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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
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 Евросоюз призвал РФ немедленно прекратить подпитывать конфликт на Донбассе

Евросоюз глубоко обеспокоен присутствием российского военного оборудования и личного состава в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией боевики на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении, сделанном делегацией ЕС во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в понедельник, 12 ноября.

"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить подпитывание конфликта путем оказания финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, и мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского военного оборудования и личного состава в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - говорится в заявлении.

Отмечается, что продолжительность экономических санкций ЕС против России связана с полным выполнением Минских договоренностей.

Во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, посвященного фейковым "выборам" на оккупированной части Донбасса 11 ноября, делегация ЕС подчеркнула, что Евросоюз решительно осуждает их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании Постоянного совета ОБСЕ 40 делегаций осудили фейковые "выборы" на оккупированной части Донбасса

"Так называемые "выборы" являются еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства, Минских соглашений, и мы считаем их бесполезными и не имеющими никакой юридической силы", - отмечается в заявлении.

Делегация ЕС напомнила, что Минскими договоренностями предусматривается проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в рамках украинского законодательства и после установления надлежащих безопасности условий, в соответствии со стандартами ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3096540
 
   
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Нажаль стара новина за 7 вересня 1917 року... А так - згоден , в цій новині прекрасно все !
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Россия молчит когда гибнут ее граждане. Как воды в рот набрала. Церковь российская подлая, забыла своих христиан, нет дела до них, только золотой телец на уме. Безразличные! Гнусные язычники.
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РАБссия без войны,что Будулай без Кобылы.
уРодион Газманов получил боевую цацку от Плешивого Педофила за участие в Сирийском Котле Трампа..А пацаны РАБссии в окопах гниют за эту цацку.Спел Крысам Путлера песенку про Эскадрон ипанутых ИХТАМНЕТОВ и получил награду ХЕРоя Євросоюз закликав РФ негайно припинити підживлювати конфлікт на Донбасі - Цензор.НЕТ 9718
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Украина сообщает о своих погибших на Донбассе и вообще всегда честно говорит о своих павших. Но посмотрим на Россию. Здесь в Рашке все молчком. Вот это говорит о том, что в стране Россия мораль пала очень низко. А где же Церковь? Почему российская православная Церковь молчит? Как воды в рот набрала! Это что умирают люди а им безращлично. Вот это подло! Значит гибнут в России язычники. Значит умирают безликие никому не нужные люди. Где же христианская совесть у РПЦ? Пропили, проворовали совесть барыги из РПЦ!!
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В Ростове на -Дону нашли кладбище ИХТАМНЕТОВ РАБссии,В Колпино под Питером тоже самое,массовоые захоронения по всей РАБссии есть,уже все вычислили...но стадо баранов упорно ивердят Нас там нет и никогда не было... Євросоюз закликав РФ негайно припинити підживлювати конфлікт на Донбасі - Цензор.НЕТ 7784 Євросоюз закликав РФ негайно припинити підживлювати конфлікт на Донбасі - Цензор.НЕТ 7784
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз призвал РФ немедленно прекратить подпитывать конфликт на Донбассе
 
 
 
 
 
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