 Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип", - написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сами придумали, сами провели, сами и поздравляют", - Климкин о признании Кремлем "выборов" на оккупированном Донбассе

"В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!", - добавил глава МИД.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

В то же время официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".