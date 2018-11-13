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 В Таджикистане хотели взорвать российскую военную базу, арестованы 12 человек, - Радио "Свобода". ФОТО

Спецслужбы Таджикистана заявляют, что арестовали 12 человек, которые по заданию экстремистской группировки "Исламское государство" готовили взрыв в комендатуре 201-й российской военной базы в Душанбе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Отмечается, что группу мужчин задержали 4 ноября.

"Предводителем группы был какой-то Сухроб, житель города Вахдат. Известно, что он ранее находился в Кыргызстане и Иране, затем через турецкую территорию перебрался в Сирию, где воевал на стороне "ИГ", - сообщил источник в комитете по нацбезопасности Таджикистана.

Другие подробности пока неизвестны.

Между тем стало известно, что допрос предполагаемого лидера группы происходил недалеко от указанной военной базы. В распоряжении  издания оказалось фото предполагаемого допроса: на нем видно, как несколько сотрудников спецслужб в масках допрашивают арестованного.

В Таджикистане хотели взорвать российскую военную базу, арестованы 12 человек, - Радио Свобода 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Таджикистана, подозреваемый в торговле оружием и причастности к Исламскому государству задержан во Львовской области, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Очевидцами допроса стали местные жители.

"Арестованный говорил, что они собирались устроить взрыв в военной базе за то, что россияне в Сирии воюют против "ИГ", - рассказал один из очевидцев.

Напомним, военная операция России в Сирии началась в конце 2015 года. За месяц до этого Москва подписала с Дамаском соглашение о размещении российской авиационной группы на базе в сирийской провинции Латакия в районе аэродрома Хмеймим на бессрочный период и на безвозмездной основе. Там российские войска ведут бои, в том числе против "Исламского государства".

Источник: https://censor.net.ua/n3096546
 
   
 Топ комментарии
 
Трижды побежденный ИГИЛ все ближе к московитам, встречайте кацапы. У Таджикистані хотіли підірвати російську військову базу, заарештовано 12 осіб, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 5266
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Эх,жалко,что не получилось.Но пожелаем боевой и результативной ничьей обеим командам
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сподіваюся наступного разу вийде!Аллах акбар!
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Эх,жалко,что не получилось.Но пожелаем боевой и результативной ничьей обеим командам
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Просрали таджики свое счастье. Раз не сумели.
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сподіваюся наступного разу вийде!Аллах акбар!
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Трижды побежденный ИГИЛ все ближе к московитам, встречайте кацапы.
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если северные игиловцы подохнут с помощью южных никто плакать не будет, но желательно чтоб они взаимно обнулились
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Пусть это Даже фейк... Но тот, кто на себя наговаривает, рано или поздно то и схлопочет...ЗАПАСАЕМСЯ ПОПКОРНОМ.
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Не вірю! Який сенс висаджувати в повітря якусь задрипану комендатуру? Шуму багато, а шкоди нуль. Так що все це схоже більше на якусь чергову "многоходочку"..😕😕😕
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це шо стаття з расіянських смі, так тухло усе виклали в неї....!! особливо за расіянців, що воюють у Сирії проти ігіл, ну ваще жестко))
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расияни в сирии воюют против игил?серьезно? У Таджикистані хотіли підірвати російську військову базу, заарештовано 12 осіб, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 4817
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И всё-таки, до прихода в Сиррию русских - игиловцы контролировали около 70% Сирии и продолжали наступления ( несмотря на присутствие коалиции США ). А теперь ?
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Как же так , одним террористам не дали уничтожить других террористов непонятно ...😄
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Украинский след ещё не нашли?
думаю,что ждать не долго...😕😃
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Там и ИГ-следа нет. Все срежиссировано для внутреннего потребления роисянами.
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какой-то Сугроб, серьезно?? даже имя не могли настоящее выдумать
фейк явно из Маськвы
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Жаль, что не удалось. Надо продолжать святое дело. Аллах Акбар!
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ТаджикоБандеровцы совсем распоясались. У Таджикистані хотіли підірвати російську військову базу, заарештовано 12 осіб, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 7965

А впрочем МОЛОДЦЫ! У Таджикистані хотіли підірвати російську військову базу, заарештовано 12 осіб, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 10000
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А ЧЕГО АЖ В ТАДЖИКИСТАНЕ !? В МОСКВЕ КРУЧЕ !!! А ОТВЕТСВЕННОСТЬ ТА ЖЕ !)
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Кацапы сами создают альтернативную реальность, в которой они успешно воюют с ИГ, а ИГ безрезультатно им пытается отомстить. Сам пью, сам гуляю.

Не более.
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Я бы в заголовке написал "якобы хотели". Бо это роисянская версия событий, стопудово являющаяся очередным спектаклем.
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А вы версию Каширского шоссе, Волгодонска и Рязани рассмотреть не хотите? В 1905-м, после "Кровавого воскресенья, вспыхнула первая русская революция... После её подавления стали "уши вылезать"... Тогда многие умные люди говорили: "Невозможно понять две вещи: "Где граница в революционном обществе? Невозможно разобрать, где начинаются революционеры и кончается "царская охранка"... и наоборот...". Так и здесь - невозможно понять, где кончается ФСБ с ГРУ, и начинается ИГИЛ... И наоборот....
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажВ Таджикистане хотели взорвать российскую военную базу, арестованы 12 человек, - Радио "Свобода". ФОТО
 
 
 
 
 
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