 Мы возьмем справедливость в свои руки, если коррупционная схема главы ФГИУ Трубарова продолжит свое существование, - Билецкий

В интервью Цензор.НЕТ он объяснил, как политсила планирует действовать дальше.

"Мы эту историю оставлять не будем. На эту минуту мы действуем в законном юридическом поле, но мы уже зарегистрировали предложение к Гройсману - отменить это абсолютно незаконное постановление. Он это может делать на уровне премьер-министра. Если не услышат так - поверьте, мы уже давно способны достучаться до высоких кабинетов и убеждать в том, чтобы нас, украинцев, все же услышали и сделали то, что мы требуем", - подчеркнул политик.

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По данным Билецкого, Трубаров создал три подставные фирмы, которые за каждую транзакцию по сделкам оценки имущества и других услуг берут 510 гривен. Причем для получения большинства документов приходится оплачивать дважды. Эта коррупционная схема создана приказом Фонда госимущества.

"Это классический "развод" любых мошенников. Человек каждый день с этим встречается, и это большая сумма денег, но не фантастическая, - поэтому у большинства людей это не вызывает противодействия. Но это просто, как на ровном месте залезть в карман к каждому человеку! И самое смешное, что это объяснили тяжелым состоянием государства! Ну, ок. Но там вообще ни копейки в бюджет не идет. Эти конторы только оплатят налоги - и все. Это коррупционная схема на сотни миллионов гривен", - уточнил лидер "Нацкорпуса".

Он отметил, что если после знакомства с ситуацией Кабмина схема продолжит свое существование, "мы будем проводить политическую кампанию, которая заставит их эту историю убрать".

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"Я вам скажу вещь, которая не популярна, но аксиоматична. Государство действительно имеет монополию на насилие. Оно эту монополию объясняет принципом справедливости. И действительно, если государство более или менее справедливое, как Швейцария или США, то оно имеет право на насилие, и никто не может никоим образом нарушать. Это факт. Но если государство исходит из совершенно других принципов - люди имеют стопроцентное право брать справедливость в свои руки", - сообщил Билецкий.

Как пример он привел последнее блокирование Верховной Рады: "Мы показали ролик, где президент говорит: мы предоставим гражданство всем, кто воевал за Украину в течение года. Это он говорил в 2015-м, а на дворе уже - 2018-й".

В тоже время, по словам лидера "Нацкорпуса", люди, которые ведут и контролируют эту коррупционную схему, на контакт не выходили.

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"Единственный посыл с той стороны - они объявили о закрытии отеля "Казацкий дом". Не того, что на Майдане, а того, откуда первые добровольцы батальона "Азов" отправлялись на фронт. Там сейчас такой волонтерский хаб, литературный клуб, библиотека, спортивные кружки. Они прислали туда комиссию Фонда госимущества, чтобы проверить его деятельность. То есть они пытаются пугать. Но я думаю, что они этим вызывают исключительно на свои коррупционные головы беду, а никак не мешают работе волонтеров, которые там сейчас находятся", - подчеркнул Билецкий.

Напомним, 25 октября внефракционный народный депутат, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что Фонд госимущества Украины в ответ на его информацию о махинациях с доступом к госреестру для оценки недвижимого имущества, направил внеплановую проверку деятельности хаба "Казацкий дом".

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