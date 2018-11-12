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 Украинская команда завоевала четыре медали на международной олимпиаде по астрономии в Китае, - МОН

Команда украинских учеников и выпускников школ получила две серебряные и две бронзовые награды на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая завершилась 11 ноября в Пекине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования, всего за победу боролись около 200 участников из 39 стран мира.

Ученики и студенты доказывали знания по профильным дисциплинам в нескольких турах: теоретический, практический, наблюдение за звездным небом и командный.

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По результатам соревнований участники украинской сборной завоевали такие медали:

  • серебро - Иван Ридкокаша, выпускник КЗ "Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области";
  • серебро - Назарий Фортуна, выпускник Львовского физико-математического лицея-интерната Львовского национального университета им. Ивана Франко;
  • бронза - Павел Гилей, ученик 11 класса Львовского физико-математического лицея-интерната Львовского национального университета им. Ивана Франко;
  • бронза - Максим Рябоконь, выпускник Лицея № 142 г. Киев.

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Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA) проходит ежегодно. Страна-участник представляет одну команду (не более 5 учеников или студентов). Победители олимпиады определяются в индивидуальном первенстве и награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также отмечаются похвальными грамотами и призами в отдельных номинациях, которые устанавливает страна-хозяйка олимпиады.

Источник: https://censor.net.ua/n3096533
 
   
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Питання чи будуть вони майбутнім України, залишається відкритим...
І я їх не засуджую, якщо переїдуть до іншої країни...
І щирі вітання діткам )
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Это не они собрали мощный телескоп, который китайцы не могут запустить. Українська команда завоювала чотири медалі на міжнародній олімпіаді з астрономії у Китаї, - МОН - Цензор.НЕТ 8718
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астрономии надо больше в программу! астрономия - намного лучше чем сраное О.Х.Е.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинская команда завоевала четыре медали на международной олимпиаде по астрономии в Китае, - МОН
 
 
 
 
 
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