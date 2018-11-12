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Все про:акция (1829) Билецкий (80) Национальный корпус (117) Трубаров (10)

 Мы возьмем справедливость в свои руки, если коррупционная схема главы ФГИУ Трубарова продолжит свое существование, - Билецкий

Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий написал несколько депутатских запросов относительно деятельности Фонда государственного имущества и его главы Виталия Трубарова.

В интервью Цензор.НЕТ он объяснил, как политсила планирует действовать дальше.

"Мы эту историю оставлять не будем. На эту минуту мы действуем в законном юридическом поле, но мы уже зарегистрировали предложение к Гройсману - отменить это абсолютно незаконное постановление. Он это может делать на уровне премьер-министра. Если не услышат так - поверьте, мы уже давно способны достучаться до высоких кабинетов и убеждать в том, чтобы нас, украинцев, все же услышали и сделали то, что мы требуем", - подчеркнул политик.

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По данным Билецкого, Трубаров создал три подставные фирмы, которые за каждую транзакцию по сделкам оценки имущества и других услуг берут 510 гривен. Причем для получения большинства документов приходится оплачивать дважды. Эта коррупционная схема создана приказом Фонда госимущества.

"Это классический "развод" любых мошенников. Человек каждый день с этим встречается, и это большая сумма денег, но не фантастическая, - поэтому у большинства людей это не вызывает противодействия. Но это просто, как на ровном месте залезть в карман к каждому человеку! И самое смешное, что это объяснили тяжелым состоянием государства! Ну, ок. Но там вообще ни копейки в бюджет не идет. Эти конторы только оплатят налоги - и все. Это коррупционная схема на сотни миллионов гривен", - уточнил лидер "Нацкорпуса".

Он отметил, что если после знакомства с ситуацией Кабмина схема продолжит свое существование, "мы будем проводить политическую кампанию, которая заставит их эту историю убрать".

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"Я вам скажу вещь, которая не популярна, но аксиоматична. Государство действительно имеет монополию на насилие. Оно эту монополию объясняет принципом справедливости. И действительно, если государство более или менее справедливое, как Швейцария или США, то оно имеет право на насилие, и никто не может никоим образом нарушать. Это факт. Но если государство исходит из совершенно других принципов - люди имеют стопроцентное право брать справедливость в свои руки", - сообщил Билецкий.

Как пример он привел последнее блокирование Верховной Рады: "Мы показали ролик, где президент говорит: мы предоставим гражданство всем, кто воевал за Украину в течение года. Это он говорил в 2015-м, а на дворе уже - 2018-й".

В тоже время, по словам лидера "Нацкорпуса", люди, которые ведут и контролируют эту коррупционную схему, на контакт не выходили.

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"Единственный посыл с той стороны - они объявили о закрытии отеля "Казацкий дом". Не того, что на Майдане, а того, откуда первые добровольцы батальона "Азов" отправлялись на фронт. Там сейчас такой волонтерский хаб, литературный клуб, библиотека, спортивные кружки. Они прислали туда комиссию Фонда госимущества, чтобы проверить его деятельность. То есть они пытаются пугать. Но я думаю, что они этим вызывают исключительно на свои коррупционные головы беду, а никак не мешают работе волонтеров, которые там сейчас находятся", - подчеркнул Билецкий.

Напомним, 25 октября внефракционный народный депутат, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что Фонд госимущества Украины в ответ на его информацию о махинациях с доступом к госреестру для оценки недвижимого имущества, направил внеплановую проверку деятельности хаба "Казацкий дом".

Читайте полное интервью: Андрій Білецький: "Дедлайн для висунення єдиного кандидата від націоналістів – грудень 2018-го"

Источник: https://censor.net.ua/n3096530
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
18 ноября вроде Майдан готовится, пора показать зубы этой соевой банде, а то они уже совсем оборзели.
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Треба запитувати: "Ти якщо будеш, то на чиєму боці", а не "ти будеш"?
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и не смей призывать, 18. ноября днюха Латвии, как не как 100-летие
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А каким боком Норвегия до Латвии относится.
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творог употребляй, выдно появились у тебя дырки в голове или провалы в памяти
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А от який сир, про це історія замовчує.
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Для вас Майдан, це як "добрий день".
Якщо Ви забули, то я вам нагадаю, на Майдані загинула "Небесна сотня".
Якщо, хтось планує протистояння з "владою", то дане рішення повинно бути виваженне і він повинен взяти на себе відповідальність за все те, що буде відбуватись.
Так, ця "влада" доконала вже кожного українця, але до виборів залишилось не так вже й багато, де ті хто планує Майдан, були рік чи два назад, чому саме на передодні виборів?
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Тогда еще народ не был готов, а сейчас украинцев довели до точки кипения.
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Дай Бог, щоб це була правда, а не знову використали народ, для своїх вподобань.
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А ты видел где-то процветающий народ который за это процветание не пролил кровь? Назови мне такой или больше не вспоминай за погибших на Майдане.
Небесная Сотня погибла за Украину и за её народ, а не просто так.
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А Ви назвіть мені хоча б одне "процвітання", за останні пять років після Майдану.
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Который по счету? Ти то сам будешь, смешной? Или за клавой майданить будешь?
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"Но если государство исходит из совершенно других принципов - люди имеют стопроцентное право брать справедливость в свои руки"
підтримую Мы возьмем справедливость в свои руки, если коррупционная схема главы ФГИУ Трубарова продолжит свое существование, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3359
злочинну рошенівську зграю треба прибрати
вони не діють на користь українського народу, а лише дбають про власну кишеню
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Дэн Ионеску составил список эпитетов о Чаушеску, использовавшихся писателями. Среди них были «Архитектор», «Небесное тело», «Демиург», «Ель», «Гений», «Светский бог», «Чудо», «Утренняя звезда», «Навигатор», «Прекрасный принц», «Святой», «Спаситель», «Солнце», «Титан» и «Провидец»......

Вспомнилось почему-то.
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Ну что это, как не угроза переворота? Мы возьмем справедливость в свои руки, если коррупционная схема главы ФГИУ Трубарова продолжит свое существование, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3515 Андрюха, АСТАНОВИСЬ! Мы возьмем справедливость в свои руки, если коррупционная схема главы ФГИУ Трубарова продолжит свое существование, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3515
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У меня складывается такое впечатление что барыги уже сами нам удивляются и для прикола дальше нам поднимают цены, что бы с нас посмеяться на досуге.
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"бариги" витягують з нас останні кошти, щоб перед виборами роздати гречку, яку куплять за наші з вами ж кошти.
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Закликаю всіх хазяйновитих українців взяти гречку у яценюків і проголосувати ... за українських націоналістів. Це справжній облом самозакоханним придуркам - ні гречки, ні влади... Ми візьмемо справедливість у свої руки, якщо корупційна схема глави ФДМУ Трубарова продовжить своє існування, - Білецький - Цензор.НЕТ 5203
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Та ты шо! Абсолютних придурков еще себе на шею на садили. Экспериментируй на своей.
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Так возьми в свои руки, только начинать то только с головы.
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В чужих руках він завжди "грубший")))
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Ясное дело, что если государство не идеальное, то его имеет право заменить любая банда, а экспертизу несовершенства тоже Богом уполномочена делать любая банда.
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Мля ..ця "влада" доконала вже кожного українця... Ми візьмемо справедливість у свої руки, якщо корупційна схема глави ФДМУ Трубарова продовжить своє існування, - Білецький - Цензор.НЕТ 1048
А хто цю злачиннну владу 27 років обирає.. Ми візьмемо справедливість у свої руки, якщо корупційна схема глави ФДМУ Трубарова продовжить своє існування, - Білецький - Цензор.НЕТ 8463
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Українці обрали з переляку собі шпигуна у лідери, а тепер з круглими очима шарахаються в різні боки. Але то все пусте. Головне, що у всьому юлькавинуватая, і відразу стає легше...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы возьмем справедливость в свои руки, если коррупционная схема главы ФГИУ Трубарова продолжит свое существование, - Билецкий
 
 
 
 
 
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