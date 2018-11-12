 Беспилотники ОБСЕ дважды были обстреляны на Донбассе из стрелкового оружия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В Кадиевке и Новотошковском два беспилотных летательных мини-аппарата Специальной мониторинговой миссии попали под огонь из стрелкового оружия", - заявили наблюдатели.
"10 ноября, совершая полет беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) СММ над объектом военного типа вблизи населенного пункта Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска), примерно в 2 км к юго-востоку от позиции патруля миссии, наблюдатели слышали ориентировочно 20 выстрелов и очередей из стрелкового оружия, которые, по оценке, были осуществлены по мини-БПЛА", - говорится в отчете ОБСЕ.
11 ноября, совершая полет мини-БПЛА на высоте 120 м у населенного пункта Новотошковское (подконтрольный правительству, 53 км к западу от Луганска), ориентировочно 50 м к юго-востоку от позиции патруля СММ, наблюдатели слышали выстрел из стрелкового оружия, совершенный из района в 30-50 м к юго-западу, по оценке, по БПЛА", - говорится в отчете.
http://ua-today.com/news-from-ukraine/114530/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3/
https://korrespondent.net/ukraine/3826562-v-obse-opravdalys-za-noshenye-heorhyevskoi-lenty
ПС. Я не Вася
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Наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Ольга Скриповская надела георгиевскую ленточку во время празднования 9 мая в молдавском городе Бельцы в 2010 году. В это время в Украине эта символика тоже была общепризнанной. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.
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https://www.youtube.com/watch?v=JdfO2-N7IbM