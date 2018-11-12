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 Беспилотники ОБСЕ дважды были обстреляны на Донбассе из стрелкового оружия

На Донбассе два беспилотных летательных аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел из стрелкового оружия.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Кадиевке и Новотошковском два беспилотных летательных мини-аппарата Специальной мониторинговой миссии попали под огонь из стрелкового оружия", - заявили наблюдатели.

"10 ноября, совершая полет беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) СММ над объектом военного типа вблизи населенного пункта Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска), примерно в 2 км к юго-востоку от позиции патруля миссии, наблюдатели слышали ориентировочно 20 выстрелов и очередей из стрелкового оружия, которые, по оценке, были осуществлены по мини-БПЛА", - говорится в отчете ОБСЕ.

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11 ноября, совершая полет мини-БПЛА на высоте 120 м у населенного пункта Новотошковское (подконтрольный правительству, 53 км к западу от Луганска), ориентировочно 50 м к юго-востоку от позиции патруля СММ, наблюдатели слышали выстрел из стрелкового оружия, совершенный из района в 30-50 м к юго-западу, по оценке, по БПЛА", - говорится в отчете.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096531
 
 
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надо было ракетой долбануть по тварям фсбшным
Беспилотники ОБСЕ дважды были обстреляны на Донбассе из стрелкового оружия - Цензор.НЕТ 9280
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Это фото не фэйк? Я думаю что такую форму можно и сфабриковать. А девушка явно словянской внешности.
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Аргументируй. Такой внешности девушки и в рф, и в Беларуси,и в Украине,и в Чехии и т.д.
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Це східна дівчина, яка має риси обличчя калмиків, тюрків, але не слов'ян.
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Для вас "корреспондент" прокурор?
ПС. Я не Вася
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Тобі ж там ЯСНО написали. Що ще не зрозуміло?
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Наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Ольга Скриповская надела георгиевскую ленточку во время празднования 9 мая в молдавском городе Бельцы в 2010 году. В это время в Украине эта символика тоже была общепризнанной. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.
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То шахтарі так від нудьги розважаються, Україну накормили, самі ситі, вдіті, що їм ще робити, як не по безпілотникам стріляти.
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MAЛOЛETHИE 3OMБИ ИMПEPATOPA

https://www.youtube.com/watch?v=JdfO2-N7IbM
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Де Ваша совість? Цей жах не можна дивитися!
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