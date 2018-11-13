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 Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину, - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что в конечном итоге в Украине будет "свободный украинский европейский Донбасс".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип", - написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сами придумали, сами провели, сами и поздравляют", - Климкин о признании Кремлем "выборов" на оккупированном Донбассе

"В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!", - добавил глава МИД.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

В то же время официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".

Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096542
 
   
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Не знаю, писал ли Беляев про коммунистический рай, а вот Ефремов сделал такую попытку и она весьма занимательна, хоть его личные понятия о счастье несколько отличаются от понятий большинства обывателей. Фантастика - попытка предвидеть отдаленные последствия научно-технического и социального прогресса, в этом жанре много солидных авторов пишут и никто их пока что не осуждал, т.к. это попытки озвучить конечные цели нынешнего развития и разобраться, к чему в идеале могут привести те или иные новации, стоит ли ими заниматься и каковы побочные эффекты могут быть. Ефремов попробовал сделать это в отношении коммунистического строительства и ничего плохого в том нет, а вот кто у нас, или в буржуазном мире вообще, написал про идеал буржуазного развития? Можем ли мы судить, хорош ли он и соотносится ли с тем, что получается сейчас? Вот вы можете написать, что в идеале должно быть в Украине хотя бы через 50 лет и что из ныне происходящего должно к тому привести?
Насчет зассаных подъездов, то должен отметить, что в советском Киеве бесплатных сортиров было на два порядка больше, чем сейчас, причем в наше время в некоторые часы вообще почти нет работающих туалетов, т.е. после 21 00 и до 9 00.
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В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс

Главное чтобы для реализации этого нам хватило патронов...
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… О Луганске, в коем наше
семейство изволит пребывать полтораста лет. Стоимость недвижимости - ноль...Производство-ноль...Одни
ларёчники...Образование-ноль...Медицина-ноль...Ибо те, кто мог предложить свои
руки и голову, успешно слиняли из "сектора Газа"...и бизнес и средний
класс. .Из 450 тысяч осталось менее 200 тысяч - и это далеко не успешные люди.Остались
"нетрудоспособные", дети, иждивенцы и люмпен, коего в Донбассе с
переизбытком. ГОРОД УМЕР.Уехавших успешно компенсирует
люмпен из деревень и ...и дорогие гости из рассии....Комплект-сумасшедшие
любители лампасов и медалек из консервов, нашисты, люмпен и
"отпускники"...пАребрик звучит чётко..Да, в наличии и истинно русские
буряты. Твой-мой непонимам... Так что ежели из Украины
доносится братский привет "шоб вы повыздыхАлы" - нечему
удивляться...Его ещё и мои внуки будут передавать…...Население Луганской
области столетиями создавалось из люмпена для шахт и пролетариев для
металлургической промышленности.... СТОЛЕТИЯМИ..Причём стаскивалось со всей
империи. Папа рассказывал, как в послевоенных шахтных посёлках на время
зарплаты вводилось чуть-ли не военное положение
...пьянки...мордобой...поножовщина.Несколько разбавила ситуацию
оборонка...Но с 90-х она умерла и разъехались-поумирали высококлассные
специалисты от инженеров до рабочих (инженеры за станками).Пролетариат никуда не
делся....попутно "передовому классу" партхозноменклатура Луганска
дула им в уши последние двадцать лет об их значимости в экономике...Кстати, вся
верхушка номенклатурного ворья сбежала к жидобандеровцам...от греха
подальше...Их место тут же заняло ворьё из среднего звена...Причём от
облисполкома до прокуратуры...Коммунальное ворьё осталось ВСЁ...

Так что тут
"европейством" не пахло отродясь...Это территория потомственных
шариков и швондеров... Пролетарии не имеют Родины и им нечего терять окромя
цепей...
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Если поставтиь дело таким образом,что жизнь донбасят улучшится хотя бы на 50 %,то вернуть их Украине будет совсем не сложно. И не дорого. - При их зарплатах в 3-5 тыщ сраных рублей. Устранить верхушку которая их сдерживает и - Велком )))
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Кто не замаран в убийствах и пытках, давно сбежали, остальным нихрена ни велком, оно тебе надо, устраивать геноцид.
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У тебя ошибочные данные. Там полно недовольных. С самого начала. Виновных - судить.
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Игорь, у меня данные от обычных дончан, которые оттуда сбежали и живут здесь. Все, что они хотят, это сутки для мести, даже бывшее имущество их интересует меньше, и готовятся соответственно. Ты пишешь как оно должно быть на бумаге, я просто добавляю овраги. Вот ты станешь между сыном у которого убили отца и убийцей?
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Это уже вопрос другой )) - Ты же сам за шоколадников топишь,частенько. Украина должна становится во всех направлениях. Иначе дел не будет.
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Не за шоколадников, я во внутренней политике нейтрален, я поддерживаю некоторые решения пороха во внешней и категорически против его кадровой политики кумовства.
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Так не бывает. Либо человек делает дело, либо делает проблемы. - Сам же не доволен судами. А кто этими судами еще должен заниматься ? Сантехник или дворник ?
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Сто процентов с тобой согласен. Мне нахер не упал там мой дом уже. Хочу вернуться и с десятка полтора насекомых,,Шмелей,,и ,,Мух,,некоторым падлам запустить в окно.ночью. Желательно что-бы и ихние выводки в это время дома были. У меня с той стороны двоюродный брательник в жопучленцах ходит,а с этой сын 2 года уже на передке под Донецком.Обещал отрезать дяде голову при встрече..Я полностью поддерживаю его желание. Даже могу помочь. Подержу,что-бы удобнее резать было.падле голову,
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"Не буває погано без добра " . Крим і Дамбас разом з дамбасітами варто було відділити від України на кілька виборів , щоб Бойки і інша українофобська нечисть не сиділа в ВР . Пьодрища вони вибрали для всієї України під лозунгом ;" Хоть і бандіт , но свой " .
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Странно, а раньше климкин, вернее, порошенко ртом климкина , : говорил совсем другое. Тамженашилюди уже не в тренде шо ли?
Простые слова и заявле6ия, не подтверждённые никакими санкциями против оккупантов, проведших незаконные выборы на юридически территории Украины - все равно что салют вместо разбомбить .
Почему мы оплачиваем свет лугадонии - вот в чем вопрос. Понятно, что вопрос этот не к климкину. Климкин вообще постановочная фигура
Слова вообще- то правильные. И есть даже логическая цепочка - чем ближе к выборам, тем правильнее риторика климкина
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Проходи мимо, у тебя дом на дрова разбирают.
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Чем ближе выборы, тем больше будут черпать идей для пиара из коментариев Цензора, это называется "мониторинг общественного мнения". Обычная практика пост-совковых политиков.
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свободный украинский европейский Донбасс
Окупований Донбас як російська колонія не може бути штучно вживлений у цивілізовану й демократичну Україну, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3142
Всё таки предлагает федерацию.
Или конфедерацию?
.
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Aleksei Bobrovnikov

А тем временем в Москве особо не парятся какими-то сложными интригами -- главой т.н. ЛНР только что "избран", а точнее назначен товарищ Пасечник.
Никакой интриги.
Вот почему: он был назначен руководить там еще год назад, о чем я и писал в конце ноября 2017.
Вот, что я писал о нем ровно год назад в связи с делом Андрея Галущенко и торговле с ЛНР по линии СБУ-92 омбр-Пасечник.
#galuschenkogate
#галущенкогейт

https://www.facebook.com/aleksei.bobrovnikov/videos/pcb.10156241195849305/10156241229144305/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBofX_1WKHYi4I1tytmrFm5BaJ5glZuzFnUnkNGGn6mKmsPluljFpywaxziKlJRTrdJSWlLcfqDfKHF
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Кстати у нас есть посол в Венгрии , который молчит , что 25 ноября в Будапеште концерт руцькой Березки. А могли бы и Флэш Моб и напомнить венграм, кто убивает на Донбассе
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А потом эта " во поле Березка " попрется со своей " мирной агиткой" по всем столицам ЕС. И флаги ДНР в зале будут .
Руцькие упоротые, им отступать некуда - позади разваленная Сибирь 😀😀😀
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Правильно говорит! Обезьяны должны жить о обезьяннике! Вот только, нам кормить их не нужно.
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Докажіть мені що Україна зараз демократична та цивілізована країна , я цього не бачу. Про те як влада відноситься до простих дюдей можна зробити висновок , що для влади прості люди - бидло та раби , а пенсіонери то взагалі непотріб .
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Клімкін каже правильно, хоч до рани прикладуй. Але те, що його призначив Шпигун і те, що він - фактично росіянин, а всі його родичі десь у Москві сидять - не полишає свідомість.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину, - Климкин
 
 
 
 
 
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