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 Политика Украины, За рубежом
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 В ООН считают фейковые "выборы" на Донбассе нарушением конституции Украины и Минских соглашений

Фейковые "выборы" на оккупированной части Донбасса нарушают Минские договоренности и конституцию Украины.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Имплементация Минских договоренностей, которые были одобрены Советом безопасности, являются основой для мирного решения конфликта на востоке Украины", - отметил представитель ООН.

Он напомнил, что заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмери Дикарло 30 октября выступила в СБ ООН и подчеркнула, что вопросы выборов, зафиксированные в Минских договоренностях как часть всеобъемлющего пакета действий, обсуждаются в рамках существующих международных переговорных механизмов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сами придумали, сами провели, сами и поздравляют", - Климкин о признании Кремлем "выборов" на оккупированном Донбассе

"Любые шаги, которые выходят за рамки украинской Конституции и законодательства, будут противоречить Минским договоренностям. Мы призываем все стороны воздержаться от любых односторонних действий, которые могут углубить раскол и отдалиться от Минских договоренностей", - подчеркнул официальный представитель ООН.

Напомним, оккупанты оганизовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096528
 
   
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Углубить раскол.

О каком расколе речь идет?
Раша от ООН откалывается или наоборот?
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Кацапня, запасайтесь вазелином - он у вас скоро будет НУ ОЧЕНЬ дорог-ОЙ - ОЙ... В ООН вважають фейкові "вибори" на Донбасі порушенням конституції України й Мінських угод - Цензор.НЕТ 6609

Штаты вам готовят охеренный сюр-прайз...
В ООН вважають фейкові "вибори" на Донбасі порушенням конституції України й Мінських угод - Цензор.НЕТ 6186
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Чубайс: Через какое-то время Россия начнет отставать от Казахстана

https://charter97.org/ru/news/2018/11/12/312573/
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«Крымская стратегия» Кремля на переговорах с Киевом и Западом зиждется на двух абсолютно ложных установках. Во-первых, она основана на уверенности российских властей, что они смогут «пересидеть» европейских и американских политиков, которые отвергают факт аннексии. В Москве полагают, что если им не удалось навязать свою линию администрации президента Барака Обамы, значит «компромисс» возможен с командой действующего президента США Дональда Трампа. Если и этот вариант себя не оправдает, то Кремль будет ждать следующих выборов в Америке. Российские власти рассчитывают, что Запад рано или поздно «устанет» от Украины и закроет глаза на захват Крыма.

Российские власти рассчитывают, что Запад рано или поздно «устанет» от Украины и закроет глаза на захват Крыма
В Евросоюзе Москва открыто поддерживает правых и левых популистов, рассчитывая, что они укрепятся в парламентах и правительствах Франции, Германии, Италии и других государствах-членах ЕС. Российскую власть нисколько не смущает тот факт, что политические маргиналы не могут набрать в Европе критическую политическую массу. Погоду в Брюсселе делают «традиционные» партии, которые отвергают аннексию украинского полуострова.

До аннексии Крыма Владимир Путин относительно успешно манипулировал европейскими элитами, навязывая им сомнительные компромиссы по политическим и экономическим вопросам. Апогеем такой политики стало российское вторжение в Грузию - на территории Южной Осетии и Абхазии летом 2008 года. Кремль при участии президента Франции Николя Саркози смог навязать руководству Грузии «мирный план», написанный под диктовку Москвы. Его реализация привела к тому, что российский оккупационный контингент легализовали под видом «миротворцев», которые якобы сдерживают осетинских и абхазских «повстанцев».

Во-вторых, Кремль и российская пропаганда с подачи «агрессивных интеллектуалов», начиная с развала СССР, убеждали себя в том, что украинцы якобы «не способны» построить собственное государство; а нынешняя независимая Украина - «историческое недоразумение». Соответственно, с точки зрения Москвы, у украинского общества и элиты напрочь отсутствует государственное мышление. Кремлевские стратеги воспринимают украинцев этакими танцующими и поющими «малороссами», которых легко можно обвести вокруг пальца. Например, предложив «обменять» аннексированный Крым на как бы мирный план по Донбассу.

Ирония ситуации в том, что агрессия Кремля против нашей страны форсировала процесс формирования украинской политической нации. Весной-летом 2014 года, благодаря героизму добровольцев и волонтеров, стало очевидно, что в стране начался совершенно новый этап национальной консолидации. Российская верхушка пытается игнорировать эти факты. Им кажется, что «глупые» украинцы сначала «разменяют» Крым, потом дадут «автономию» Донбассу, откажутся от интеграции в НАТО и ЕС, вернувшись в колониальную зависимость от Москвы.
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К сожалению, мордва , или как они себя называют "россияне", рассматривают Минские соглашения именно как бумагу которая годится только для туалетного использования..."Соглашения с русскими не стоят даже той бумаги на которой они написаны." О.Бисмарк...С течением времени ничего не изменилось... В ООН вважають фейкові "вибори" на Донбасі порушенням конституції України й Мінських угод - Цензор.НЕТ 2232
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а само существование ОРДЛО не является нарушением конституции Украины?...
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навіть за електрику та газ в ОРДЛО платять українці на вільній території .
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Официальное заявление госдепа США: "Мы будем затягивать санкционную удавку на шее России все туже и туже, пока она не уползет с Донбасса и Крыма". А Дядя Сэм как мы знаем слов на ветер не бросает. Кароч будут душить до победного конца. R.I.P. 👍🏻👍🏻👍🏻
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ООН считают фейковые "выборы" на Донбассе нарушением конституции Украины и Минских соглашений
 
 
 
 
 
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