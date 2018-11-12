 В ООН считают фейковые "выборы" на Донбассе нарушением конституции Украины и Минских соглашений

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Имплементация Минских договоренностей, которые были одобрены Советом безопасности, являются основой для мирного решения конфликта на востоке Украины", - отметил представитель ООН.

Он напомнил, что заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмери Дикарло 30 октября выступила в СБ ООН и подчеркнула, что вопросы выборов, зафиксированные в Минских договоренностях как часть всеобъемлющего пакета действий, обсуждаются в рамках существующих международных переговорных механизмов.

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"Любые шаги, которые выходят за рамки украинской Конституции и законодательства, будут противоречить Минским договоренностям. Мы призываем все стороны воздержаться от любых односторонних действий, которые могут углубить раскол и отдалиться от Минских договоренностей", - подчеркнул официальный представитель ООН.

Напомним, оккупанты оганизовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

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