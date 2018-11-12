 В ООН считают фейковые "выборы" на Донбассе нарушением конституции Украины и Минских соглашений

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Имплементация Минских договоренностей, которые были одобрены Советом безопасности, являются основой для мирного решения конфликта на востоке Украины", - отметил представитель ООН.
Он напомнил, что заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмери Дикарло 30 октября выступила в СБ ООН и подчеркнула, что вопросы выборов, зафиксированные в Минских договоренностях как часть всеобъемлющего пакета действий, обсуждаются в рамках существующих международных переговорных механизмов.
"Любые шаги, которые выходят за рамки украинской Конституции и законодательства, будут противоречить Минским договоренностям. Мы призываем все стороны воздержаться от любых односторонних действий, которые могут углубить раскол и отдалиться от Минских договоренностей", - подчеркнул официальный представитель ООН.
Напомним, оккупанты оганизовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.
Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.
О каком расколе речь идет?
Раша от ООН откалывается или наоборот?
Штаты вам готовят охеренный сюр-прайз...
https://charter97.org/ru/news/2018/11/12/312573/
Российские власти рассчитывают, что Запад рано или поздно «устанет» от Украины и закроет глаза на захват Крыма
В Евросоюзе Москва открыто поддерживает правых и левых популистов, рассчитывая, что они укрепятся в парламентах и правительствах Франции, Германии, Италии и других государствах-членах ЕС. Российскую власть нисколько не смущает тот факт, что политические маргиналы не могут набрать в Европе критическую политическую массу. Погоду в Брюсселе делают «традиционные» партии, которые отвергают аннексию украинского полуострова.
До аннексии Крыма Владимир Путин относительно успешно манипулировал европейскими элитами, навязывая им сомнительные компромиссы по политическим и экономическим вопросам. Апогеем такой политики стало российское вторжение в Грузию - на территории Южной Осетии и Абхазии летом 2008 года. Кремль при участии президента Франции Николя Саркози смог навязать руководству Грузии «мирный план», написанный под диктовку Москвы. Его реализация привела к тому, что российский оккупационный контингент легализовали под видом «миротворцев», которые якобы сдерживают осетинских и абхазских «повстанцев».
Во-вторых, Кремль и российская пропаганда с подачи «агрессивных интеллектуалов», начиная с развала СССР, убеждали себя в том, что украинцы якобы «не способны» построить собственное государство; а нынешняя независимая Украина - «историческое недоразумение». Соответственно, с точки зрения Москвы, у украинского общества и элиты напрочь отсутствует государственное мышление. Кремлевские стратеги воспринимают украинцев этакими танцующими и поющими «малороссами», которых легко можно обвести вокруг пальца. Например, предложив «обменять» аннексированный Крым на как бы мирный план по Донбассу.
Ирония ситуации в том, что агрессия Кремля против нашей страны форсировала процесс формирования украинской политической нации. Весной-летом 2014 года, благодаря героизму добровольцев и волонтеров, стало очевидно, что в стране начался совершенно новый этап национальной консолидации. Российская верхушка пытается игнорировать эти факты. Им кажется, что «глупые» украинцы сначала «разменяют» Крым, потом дадут «автономию» Донбассу, откажутся от интеграции в НАТО и ЕС, вернувшись в колониальную зависимость от Москвы.