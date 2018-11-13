 Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип", - написал Климкин.
"В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!", - добавил глава МИД.
Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.
Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.
В то же время официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".
Насчет зассаных подъездов, то должен отметить, что в советском Киеве бесплатных сортиров было на два порядка больше, чем сейчас, причем в наше время в некоторые часы вообще почти нет работающих туалетов, т.е. после 21 00 и до 9 00.
Главное чтобы для реализации этого нам хватило патронов...
семейство изволит пребывать полтораста лет. Стоимость недвижимости - ноль...Производство-ноль...Одни
ларёчники...Образование-ноль...Медицина-ноль...Ибо те, кто мог предложить свои
руки и голову, успешно слиняли из "сектора Газа"...и бизнес и средний
класс. .Из 450 тысяч осталось менее 200 тысяч - и это далеко не успешные люди.Остались
"нетрудоспособные", дети, иждивенцы и люмпен, коего в Донбассе с
переизбытком. ГОРОД УМЕР.Уехавших успешно компенсирует
люмпен из деревень и ...и дорогие гости из рассии....Комплект-сумасшедшие
любители лампасов и медалек из консервов, нашисты, люмпен и
"отпускники"...пАребрик звучит чётко..Да, в наличии и истинно русские
буряты. Твой-мой непонимам... Так что ежели из Украины
доносится братский привет "шоб вы повыздыхАлы" - нечему
удивляться...Его ещё и мои внуки будут передавать…...Население Луганской
области столетиями создавалось из люмпена для шахт и пролетариев для
металлургической промышленности.... СТОЛЕТИЯМИ..Причём стаскивалось со всей
империи. Папа рассказывал, как в послевоенных шахтных посёлках на время
зарплаты вводилось чуть-ли не военное положение
...пьянки...мордобой...поножовщина.Несколько разбавила ситуацию
оборонка...Но с 90-х она умерла и разъехались-поумирали высококлассные
специалисты от инженеров до рабочих (инженеры за станками).Пролетариат никуда не
делся....попутно "передовому классу" партхозноменклатура Луганска
дула им в уши последние двадцать лет об их значимости в экономике...Кстати, вся
верхушка номенклатурного ворья сбежала к жидобандеровцам...от греха
подальше...Их место тут же заняло ворьё из среднего звена...Причём от
облисполкома до прокуратуры...Коммунальное ворьё осталось ВСЁ...
Так что тут
"европейством" не пахло отродясь...Это территория потомственных
шариков и швондеров... Пролетарии не имеют Родины и им нечего терять окромя
цепей...
Простые слова и заявле6ия, не подтверждённые никакими санкциями против оккупантов, проведших незаконные выборы на юридически территории Украины - все равно что салют вместо разбомбить .
Почему мы оплачиваем свет лугадонии - вот в чем вопрос. Понятно, что вопрос этот не к климкину. Климкин вообще постановочная фигура
Слова вообще- то правильные. И есть даже логическая цепочка - чем ближе к выборам, тем правильнее риторика климкина
Всё таки предлагает федерацию.
Или конфедерацию?
.
А тем временем в Москве особо не парятся какими-то сложными интригами -- главой т.н. ЛНР только что "избран", а точнее назначен товарищ Пасечник.
Никакой интриги.
Вот почему: он был назначен руководить там еще год назад, о чем я и писал в конце ноября 2017.
Вот, что я писал о нем ровно год назад в связи с делом Андрея Галущенко и торговле с ЛНР по линии СБУ-92 омбр-Пасечник.
#galuschenkogate
#галущенкогейт
https://www.facebook.com/aleksei.bobrovnikov/videos/pcb.10156241195849305/10156241229144305/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBofX_1WKHYi4I1tytmrFm5BaJ5glZuzFnUnkNGGn6mKmsPluljFpywaxziKlJRTrdJSWlLcfqDfKHF
Руцькие упоротые, им отступать некуда - позади разваленная Сибирь 😀😀😀