Верховного Суда вместо старого и высших специализированных судов, 78% приветствуют предоставление возможности претендовать на должность судьи Верховного и Высшего антикоррупционного судов адвокатам и 52% приветствуют такие же возможности у ученых. Еще 63% юристов поддерживают предоставление судам полномочий осуществлять контроль за исполнением судебных решений, а 51% - отмену института первого назначения судьи на 5 лет. В целом, оценка отдельных положений судебной реформы мало изменилась по сравнению с 2017 годом.
  • 61% опрошенных юристов соглашается с тем, что привлечение представителей международного сообщества в процесс отбора судей Высшего антикоррупционного суда является оправданным, а 45% из них считает оправданным привлечение представителей общественности (Общественный совет доброчесности) к отбору судей Верховного Суда.

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Восприятие судебной системы

  • Национальный опрос населения Украины показал, что за последние 24 месяца 9% от всех респондентов имели опыт участия в судебных процессах. Это существенно больше, чем в прошлом году, когда эта доля была всего 5%.
  • Доверие к судебной власти украинцев, которые были участниками судебных заседаний, вдвое больше, чем в целом у украинцев, которые преимущественно получают информацию о судебной власти из новостей. В течение четырех лет доверие украинцев-участников судебных разбирательств также имеет тенденцию к увеличению - с 16% в 2015 году до 34% в 2018 году.
  • 60% граждан - участников судебных разбирательств соглашаются с тем, что уровень квалификации судей является надлежащим, 63% - с тем, что судьи были вежливы и тактичны. Кроме того, 59% признали, что работа суда была хорошо организована, а 53% что рассмотрение дела состоялось своевременно и без задержек. 54% участников судебных разбирательств согласились с тем, что отсутствовали требования взяток и другие коррупционные практики, 44% - с тем, что судьи принимали справедливые решения. В основном, эти показатели демонстрируют определенные положительные тенденции, поскольку в 2017 году они были заметно ниже.
  • Вместе с тем 42% граждан, имевших опыт участия в судебных процессах, признают, что у них возникали проблемы и они вынуждены были использовать свои связи, знакомства и другие средства воздействия, что значительно выше чем в 2017 году, когда этот показатель составил 33%.
  • Восприятие профессиональными юристами судебной системы Украины в целом несколько отличается от их восприятия работы конкретных судов, где они осуществляют представительство сторон. 48% опрошенных юристов считает, что информация о судебных процедурах и ходе рассмотрения дела доступна и понятна для граждан. 46% юристов считает, что уровень профессиональной квалификации судей в целом в Украине является надлежащим, 29% считает, что судьи всегда принимают законные и справедливые решения, а 20% считает, что украинские граждане доверяют судам.
  • Обобщая свои личные впечатления от судебных разбирательств за последние 12 месяцев, 61% юристов, участвующих в судебных производств, считают, что уровень профессиональной квалификации судей является надлежащим, а 53% считают, что судьи принимают законные и справедливые решения. 70% признают, что судьи были вежливыми и корректными со всеми участниками судебных разбирательств, а 71% признают, что отсутствовали требования взяток, неофициальных платежей или иные проявления коррупции. Стоит отметить, что эти показатели демонстрируют определенные негативные тенденции, поскольку в 2017 году они были заметно выше.
  • 53% опрошенных юристов признают, что имеют опыт обращения в дисциплинарные органы в отношении действий судьи в судебном процессе или вне суда. 44% признали, что используют институт дисциплинарной жалобы в отношении судьи для предотвращения затягивания судебного процесса и (или) других процессуальных нарушений во время рассмотрения дела.
  • 59% опрошенных юристов считают, что участие присяжных в отправлении правосудия является залогом повышения уровня общественного доверия к судебной власти. Из тех, кто так считает, 47% согласны с тем, что участие присяжных способствует более справедливому судебному разбирательству, а 31% с тем, что такое участие предотвращает проявления коррупции в судах.
  • 19% респондентов национального опроса населения выразили свое желание быть присяжным в судебных процессах, а 72% отметили, что не имеют такого желания. Основными причинами желание респондентов быть присяжным является возможность способствовать справедливому отправлению правосудия и возможность предотвращения коррупции в судах. Основными причинами нежелания Украинский быть присяжными в судах является отсутствие юридических знаний и отсутствие времени.
  • 79% опрошенных юристов знают о внедрении института частных исполнителей, из них 22% обращались к частным исполнителям за услугами.

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Восприятие коррупции в Украине

  • 65% опрошенных юристов считают, что быть обличителем коррупционных действий в Украине опасно, 49% считает, что судебная система Украины способна стать основой преодоления коррупции во всех ветвях власти, 46% считают создание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) необходимым шагом Украины, а 42 % респондентов опроса считают, что создание Высшего антикоррупционного суда окажет положительное влияние на преодоление коррупции.
  • 57% опрошенных юристов соглашаются с тем, что судья, имеющий информацию о коррупционных действиях своих коллег должен сообщить об этом НАБУ, но, вместе с тем, 63% респондентов этого опроса считают, что судья, который разоблачает коррупционные действия своих коллег серьезно рискует своей карьерой. Кроме того, лишь 13% опрошенных юристов признали, что сами готовы сообщить НАБУ в случае получения информации о том, что судья в деле, или коллега-прокурор требует взятку от участника судебного разбирательства", - говорится в выводах опроса.
Источник: https://censor.net.ua/n3096550
 
 
 Топ комментарии
 
Брехня. ничего по сути не поменялось.
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Суть одна - пудрить мозги непонятными рейтингами. Парашенко этому всю жизнь учился,отираясь при любой власти.
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Наверное доверие к судам выросло у криминального мира ибо часто отпускают. Что то они перепутали.
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Суть одна - пудрить мозги непонятными рейтингами. Парашенко этому всю жизнь учился,отираясь при любой власти.
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Уровень доверия украинцев к судам с 2015 года вырос в 3,2 раза, с какого рожна?
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Наверное доверие к судам выросло у криминального мира ибо часто отпускают. Что то они перепутали.
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Не доверял и не буду. Пока не сменится власть и не пересажают всех олигархов. Только западная демократия. Без совковых налетов.
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Хе-хе. Наівняк. Хто зараз при владі? Совки. Поголовно. Вчорашні камуністи/камсамольці-ленінці. І обирають їх такі ж самі совки. Прийдуть такі ж самі, якщо не гірші.
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Про люстрацию ,слышал ? Которой у нас не было как в той же Польше.Пока не люстрируем всех бывших,делов не будет. Югик и турчиновым в первых рядах пропеллеров для вверхтормашек ))
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Знов маячня. В Польщі не було савєцкіх людей, тому і люстрували. У нас же совок на совку і совком поганяє. Хто люструватиме?
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какую хрень только не прочтешь ...
та вАще сплошное "покращення"!
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Нет наказания за ложь. И подать иск ,некому.
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Это отчет статистического упраиления Луценка?
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це ви про той фарс із зайчихою говорите?
Так за кий суд треба із судді як у середньовіччі шкіфру спускати.
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Как в анекдоте: "не нашёл, а потерял.." Доверие не украинцев, а адвокатов и юристов - делятся доходами. А доверие украинцев и не поднималось, а продолжает падать, судя по комментам!
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Підозрюю що ця USAID якась ліва кантора-одноденка створена саме під вибори.
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Блін, і хто цю єрунду з підняттям довіри несе на форумів.Ця для лохів? Чи пацієнти палати № 6 цю статтю придумали - вдумайтесь: 42% використовували в судах свої зв'язки, знайомих та інші засоби, а попросту взятку.... Це кожна майже друга справа (42%) так в судах розглядається? Яка в біса може бути довіра до таких судів?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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кто это сказал?
оглянитесь и придите в себя....какое доверие.?
забудьте это слово (как и уважение, законность, справедливость... доступность)
сами себя тешут сказками на ночь...
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Нагородили уйму дурных цифр. Я скажу короче. Что вырос рейтинг в 3 раза это точно. БЫЛ ПОЛ % СТАЛ 1,5 %.
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ноль нужно разделить на 100 учи арифметику
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а так же рейтинг Пети 99%, доверие к власти 98%, честность чиновников-депутатов выросла в сто тысяч раз, рост благосостояния населения и другие хорошие и добрые сказки..
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а в какой валюте измеряли? если в долларах, то все верно, все по курсу!)
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Гебельс пропаганда в зависти к соевой заказухе, так откровенно врать даже она себе не позволяла
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опитування проводилось серед діючих членів БПП й НФ...похибка становить не більше "рейтингу" НФ...
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треба ще сюди 3 горе-опозиційні партії дописати:
1) Ляшка, про члена партії якого фільми у Верховній Раді крутили під стукіт вил;
2) ВО "Батьківщину", коли один з її членів в Голованівську Кіровоградської області пару років тому сафарі на людей в лісі вчинив, а другий в Черкасах свої жінку вбив, про що в ЗМІ писалося;
3) Самопоміч, яка не здатна помогти навіть сама собі, чому свідчить гори сміття у Львові в недалекому минулому.
Всі 5 патртій якусь програму писали спільних дій в 2014 році - дописалися, що кожен другий в судах вирішує справи через взятки, в МВС кримінальні справи розслідуються вибірково, а на вулицях уже відкрито по людям стріляють - оце в нас досягнення!!!!!!,
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«Сдирание кожи с продажного судьи» - картина-диптих нидерландского художника Герарда Давида, закончена в 1498 году


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повесить такие картины в судах в каждом кабинете!)
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америкснские деньги - НА ВЕТЕР! вы бы еще опрос среди "судей" провели...
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У "розенблата" рівень довіри до "судів" взагалі виріс у 1000000 (один мільйон) разів. То може це його, "розенблатів" рівень довіри, так вплинув на загальну картину?
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поверю раз и во веки веков, но только после....

Рівень довіри українців до судів з 2015 року виріс у 3,2 раза, - опитування USAID - Цензор.НЕТ 9081
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чем ближе к віборам тем больше смешных новостей
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Хаха да скорее упало доверие, где они только такие опросы проводят.
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"И интереснее всего в этом вранье то,что оно- вранье от первого до последнего слова"...(с)
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после так возросшего доверия , я не удивлюсь публикация о том что трудовые коллективы обратились к Кондитеру с просьбой и поддержкой идти ему на его второе царствование Рівень довіри українців до судів з 2015 року виріс у 3,2 раза, - опитування USAID - Цензор.НЕТ 2634
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Картина называется "Суд Камбиса" написана художником Герардом Давидом в 1460 году специально для зала ратуши г.Брюгге, в котором проводились судебные заседания. Она основана на отрывке из Истории Геродота:

Сисамн был одним из царских судей. За то, что он, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать с него кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло кожей судьи. Камбис назначил судьей вместо судьи Сисамна , его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая он судит. На заднем плане картины сын назначенный новым судьёй на судейском кресле обтянутом кожей его отца.

Рівень довіри українців до судів з 2015 року виріс у 3,2 раза, - опитування USAID - Цензор.НЕТ 9148
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Покажите мне этих украинцев. Я хочу их видеть. Рівень довіри українців до судів з 2015 року виріс у 3,2 раза, - опитування USAID - Цензор.НЕТ 1193
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Идете в любой суд и ищете там людей в черных мантиях, вот это они и есть - те кто доверяют судам.
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Какое может быть доверие к нелегитимной судебной власти, которая не избирается?
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Реформы идут успешно,
суды,милиция с народом,
народ доверяет Пеци и его команде,
ЕС и НАТО ждут не дождутся нас...
А США вообще лучшие друзья и помощники.... и т.д.
И кто верит в эту галиматью?
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ну раз вся коцапня на этой теме-значит таки повысился .иначе чего бы ото им гаффкать?
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ну как всегда, гыг, гениально и потужно!!!
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Чем больше ложь,тем больше в неё верят..
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Статистика - самая большая ложь... нет у украинцев доверия к судам и власти вцелом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУровень доверия украинцев к судам с 2015 года вырос в 3,2 раза, - опрос USAID
 
 
 
 
 
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