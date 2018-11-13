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 Румыния не готова председательствовать в Совете ЕС с 1 января, - президент страны Йоханнис

Президент Румынии Йоханнис Клаус заявил, что его страна не готова председательствовать в Совете Европейского союза с 1 января.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Associated Press.

Йоганнис считает социал-демократическое правительство премьер-министра Виорики Денчиле некомпетентным и выступил за ее отставку.

По его словам, это "очень почетное" задание, вместе с которым на страну налагаются определенные обязательства.

"Я думаю, мы не готовы к нему", - заявил Йоганнис во время встречи с политиками в Бухаресте.

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Он настаивает, что существует "политическая необходимость замены правительства", которое он назвал "аварией румынской демократии".

Депутат Европарламента Виорика Денчиле стала во главе правительства Румынии в январе.

Источник: https://censor.net.ua/n3096543
 
 
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Нам би такого президента. Але совкоукраїнцям до нього, як до неба рачки.
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Прелставип себе, чтобы у нас какой-нибудь депутат заявил:
- Нельзя мне идти в ВР, потому что я буду красть, брать взятки, деньги выводить в офшоры, писать законы под себя, грабить и уничтожать эту страну. По другому я не смогу, так что, не голосуйте за меня, пожалуйста.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРумыния не готова председательствовать в Совете ЕС с 1 января, - президент страны Йоханнис
 
 
 
 
 
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