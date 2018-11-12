 Украинская команда завоевала четыре медали на международной олимпиаде по астрономии в Китае, - МОН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования, всего за победу боролись около 200 участников из 39 стран мира.

Ученики и студенты доказывали знания по профильным дисциплинам в нескольких турах: теоретический, практический, наблюдение за звездным небом и командный.

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По результатам соревнований участники украинской сборной завоевали такие медали:

серебро - Иван Ридкокаша, выпускник КЗ "Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области";

серебро - Назарий Фортуна, выпускник Львовского физико-математического лицея-интерната Львовского национального университета им. Ивана Франко;

бронза - Павел Гилей, ученик 11 класса Львовского физико-математического лицея-интерната Львовского национального университета им. Ивана Франко;

бронза - Максим Рябоконь, выпускник Лицея № 142 г. Киев.

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Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA) проходит ежегодно. Страна-участник представляет одну команду (не более 5 учеников или студентов). Победители олимпиады определяются в индивидуальном первенстве и награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также отмечаются похвальными грамотами и призами в отдельных номинациях, которые устанавливает страна-хозяйка олимпиады.